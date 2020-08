L'oroscopo di domani 20 agosto punta l'attenzione sull'entrata di Mercurio in Vergine, pronto a dare enfasi ai alla vita quotidiana, invogliando alla buona riflessione, a soppesare, pensare e valutare. Di sicuro i più si aspettano buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo giovedì, giro di boa dell'attuale settimana. Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura è l'Astrologia del giorno, ovviamente in relazione ai sei simboli zodiacali relativi alla seconda sestina. In questo caso ad essere tenuti in considerazione dalle nostre predizioni astrali saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, tornando al nocciolo della questione, le odierne previsioni zodiacali, iniziamo pure a mettere in rilievo i più fortunati in assoluto: Bilancia e Scorpione, quest'oggi al vertice della nostra classifica quotidiana parziale, meritatamente valutati a cinque stelle. Non sarà affatto male il periodo nemmeno per altri due segni: Sagittario e Capricorno, valutati entrambi a quattro stelle. Poco da fare invece, secondo le previsioni zodiacali di giovedì, per coloro nativi dell'Acquario e dei Pesci, nel frangente classificati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 20 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 20 agosto

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa in arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato ai singoli segni dall'Astrologia quotidiana. Sotto analisi sono i sei segni dello zodiaco relativi alla metà compresa da Bilancia a Pesci: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più e meno fortunati del momento?

Ebbene, la nuova nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, giovedì 20 agosto, è pronta a dare conto a voi lettori, appassionati come noi della buona Astrologia. Abbiamo in gran parte già evidenziato nell'anteprima iniziale quali saranno i segni migliori e peggiori del momento, adesso non rimane altro da fare se non lasciare spazio all'intera scaletta con le stelle di giovedì.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di domani 20 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 20 agosto, anticamera del prossimo weekend, si annuncia favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? La giornata, valutata nelle predizioni di oggi con le cinque stelline della buona sorte, vi vedrà senz'altro favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. In amore, positività e solarità vi renderanno molto belli sia interiormente che fisicamente, dunque cercate di mantenere il buonumore per tutta la giornata.

I movimenti dei pianeti porteranno una bella atmosfera soprattutto se già in coppia, con romanticismi, attenzioni e tante coccole capaci di far vivere al massimo ogni attimo della giornata. Single, ci saranno dei corteggiamenti in vista oppure potreste incontrare una bella persona, molto simpatica e pure abbastanza disponibile. In ogni caso, valutate bene se varrà la pena di approcciare subito o attendere un secondo momento. Nel lavoro, per chiudere, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili: riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di giovedì presuppongono possa essere una giornata davvero ottima, per questo motivo è stata segnata come "top". Pertanto, il periodo si prevede positivo al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Dando spazio al senso pratico, certamente sarete in grado di risolvere quelle situazioni relazionali in stallo che ultimamente vi angustiano non poco. In amore, la giornata risulterà grintosa per molti di voi nativi, forse decisiva in alcune questioni aperte in campo sentimentale. In molti casi sarete di buonumore ed avrete una gran parlantina, cosa che sorprenderà chi vi conosce da tempo, ma soprattutto sorprenderete positivamente voi stessi. In coppia migliorerete il dialogo con la persona del cuore ed insieme farete dei progetti interessanti per i giorni avvenire.

Single, l'oroscopo di giovedì presume che nella sfera affettiva ci sia qualcosa che bolle in pentola da un bel po', presto potreste ritrovarvi fidanzati ufficialmente: meglio di così, non trovate? In generale, battete pure sentieri nuovi, soprattutto se volete ampliare i vostri rapporti di amicizia o la vostra sfera legata ai rapporti interpersonali. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata, tutto sarà facile e nulla vi peserà. Unico problema sarà eseguire al meglio ogni compito assegnato. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 20 agosto al Sagittario indica una giornata sufficientemente interessante. A quelli di voi nativi che avessero problemi o situazioni in bilico diciamo subito che una soluzione per tutto non esiste: una scappatoia potrebbe essere il saper ben parlare, possibilmente al momento opportuno, cercando di risultare il più possibile diretti e incisivi.

In amore, potrebbe essere un periodo buono per fare progetti oppure programmare il tempo libero, meglio se insieme alla persona amata. In alcuni casi potreste dover dedicare una parte consistente della giornata nel cercare di risolvere eventuali problemi della coppia, magari discutendo pacatamente con la persona amata su ciò che vi sta a cuore. Single, un'amicizia che non frequentate da molto tempo vi darà conferma che (purtroppo) non è cambiato niente dall'ultima volta. L'episodio sopracitato servirà a rafforzare la vostra convinzione: la prossima volta ignorerete del tutto la situazione e via, ognuno per la sua strada. Nel lavoro, si prevede una giornata buona per entrare in contatto con clienti o aziende: gli astri faciliteranno eventuali accordi.

Intanto, tenete conto che la giornata non sarà tra le più favorevoli con le stelle in posizione un po' ambigua nei confronti del segno. Voto 8.

Oroscopo di giovedì 20 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 20 agosto, per voi del Capricorno è prevista nella media, dunque né troppo positiva ma nemmeno eccessivamente negativa. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l'avesse momentaneamente perduto, mentre colpi di vento e lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in zona bufera. In amore, cercate di non litigare con la vostra metà sforzandovi di trovare invece un punto di incontro in comune: dedicare più tempo alla conversazione potrebbe restituire senza meno ottimi frutti.

In coppia, la giornata partirà già dal mattino bella e pimpante fino a sera. Poi la noia prenderà il sopravvento ma, poco male, potrete vantarvi di aver vissuto in generale un buon periodo. Single, sarà un buon giorno se vorrete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare o corteggiare la persona che interessa. Nel lavoro, la disciplina e la pazienza saranno le vostre carte fortunate da tirare fuori al momento opportuno. Forse, avrete davanti ancora una lunga attesa prima di poter mettere in atto i vostri piani, ma andrà bene anche questo. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★.

Le previsioni astrali di giovedì lasciano presagire poco interessante il giro di boa di metà settimana. Infatti, per la maggior parte di voi Acquario si prevede abbastanza stressante quasi tutta la giornata. Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane, pertanto inutile sbuffare, bisogna invece avere tanto autocontrollo e aspettare. In amore, in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte che avete fatto la scorsa settimana. Cercate di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori se non volete essere bacchettati da chi condivide la vita con voi. Una piccola sorpresina a fine serata sarà molto gradita a coloro che amano credere nei sogni. Single, non sarete in grado di aggirare questioni difficili.

In alcuni casi, imboccare la via verso la felicità potrebbe essere per molti di voi un miraggio. Nonostante le difficoltà apparenti, ci potrebbe essere una sfida da accettare: non dubitate delle vostre capacità ma buttatevi con entusiasmo in questa nuova avventura. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica intanto che potrebbero aprirsi nuove opportunità per i giovani, oppure occasionali contratti a tempo. Riponete la vostra incondizionata fiducia in "quella persona" che sapete: presto qualcosa vi darà ragione della scelta. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 20 agosto, indica che la giornata numero quattro del periodo per tanti di voi dei Pesci potrebbe essere un pochino negativa.

In massima parte le predizioni del giorno vedono come decisamente preoccupante il periodo soprattutto nella parte centrale e finale. In amore, qualche delusione amorosa potrebbero essere dietro l'angolo: se avete sbagliato tempo addietro, cercate di farvi perdonare dalla persona amata. Non servirà a niente portare il broncio o rimanere in un angolino a piangervi addosso, sappiatelo! Intanto rimediate alla meno peggio, di certo le cose inizieranno ad andare in modo diverso, sicuramente più accettabili. Single, un ostacolo oppure un piccolo intoppo a livello sentimentale potrebbe creare qualche problemino. Potreste sentirvi delusi, ma questo servirà a farvi reagire cercando magari anche solo un sentimento di rivalsa alla prima occasione. Nel lavoro, eventuali appoggi o la disponibilità che troverete nell'ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo. Voto 6.