L'Oroscopo di domani 20 agosto annuncia nuovi scenari fantasiosi e innovativi. Luna in Vergine rende le emozioni più controllate e tutti i segni zodiacali di Terra vivono l'amore in modo più riservato, anche se sempre concreto. Urano in Toro propone sempre rivoluzioni intriganti ed entusiasmanti, avviando cambiamenti radicali che lambiscono tutte le sfere vitali. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo di giovedì

Ariete: attenzione ad alcuni attriti che possono sorgere a causa di Venere in quadratura astrale. Magari siete desiderosi di intensificare le esperienze amorose.

Marte nel segno chiede la soddisfazione immediata dei desideri amorosi che tenete nascosti nel cuore. Ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Siate prudenti e riflettete sul da farsi.

Toro: Urano nel segno spinger verso un "salto nell'anima". Così tutto diventa imprevedibile e avviene la rivoluzione dei pensieri e dei sentimenti. Questo è un momento significativo per l'amore e alcuni cambiamenti sono necessari per evolvere in positivo. Investite energia dinamica nel vostro scenario amoroso. Luna diventa molto complice dalla Vergine.

Gemelli: Luna risulta in dissonanza e rende i nativi troppo pignoli e insicuri in amore. I Nodi lunari nel segno ricollegano a ricordi passati e quasi sfidano a farvi rompere le catene che vi legano, bloccando le opportunità che possono giungere nel presente e nel futuro.

Si prevedono nuovi inizi fortunati per l'amore, ma non siate arrendevoli piuttosto contate sull'aiuto benefico di un Sole favorevole che riscalda i cuori dal Leone.

Cancro: Luna in Vergine garantisce maggior senso pratico. Così riuscite a fronteggiare al meglio l'opposizione di Saturno, Plutone e Giove che introducono difficoltà in amore.

Contate sull'aiuto di Mercurio in Leone che fa approfondire anche le nuove storie con una maggiore chiarezza. Non siate gelosi voi in coppia. Venere splende per voi e insieme a Urano, introduce cambiamenti radicali e repentini.

Leone: c'è un velo di tristezza che aleggia sulle storie amorose. Sole però splende per voi e cerca di rasserenare un cielo amoroso un po' cupo.

Urano in dissonanza produce molta insoddisfazione, ma cercate di arginare la delusione. Contate sul fatto che Venere risulta dalla vostra parte e Mercurio è potente nel segno, quindi preannuncia nuovi incontri entusiasmanti e propone il dialogo in coppia per superare eventuali difficoltà.

Vergine: Luna nel segno rende le sensazioni più riservate e rigide. Siete molto concreti in compenso e lo spirito d'iniziativa non manca di certo per concretizzare i sogni amorosi. Cercate di vivere le storie sentimentali con minore ansia. Voi single avviate nuove evoluzioni fortunate. Approfondite le novità con maggiore slancio e tanta voglia di costruire. Un'amicizia può diventare qualcosa di più.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna fa vedere le situazioni in modo più preciso e chiaro. Così potete illuminare alcune parti buie, alcune situazioni lasciate in sospeso e fronteggiare al meglio una quadratura astrale di Venere che pesa sui sentimenti. Possono sorgere dei problemi in amore, ma ci sono anche delle energie rigeneranti al lavoro per voi.

Scorpione: la posizione di Luna in Vergine risulta a voi favorevole. Così utilizzate la riflessività per trovare la soluzione giusta, quella che argina eventuali difficoltà e fa raggirare gli ostacoli con ampio senso pratico. Questa Luna molto vicina a voi parla di concretezza, di sogni da realizzare con ampio spirito d'iniziativa.

Progredite quindi poiché Venere promette amore affettuoso e durevole.

Sagittario: il satellite notturno agisce in dissonanza e forse introduce noie in amore, pensieri cupi. Non pensate che il partner non vi ami abbastanza, forse vi sentite trascurati. Ma i litigi sono in agguato, quindi revisionate il tutto con l'intelligenza e arginate eventuali attriti. Venere dal Cancro quasi sfida a vivere l'amore in maniera più dolce e affettuosa. Che ne dite accettate la sfida? Mercurio promette piacevoli sorprese.

Capricorno: gli astri presenti nel segno incrociano le loro energie in opposizione a Venere. Possono sorgere così degli attriti in amore e delle difficoltà che dovete superare evitando di essere rigidi e troppo chiusi nella vostra interiorità.

Ma valutate il tutto con maggiore apertura mentale, come delle prove da superare per raggiungere la felicità. Una Luna prudente risulta dalla vostra parte.

Acquario: Luna in Vergine carica di energia concreta. Così potete scrollarvi da un torpore che blocca un po' le emozioni. Si prevedono belle novità per voi in amore. Ma bando all'apatia o a comportarvi in modo arrogante. Dovete avviare una nuova crescita emotiva. Solo così riuscite a concretizzare nuove idee fortunate per l'amore, sia che siate in coppia che single.

Pesci: gli astri dal Capricorno avviano un cambiamento doveroso e costruttivo per l'amore. Bando quindi a un'ansietà prodotta da Luna in opposizione che introduce insicurezza nei rapporti amorosi in atto.

Siete troppo rigidi nei confronti dell'amore. Che ne dite di rivalutare il tutto con maggiore ottimismo? Urano introduce nuovi stimoli entusiasmanti, ma dovete coglierli al volo.