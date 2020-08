L'oroscopo di domani 22 agosto ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia applicata al prossimo sabato di inizio weekend. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane, ovviamente supportate dalle immancabili previsioni astrologiche. Quest'oggi a tenere banco sarà l'amore con il lavoro, come da titolo interessanti gli ultimi sei simboli dello zodiaco. Pertanto, oggetto delle attuali predizioni i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei simboli astrali appena citati ad avere la meglio saranno senz'altro coloro nativi in Bilancia, Scorpione e Pesci, entrambi sottoscritti in classifica stelline con le cinque stelle della fortuna.

A dare compagnia ai tre fortunatissimi segni appena citati, l'Acquario, in questo contesto valutato in giornata abbastanza positiva. Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà in questa parte della settimana, le previsioni zodiacali di sabato puntano decisamente l'indice in direzione di Sagittario e Capricorno, entrambi considerati in sottotono.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 22 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 agosto

L'Astrologia, applicata al quinto giorno di questa settimana, è pronta a dire la sua in merito alla sestina sotto analisi in questo contesto. Altresì, le effemeridi giornaliere hanno già decretato i segni fortunati e non, presentati nella nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente interessante la giornata di domani, sabato 22 agosto.

In apertura articolo abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Sagittario, Capricorno.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 22 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 22 agosto, prevede che questa parte finale della settimana possa essere altamente proficua in molti settori della vita. La parte centrale della giornata, in effetti, potrebbe riservare splendide sorprese soprattutto nel settore relativo ai sentimenti. In amore infatti, tanti di voi Bilancia vivrete una giornata indimenticabile; avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno di dolci attenzioni.

Chiedete pure al partner, senza aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa. Sappiate che la persona amata non aspetta altro che un gesto d'amore da parte vostra... Single, senz'altro qualcuno di voi dovrà mettersi di fronte alle proprie responsabilità e prendere in mano le redini della situazione. Nei riguardi dei rapporti affettivi in generale, il periodo si presterà senza meno a favorire interessanti confronti con le persone con le quali avete conti in sospeso. Nel lavoro infine, occhio, nel circondario (leggasi pure ambito operativo), qualcuno parlerà e sparlerà senza senso all'indirizzo della vostra persona: tenetevi pronti a ricambiare la cortesia, magari rendendogli la vita un inferno!

Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano una giornata davvero splendida. Il periodo, giudicato dall'Astrologia applicata a questo primo giorno di weekend, indica che sarà ottimo soprattutto in amore: infatti sarà proprio in campo sentimentale che le cose andranno molto bene. Diciamo che non avrete più ansie per il futuro e quasi tutto vi apparirà facile da portare a conclusione. Questo è chiaramente un buon momento per la messa in cantiere di nuove idee oppure per eventuali progetti di coppia da investire sul lungo termine. Single, l'oroscopo di sabato predice che (forse) avvertirete un certo desiderio di sedurre ma non avrete certezze nel proporvi: diciamo che potreste essere sprovvisti di quel magnetismo in grado di attirare la persona prescelta e farla innamorare di voi.

Per non sbagliare, prendete per primi l'iniziativa senza timori. Nel lavoro, molto positivo il giorno in questione se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori. Ce la metterete infatti tutta, dando fondo alle vostre risorse di spirito organizzativo e collaborativo. Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 22 agosto al Sagittario prevede un sabato quasi sicuramente "sottotono". Secondo l'Astrologia applicata al segno del Sagittario, in tanti avrete non poche curiosità da soddisfare e, in qualche caso, anche abbastanza voglia d'evasione dalla solita monotonia quotidiana. Di conseguenza, anche all'interno dei rapporti più collaudati potranno insorgere improvvisamente "strani bisogni": forse un desiderio di qualcosa di nuovo dettato dalla curiosità o dalle circostanze.

In amore, diciamo che anche in questo ambito sarete molto intriganti: vi stimoleranno i vari modi di pensare e il comportamento delle persone che vi piacciono. Questa sarà una bella cosa, però bisognerà che facciate attenzione a non fomentare gelosie o preoccupazioni in chi avete al vostro fianco (leggasi pure "nel cuore"). Single, potrebbe essere il momento adatto per collaudare il vostro potere di seduzione. Periodo generoso per tutti coloro che non sanno (o non vogliono) negarsi al piacere di un'avventura mordi e fuggi... Nel lavoro, infine, si annuncia un periodo di introspezione per quanto riguarda la sfera professionale. Per qualcuno potrebbe esserci un attimo di smarrimento, un’ombra di dubbio sulle proprie reali capacità: calma!

Voto 7-.

Oroscopo di sabato 22 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, sabato 22 agosto, partirà sotto il poco raccomandabile periodo valutato con la spunta del sottotono. Pertanto, iniziate già da adesso con lo stare calmi e disimpegnati. In amore, invece di brontolare e sbuffare date un po' di fiducia in più al partner, lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti e siate pazienti. Potreste sentirvi malinconici e poco aperti verso chi amate, questo è vero, specie se cercate una risposta che difficilmente potrebbe essere esaudita oppure tardare ad arrivare. Single, gli astri del momento metteranno a repentaglio il vostro equilibrio emotivo: non fatevi trascinare in storie confuse delle quali potreste decisamente pentirvi.

Soppesate tutte le eventuali controindicazioni e agite con la massima prudenza, ok? Nel lavoro, la competenza acquisita sul campo, il bagaglio delle conoscenze e tanto altro, insomma tutto ciò che forma l’esperienza professionale potrà davvero fare la differenza in questo periodo. Qualcuno potrebbe dover rivedere alcune situazioni che necessitano di maggior impegno. Voto 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di sabato preannunciano una giornata un po' al rallentatore. In generale comunque, il periodo non sarà assolutamente da denigrare in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione nella parte terminale. In amore, la giornata sarà da considerare di routine.

Infatti la stessa è stata valutata nelle predizioni del giorno con le quattro stelline indicativamente positive: in amore l'avvio di weekend non lascerà certo l'amaro in bocca, anzi. Diciamo che la giornata inizierà in maniera tranquilla soprattutto in coppia, proseguendo in massima parte all'insegna della sufficiente complicità nel rapporto. Sicuramente la persona amata vi farà sentire abbastanza protetti ed amati, quindi non dimenticatevi di ricambiare come si deve, ok? Single, l'oroscopo di domani indica che la giornata di sabato sarà decisamente improntata alla normalità consueta a cui siete già da parecchio abituati. La vostra mente sarà aperta e ben disposta alle novità e alle esperienze nuove.

Nel lavoro, avrete una grande originalità, il che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale. Evitate però di suscitare le gelosie di chi vi circonda, alla lunga potrebbero rovinare alcuni vostri piani. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 22 agosto, svela l'arrivo di un giorno quasi certamente spettacolare su diversi fronti. Diciamo pure che la giornata in questione, giunta ormai alla fine della settimana, partirà e terminerà alla grande con affetti e sentimenti in primissimo piano. In molti casi la passione esploderà come d'incanto nella vita di alcuni di voi Pesci, rendendo indimenticabile ogni istante del periodo. Trascorrendo gran parte del tempo con il partner al vostro fianco non ve ne pentirete di certo, poco ma sicuro!

Si consiglia di dimenticare eventuali preoccupazioni o le ansie accumulate nei giorni scorsi: la parola d'ordine in questa giornata dovrà essere "serenità". In generale, se non tutto, almeno gran parte delle problematiche dovrebbero appianarsi. Single, il vostro spirito naturale e la vostra intelligenza vi apriranno le porte del cuore con risultati molto soddisfacenti. Sarà tempo così di avere coraggio e di invitare chi più vi piace: non esagerate con le solite domande "a nastro", ok? Nel lavoro, per chiudere, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta più strada di quanto possiate credere. Voto 9.