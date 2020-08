Nel mese di settembre 2020 troveremo sul piano astrale tre cambiamenti planetari degni di nota: Mercurio si sposterà dall'orbita della Vergine allo Scorpione, mentre il Sole viaggerà dai gradi della Vergine alla Bilancia e, in ultimo, Venere cambierà domicilio passando dal Cancro al Leone.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: innamorati. Domenica 6 settembre il parterre planetario si schiererà sfacciatamente a favore dei nati Bilancia, almeno sotto il profilo amoroso, visto che Mercurio sbarcherà nel loro domicilio e, al contempo, Venere si accaserà nel conciliante Leone.

Da quel momento e sino al 26 del mese, i nativi saranno presumibilmente immersi in un mare d'amore, e il partner non potrà che ricambiare tale trasporto emotivo.

2° posto Gemelli: incontri. Il nono mese dell'anno avrà buone chance si rivelarsi oltremodo proficuo per conoscere nuove e intriganti persone per i nati del segno, specialmente durante la seconda e terza settimana quando Venere in Leone si congiungerà con il Luminare notturno.

3° posto Leone: ricerca di stabilità. Dopo un'estate ricca di favorevoli spunti amorosi che spesso, però, hanno lasciato l'amaro in bocca al secondo segno di Fuoco, ecco che a settembre potrebbero mettersi alla ricerca di una persona con cui iniziare una storia stabile.

Sarà bene porre attenzione alle ultime giornate, quando con Mercurio in Scorpione e Nettuno retrogrado in Pesci la lucidità in tal senso verrà meno.

I mezzani

4° posto Acquario: passionali. Venere, in opposizione dal 6, formerà un sestile con Urano di Terra ponendo, con ogni probabilità, l'accento sulle manchevolezze di coppia in casa Acquario.

La notizia positiva del mese, però, sarà Mercurio nel loro Elemento sino al 26 che li renderà oltremodo passionali, grazie all'abilità con cui riusciranno a stuzzicare l'amato bene.

5° posto Ariete: scelte amorose. Il primo segno dello Zodiaco attraverserà una delicata fase amorosa a settembre, dovendo fare i conti con le posizioni avverse di Sole e Mercurio, per diverse giornate in scomoda opposizione.

Dall'altra parte ci sarà Venere di Fuoco che li spingerà a prendere delle decisioni definite, soprattutto per chi avrà il piede in due staffe.

6° posto Sagittario: serenità ritrovata. Nel nido domestico di casa Sagittario, specialmente sino alla terza settimana di settembre, potrebbe tornare a regnare la serenità, dopo le numerose perplessità che hanno invaso la coppia nei mesi estivi.

7° posto Venere: inizio smart. Il mese avrà buone possibilità di partire col vento in poppa, grazie al sostegno del Sole nel loro domicilio avvalorato da Mercurio nella prima settimana, per poi subire una lieve flessione. Nella seconda metà di settembre, infatti, sarà probabile che chi tra loro ha da poco iniziato una storia debba mettere i puntini sulle "i" prima di proseguire la conoscenza.

8° posto Toro: punto della situazione. Le prime due decadi del segno potrebbero decidere di relegare le faccende di cuore in secondo piano questo mese, a pro di una concentrazione massiva nel settore professionale. La terza decade, invece, sarà più propensa a cimentarsi in nuove avventure sentimentali, soprattutto nelle giornate centrali.

9° posto Scorpione: fine mese top. Settembre sarà un periodo dove i nati Scorpione saranno alle prese con diverse perplessità amorose (Venere in Leone) e delle "prede" sfuggenti (Sole-Mercurio in Bilancia). Fortunatamente, però, l'ultima settimana il parterre planetario diverrà più conciliante, con l'avvento di Mercurio sui loro gradi in primis, regalando ai nativi sette giorni all'insegna della passione.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: gelosi. A giocare un ruolo fondamentale in questo mese potrebbe essere la retrogradazione nettuniana nel loro domicilio unita al Sole opposto sino al 22, che renderanno i nativi oltremodo gelosi malgrado non vi siano reali motivi per esserlo.

11° posto Capricorno: testardi. I nativi che vivono una relazione amorosa stabile avranno buone chance di sentirsi sotto scacco in questo mese, a causa del binomio Mercurio-Venere che li spingerà per chiarire i malintesi col partner. Il terzo segno di Terra, però, si potrebbe intestardire nel negare tale chiarimento alla dolce metà.

12° posto Cancro: probabili tradimenti. Il mese che si prospetta in casa Cancro sarà presumibilmente da prendere con le pinze, soprattutto per il duetto opposto Giove-Saturno che riprenderà il moto diretto.

A pagarne lo scotto saranno probabilmente i nati del segno che vivono una storia d'amore traballante, i quali potrebbero trovarsi alle prese con un tradimento da parte del partner.