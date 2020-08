L'Oroscopo del 21 agosto è pronto a svelare come sarà la prossima giornata in calendario. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì, oltre all'immancabile classifica stelline quotidiana, entrambe impostate sui segni della prima tranche zodiacale. Curiosi di sapere a chi porterà fortuna il periodo? Diciamo subito che ad avere il piacere di indossare la corona della buona sorte - rappresentata ovviamente dalla prima posizione in scaletta - saranno gli amici nativi in Ariete, Gemelli e Leone. Generosamente sostenuto da astri altamente positivi verso i rispettivi segni, il fortunato terzetto appena evidenziato potrà contare su un ottimo supporto in campo sentimentale e lavorativo già dalla prima mattinata.

A poca distanza dai primi, in giornata sufficientemente fortunata figurano i simboli zodiacali valutati con quattro stelle, in questo caso appartenenti al segno del Toro e della Vergine. Invece il periodo è al di sotto delle attese per gli amici del Cancro, preventivati in giornata "sottotono": Venere nel segno si troverà a fronteggiare la dura opposizione proveniente da Giove e Plutone in Capricorno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 21 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 agosto

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno?

In questo caso, a dare le risposte giuste ci pensa la nuova classifica stelline quotidiana inerente la giornata del 21 agosto. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni della prima sestina da Ariete a Vergine. La prassi è sempre la stessa: si parte dal segno migliore - quello considerato dagli astri al primo posto in scaletta - fino ad arrivare al fanalino di coda, in questo caso rappresentato dallo sfortunato segno del Cancro.

Pronti a scoprire come sarà la giornata per gli altri segni?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Nessuno

Previsioni zodiacali del 21 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 21 agosto al segno dell'Ariete indica che partirà in modo splendido, dunque si prevede un venerdì alla grande. In amore sarete ripagati delle attenzioni che avete donato alla persona fisicamente vicina a voi, soprattutto che portate nel cuore, vivendo con questa momenti di puro romanticismo e indubbia profondità di sentimenti. Sarete dolci e passionali con il partner e forse ci sarà anche quella giusta complicità attesa da tempo che vi permetterà di godervi appieno le emozioni del vostro magnifico rapporto. In arrivo bei momenti di serenità. Single, inizierete la giornata con una grinta inconsueta regalatavi da Sole e Luna: il primo in trigono al vostro con l'astro d'argento speculare positivo all'85%.

Quindi comunicativa e socievolezza saranno in primo piano: arriveranno inviti inattesi, notizie positive e incontri che lasceranno il segno oppure renderanno la vostra giornata frenetica e divertente. Nel lavoro, dopo un'attenta autoanalisi, saprete far fruttare le vostre migliori qualità a dispetto di tutte le difficoltà. Supererete ogni ostacolo. Il vostro buonsenso, insieme ad una innata diffidenza, vi aiuterà a tenervi ancorati a terra e a non credere nei miraggi. Voto: 9++

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì annunciano una giornata piacevole, anche se con frangenti abbastanza impegnativi da seguire. Cercate di cogliere al meglio eventuali scampoli di serenità, evitando di crearvi e creare problemi.

In generale, quasi certamente più di qualcuno tra voi del Toro non ha ancora ben chiaro cosa vorrebbe dal proprio destino. In amore, Sole e Giove inseme alla Luna porteranno una ventata di entusiasmo alla vostra giornata e vi suggeriranno di dedicare più tempo a tutto ciò che vi appassiona e che vi rende felici. Vivrete così una giornata straordinaria in cui sarà possibile fare tutto ciò che amate. Single, il periodo scorrerà all'insegna del buonumore. Arriveranno certamente nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise o scelte per il futuro. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un'iniziativa a cui tenete, regalandovi una serata allegra.

Nel lavoro, con la disponibilità che il cielo mostrerà nei vostri riguardi, eventuali ostacoli che potreste incontrare saranno del tutto superabili a patto di saper mantenere la calma. Anche se la vostra resistenza ai cambiamenti vi renderà un po' restii alle novità, saprete andare avanti con efficienza e tenacia! Voto: 8

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'astrologia del 21 agosto, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, preannuncia un venerdì a dir poco eccezionale, romantico e a tratti perfino spettacolare. Non stiamo esagerando se diciamo che venerdì, sabato e in parte anche domenica tutto sarà possibile per voi dei Gemelli. In amore sarà una giornata in cui non mancheranno la passione e la comunicativa.

Anche le schermaglie amorose risulteranno piacevoli e divertenti e trascorrerete questo venerdì in totale serenità. Anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro modo di fare e da come andrete ad approcciare il rapporto. Single, con entusiasmo, mente sveglia e brillante, vi sentirete alla grande. Il cielo e la stagione estiva contribuiranno a farvi sentire a vostro agio in ogni situazione. Nel lavoro poi, sarà una giornata in cui vi sentirete pronti ad affrontare tutte le sfide che vi si presenteranno, dando il via ad un progetto molto importante. Arriveranno presto tutte quelle soddisfazioni che senz'altro meritate. Voto: 9+

L'oroscopo di venerdì 21 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì presume possa arrivare per molti di voi nativi un periodo "sottotono" da dedicare alla piena concentrazione, astenendosi dal fare scelte poco oculate. No assolutamente a svarioni, intrallazzi e sforamenti non messi in preventivo, dunque altamente a rischio, ok? Durante questo fine settimana lavorativo a dare preoccupazioni sarà la negativa opposizione di Giove e Plutone verso la vostra bella Venere nel segno, sicuramente in grado di ridimensionare anche le intenzioni più forti. In amore la voglia di evasione e di libertà si scontrerà con una serie di inconvenienti e tensioni. Non fatevi troppe domande sul senso della vita, ma cercate di stare nel presente e vivere al meglio il vostro rapporto senza pretendere l'impossibile dal partner.

Single, il cielo dispettoso insinuerà un senso d'inadeguatezza, di disagio; in questo momento avete la sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna e avete l'umore sotto i tacchi. Di conseguenza, non avete certo tanta voglia di socializzare: chiudendovi in voi stessi come ricci non è che risolviate il problema, sappiatelo. Sul lavoro le idee saranno vincenti, ma in questo momento non avete il coraggio di metterle in pratica. La fretta, poi, non sarà una grande amica per voi, quindi agite con calma e riflettete evitando di fare passi falsi. Voto: 7-

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo prevede che partirà positivamente questa parte finale della settimana, con un venerdì certamente molto vivace.

Anche se avrete astri a favore, evitate di effettuare manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscire. In amore vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo, avrete voglia di chiacchierare e la persona amata avrà i vostri stessi desideri. In serata gioirete per la dolcezza che si insinuerà piano piano all'interno del rapporto di coppia: magnifica l'intimità, piena, tenera e appagante, a cui si aggiungerà una passione capace di regalare tanta felicità. Single, venerdì tranquillo grazie ad un cielo positivo. Se vi sarà possibile, organizzate un'uscita serale con i vostri amici e divertitevi.

Nel lavoro, la giornata sarà tutto un programma: avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine. Grazie alla vostra capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente. Voto: 9

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 21 agosto indica che questa parte della settimana sarà da considerare abbastanza buona. Lievi riserve potrebbero esserci in merito ad alcuni momenti in cui dovrete porre la necessaria concentrazione. In generale, cercate di vivacizzare un po' di più il rapporto con le persone del vostro ambito, magari sorprendendo qualcuno con un'inaspettata serata all'insegna della convivialità e dell'allegria. In campo sentimentale, il clima si farà giocoso e propenso al divertimento.

Con il partner, se avrete qualcosa da chiarire, lo farete guardandovi negli occhi: in modo amorevole e sincero ci si può dire di tutto, basterà tenere a distanza le discussioni inutili. In massima parte tutto andrà a meraviglia. Single, giornata molto propizia per il campo sentimentale. Le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di avventura. Non intristitevi troppo per un'eventuale storia giunta al capolinea, ok? Sicuramente molto presto ci sarà un piacevole incontro che vi (ri)darà tutto quello di cui avete bisogno: serenità, gioia e tranquillità affettiva. Nel lavoro, quasi tutto sembra procedere per il meglio. Non abbiate timore di dire la vostra o magari di far notare eventuali problematiche relative all'attività vostra o dei vostri colleghi. Voto: 8

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.