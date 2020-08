L'Oroscopo di domani 22 agosto preannuncia splendide novità in amore e fa vivere la quotidianità in modo più positivo. Gli astri sono complici di splendide novità da cogliere al volo, mentre Mercurio fortunato in Vergine promette sorprese a tutti i simboli zodiacali di Terra. Le previsioni astrali fortunate diventano molto sensibili e gli affetti profondi, grazie alla presenza di Luna in Bilancia che sprigiona sensazioni sensibili e molto costruttive per l'amore. Di seguito le previsioni segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato 22 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il satellite notturno agisce in opposizione e getta luci e ombre sulle storie amorose.

Possono sorgere delle noie in coppia e voi single potreste assumere un atteggiamento incostante nei confronti delle nuove opportunità. Che ne dite di revisionare il tutto con maggiore diplomazia? Sole carica di energia positiva dal Leone, a patto che lasciate alle spalle un passato che continua a ritornare prepotente nel presente.

Toro: Luna esorta a fare di più in amore, sprigionando sensazioni stabili e cercando di arginare l'impetuosità di Urano nel segno, che fa vivere gli affetti in modo troppo precipitoso soprattutto a voi single. Via libera ai nuovi incontri per voi single e bando alla monotonia in coppia. Piuttosto cercate di rendere sempre la relazione a due molto speciale e unica. Sole risulta in dissonanza ancora per poco.

A breve regalerà belle sensazioni e renderà l'amore ancora più entusiasmante.

Gemelli: siete in perfetta sintonia con il partner amoroso e l'astro d'argento risulta dalla vostra parte. Fa vivere gli affetti in modo molto profondo e sensibile. Avete voglia di costruire in due e consolidare l'amore in modo positivo, guardando a un futuro felice.

Voi single approfittate del fascino e dell'eleganza che conferisce questa Luna molto affettuosa e promettente per l'amore.

Cancro: attenzione alla quadratura astrale di Luna e Venere che producono noie in amore. Siete alla ricerca di una pace interiore che tarda ad arrivare e anche in ambito sentimentale, avete bisogno di conferme che scaccino via i dubbi e le incertezze.

Ricordate che questo transito è passeggero e che questa negatività passerà a breve. Nel frattempo contate su Sole che regala tanta vitalità e fascino dal Leone.

Leone: Sole nel segno crea un bell'equilibrio in sinergia con Luna. È il momento giusto per approfondire nuove amicizie che possono diventare qualcosa di più. La sfera amorosa risulta armoniosa e potete aprirvi ai sentimenti con maggiore consapevolezza. Approfittate ancora della presenza di Sole che riscalda i cuori anche per voi in coppia. Urano in dissonanza può creare blocchi emotivi che dovete superare con maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Vergine: Marte risulta un po' astioso nei vostri riguardi e risultate alquanto tesi. Bando però a ogni tipo di incomprensione dovuta al vostro modo di sentirvi sempre in debito con gli altri.

Anche Luna dalla Bilancia consiglia di amare il partner in modo più armonioso, senza dubbi e incertezze. Se poi qualcosa vi turba, che ne dite di parlarne? Voi single tenete presente che un corteggiatore vi ammira da lontano, ma non si espone a causa del vostro comportamento riservato.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno rende gli affetti più solidi e armonici in coppia. Siete molto eleganti e anche voi single, ricercate un partner raffinato e socievole. Siete anche alla ricerca di sicurezze interiori, di consolidare storie più durature e costruttive. Anche se Venere in dissonanza crea attrito, non perdete la speranza e procedete con tenacia. Alcune difficoltà spesso rappresentano delle sfide da superare con coraggio.

Scorpione: Sole in dissonanza può creare qualche attrito in coppia. Alcune situazioni amorose risultano tese e anche voi single, dovete valutare bene le situazioni che si presentano davanti a voi. Solo una maggiore consapevolezza può far indirizzare al meglio le energie positive. La passionalità è spiccata, ma occorre che intraprendiate il giusto sentiero amoroso, quello che porta alla felicità.

Sagittario: beneficiate della posizione di Luna in Bilancia che riscalda i cuori e promette un amore armonioso, sia che siate single che in coppia. Siete più sensibili e rifuggite la solitudine. Che ne dite allora di organizzare splendidi eventi con gli amici che contano? Chissà che tra loro non ci sia una persona che possa diventare qualcosa di più.

Sole splende ancora per voi dal Leone, approfittatene.

Capricorno: il vostro comportamento è troppo critico nei confronti della persona amata. Possono sorgere così delle gelosie e Luna in quadratura di certo non aiuta. Anche Marte esorta a far fluire le emozioni in maniera più libera e promettente anche per voi single. Accettate la sfida, arginate i pensieri ossessivi e cogliete le essenze dei sentimenti più profondi. Non ve ne pentirete.

Acquario: alcune situazioni amorose risultano in bilico e tutto è imprevedibile. Gli astri consigliano di non congelare i sentimenti, piuttosto fate luce sulle questioni ascoltando maggiormente il cuore. Bando quindi alla rigidità e ricordate che una maggiore apertura mentale può far valutare le situazioni con maggiore elasticità, trovando la soluzione giusta al momento giusto.

Pesci: Luna dalla Bilancia esorta a vivere gli affetti con maggiore diplomazia. Siete alla ricerca di conferme capaci di spazzare via eventuali dubbi in amore. Ma ricordate che anche il partner ha bisogno di maggiori attenzioni da parte vostra. Attenzione a qualche intrigo tramato alle vostre spalle da persone invidiose. Voi single ricordate che se non rompete con il passato, non potete mai aprirvi a un futuro più fortunato.