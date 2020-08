L'Oroscopo di giovedì 20 agosto è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Pertanto, sotto analisi sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: desiderosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di giovedì? A portare buone speranze e fiducia nel futuro sarà in parte Mercurio, in procinto di lasciare il Leone per entrare nel segno della Vergine: il pianeta arriverà nel predetto segno di Terra nella prima mattinata del 20.

Questo passaggio darà senz'altro tanta positività alla giornata sia all'Ariete - segno considerato al top del giorno - sia alla Vergine e al Leone, tutti consapevoli di poter contare su una grossa mano nei rapporti interpersonali e nelle attività economiche in generale. Le previsioni astrologiche annunciano anche discrete chance per Gemelli e Cancro, entrambi valutati in giornata normale, quindi con le quattro stelle legate ai periodi di routine. In quanto ai segni che dovrebbero avere delle difficoltà, l'oroscopo di giovedì punta il dito in direzione degli amici nativi in Toro, al momento giudicati con il segno negativo equivalente ai periodi da Ko.

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio la relativa classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 20 agosto.

Classifica stelline 20 agosto

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo sì, spegnendo invece le speranze per coloro che hanno un riscontro negativo. Ansiosi di scoprire se l'astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? In questo caso, a dare soddisfazione sarà la nostra nuova classifica stelline del 20 agosto.

Come annunciato in apertura, in questa sede verranno analizzati solo i segni della prima sestina da Ariete a Vergine. La prima posizione è riservata all'Ariete, con Leone e Vergine ugualmente fortunati, valutati a cinque stelle.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno per i primi sei segni zodiacali:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone, Vergine (Mercurio nel segno);

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: nessuno

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani 20 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): top del giorno.

L'oroscopo del 20 agosto al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un giovedì da sfruttare in ogni campo. Raccogliete ciò che di buono il periodo non farà mancare, senza farvi troppi scrupoli. Sarete pervasi da una particolare grinta e carica emotiva che potrebbero rendere questa giornata favolosa, ovviamente da vivere insieme alle persone amate. In amore, Sole e Mercurio vi faranno sentire circondati dal calore del vostro compagno/a, facendo di tutto per farvi trascorrere dei momenti felici in sua compagnia. Intanto vi state impegnando molto per far sentire amata, coccolata e desiderata la persona che avete accanto: molto presto scoprirete di aver giocato bene le vostre carte. Single, divertimento e relazioni sociali saranno in primo piano, risultando favoriti in ogni settore.

Che bella giornata vi aspetta! Sarete abili nel creare le condizioni adatte a favorire gli incontri o le situazioni che più vi interessano. Nel lavoro saprete osare senza mai eccedere: un tempismo eccezionale vi metterà in grado di sapere quando accelerare e quando frenare. Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità offerte dal mercato se vorrete ampliare il vostro raggio di azione. Voto: 10+

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano che la giornata sarà abbastanza impegnativa e portatrice di diversi problemi. In generale, il vostro realismo su alcune questioni inerenti il periodo potrebbe urtare qualcuno che di solito è in disaccordo con i vostri punti di vista.

Dovreste avere un po' più di tatto, così potreste riuscire a raggiungere un accordo senza rovinare le relazioni interpersonali. In amore, la Luna nel nono campo, sotto opposizione da Nettuno, vi metterà un po' alle corde soprattutto nel rapporto di coppia. Vi sentirete in una fase di revisione e in qualche caso di ristrutturazione della sfera sentimentale. Se davvero tenete al partner e al vostro rapporto, approfittate della situazione per ricreare le atmosfere serene di un tempo. Single, di fronte ad un imprevisto mancherete di lucidità e perderete l'equilibrio. Infatti alla fine quello che era un sasso diventerà una montagna. Con le persone che vi girano intorno ogni pretesto sarà buono per discutere, rivangando faccende ormai datate.

Nel lavoro, il semaforo sarà fermo sul rosso. Con l'astro d'argento stuzzicato da Nettuno, umore e programmi della giornata imboccheranno la strada sbagliata; prestate quindi attenzione a dove metterete i piedi oppure a quello che direte. Voto: 6

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'astrologia in base a quanto evidenziato dall'oroscopo del 20 agosto si preannuncia abbastanza buona. In molti casi la situazione quotidiana, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in diverse relazioni e/o situazioni. Per vivere con gioia e creatività il presente dovrete mettere in sordina il vostro egocentrismo, onde evitare di smuovere pretese esagerate: siate sereni e rilassati.

In merito all'amore, sappiate che è l'unico sentimento capace di risvegliarvi, facendovi tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle vostre potenzialità. Se siete della seconda, o meglio, della terza decade, sarete perfettamente a conoscenza delle strategie migliori per riavvicinare il vostro partner: allora perché non sfruttarle? Single, un'altra giornata tutta rose e fiori, dono di una splendida Luna in Vergine speculare positiva, senz'altro pronta ad alzare il barometro dell'umore restituendo più fiducia nelle vostre capacità. Le dimostrazioni di simpatia che riceverete dal vostro ambiente saranno uno stimolo per godervi la giornata in perfetta armonia con gli amici. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede agli impegni presi.

Sarà una giornata che vi riempirà di gioia. Voto: 8

L'oroscopo di giovedì 20 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì invita voi nativi ad armarvi di tanta buona volontà, poiché solo in questo modo il periodo potrà diventare abbastanza piacevole. Il sestile dalla Luna verso la vostra Venere favorirà abbastanza i rapporti interpersonali in generale e in parte anche il settore economico. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. In amore, a rendere ancora più leggero e spensierato questo giovedì sarà l'arrivo di una bella notizia: alcuni episodi del passato saranno finalmente chiariti e sentirete quindi di avere l'anima nuovamente in pace.

La serata vi regalerà attimi sereni da vivere con il vostro partner. Single, sarete così ricchi di creatività che un incontro potrebbe rivelarsi indimenticabile. Voi Cancro siete tra i single più appetibili dello zodiaco, sappiatelo, e forse anche tra i più ricercati. Vera sorpresa di questa vivace giornata potrebbe essere la messa in atto di un intrigante legame con una persona a voi molto cara. Nel lavoro, il cielo della giornata non abbandonerà le vostre ambizioni, favorendo la dinamicità e la creatività. Questo positivo influsso astrale aiuterà anche la nascita di nuove iniziative. Voto: 8+

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo prevede un giovedì 20 agosto ottimo, diciamo pure quasi perfetto.

In massima parte la giornata sarà piacevole, in primis nei confronti dei sentimenti e poi in tutto il resto. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nei giorni scorsi, magari solo per il quieto vivere, saranno stati utili per farvi arrivare a gioire, così come annunciato dalle stelle. In campo sentimentale, il giorno invoglia a godersi la vita in modo sano e divertente. Travolti da un fiume di tenerezza, vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto la persona amata. Single, nel caso foste impegnati in una messa a punto di qualche situazione, sappiate che potrete contare su intuizioni preziose, ottime per sistemare questioni delicate. Forse alla resa dei conti dovrete fare un piccolo passo indietro ma non per incoerenza da parte vostra, bensì per saggezza.

Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese ed apportare dei cambiamenti nel vostro quotidiano. Logico dire grazie all'apporto positivo delle stelle. Voto: 9

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 20 agosto indica che il periodo partirà deciso e senza indugi, pronto a regalare occasioni e situazioni alla grande. In più di qualche momento avrete modo di alleggerire eventuali impegni, riuscendo a concedervi attimi di sano relax. Nel corso di questo giovedì troverete ad attendervi venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna attualmente presente nel vostro segno: momenti di felicità faranno esplodere la vostra vita amorosa e non solo...

Consiglio: lasciate che le ispirazioni fluttuino liberamente verso di voi, senza andarle a cercare di proposito. In amore sarete teneri e romantici come non mai, grazie alla volta celeste odierna che vi stuzzicherà la mente e vi accarezzerà il cuore con tocchi magistrali. In tanti trascorrerete dei momenti stupendi con la persona amata. Single, sarà una giornata esuberante, davvero molto favorevole. Migliorerà l'umore e sarete molto aperti verso gli altri e ciò vi permetterà di ottenere molto con il minimo sforzo. Non rinunciate a sviluppare o ad approfondire un interesse culturale o una curiosità. Anche le cose apparentemente banali potranno arricchirvi intellettualmente e, magari, vi permetteranno di incontrare persone interessanti. Nel lavoro, sarà il momento di entrare in azione ampliando le entrate o facendo investimenti oculati: è ora di porre le basi per il vostro futuro così come lo avete sempre sognato. Voto: 9

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.