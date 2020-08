L'oroscopo di domani 22 agosto è pronto a fare la sua parte mettendo in chiaro il pensiero delle stelle. Quest'oggi l'Astrologia sarà messa in relazione al prossimo inizio weekend, dunque in questo caso a finire sotto la nostra prodigiosa lente astrale risulta essere la giornata di sabato, ovviamente con i relativi comparti interessanti l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Il cielo astrologico del periodo annuncia l'ingresso del Sole in Vergine, certamente predisposto a cambiare gli attuali equilibri astrologici in essere nel periodo. Volendo dare qualche breve anticipazione, vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come segno super-fortunato del giorno è il Toro.

Altresì ad avere ottime chance in campo sentimentale come anche nelle attività lavorative sarà senz'altro Gemelli, quest'oggi insieme alla Vergine risultano tra i sei simboli analizzati gli unici a poter contare su una giornata a cinque stelle. Invece, parlando di giornata "no", le previsioni zodiacali di sabato vedono in netta difficoltà gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Cancro: il generoso segno appena citato dovrà confrontarsi quasi certamente con un periodo valutato con la pessima spunta interessante i periodi da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 22 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 agosto

Un nuovo sabato interessante la parte finale di questa settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. A rispondere, come al solito è la nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 22 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In apertura abbiamo già parlato dei tre segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Cancro.

Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Vergine (Sole nel segno);

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 22 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 22 agosto al segno dell'Ariete indica che potrebbe essere in arrivo un sabato abbastanza buono su molti fronti, anche se a tratti potrebbe sembrare difficile da governare. In definitiva, la giornata di fine settimana sarà vivibile a patto di prendere le situazioni con un certo impegno, mai con superficialità.

In amore, i vostri prossimi obiettivi sentimentali dovrebbero essere ormai più chiari rispetto a qualche tempo fa. Dovreste sapere che cosa volete per voi stessi e come fare per ottenerlo, ma soprattutto dovreste sapere come fare per essere felici insieme a lui/lei. Single, alternate le attività con il giusto relax, solo così potrete recuperare le energie perse e sentirvi al tempo stesso soddisfatti. Cupido potrebbe scagliare la sua freccia all'improvviso, lasciandovi di stucco! Starà a voi decidere se rimandare oppure se dare un segnale positivo alla persona che corteggiate o che vi vorrebbe corteggia. Nel lavoro intanto, unirete la teoria alla pratica: sarà senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita.

Diciamo che in parte lo state già facendo. Con un po' di pazienza infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite, con buoni risultati. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di sabato prevedono l'arrivo di uno splendido weekend, pertanto valutato nel contesto molto positivamente. Sarà davvero un giorno da vivere "alla grande"? Certo che sì, ovviamente, dato che la giornata di fine settimana potrà contare sui favori speciali garantiti da Mercurio e Giove, entrambi in trigono al vostro Urano. In amore, le coppie vivranno finalmente una giornata di serenità ma anche di passioni sfrenate. Tutto quello che in questi mesi vi è mancato finalmente rientrerà nelle vostre vite e di questo dovrete essere grati solamente al partner.

Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto. Tale stato vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi programmi messi in conto alla giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dando un apporto concreto. Nel lavoro, fidatevi del vostro intuito: infatti, sarà infallibile. Saprete risolvere problemi difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Voto 10+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata promettente. Questa di sabato, dopo il deludente inizio settimana, apre un nuovo ciclo assolutamente positivo per voi nativi.

Da adesso, le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte finale dell'attuale settimana. In amore, vivrete dei momenti intensi con il vostro partner, anche grazie ad una splendida Venere, sicuramente positiva nei confronti del vostro segno: fatevi trovare pronti! È finito il tempo per chiacchierare, è arrivato il momento di agire e sfruttare il favore degli astri. Preparatevi a godere appieno la vita di coppia con i relativi annessi e connessi. Single, le stelle del periodo vi serviranno una giornata effervescente, all'insegna della leggerezza, del dinamismo e del buonumore.

Vi attendono nuove collaborazioni e amicizie che potrebbero stupirvi. Potreste perfino sciogliere qualche inghippo, magari dovuto a malintesi che si sono creati in merito ad eventuali modi di comunicare non perfetti. Nel lavoro invece, non vi mancheranno le idee per migliorare e portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività. Sarete particolarmente brillanti, finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato. Voto 9+.

L'oroscopo di sabato 22 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato, preannuncia un periodo in gran parte negativo? Diciamo che in sostanza è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno.

Le previsioni del giorno pertanto consigliano di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. In campo sentimentale soprattutto, sarete abbastanza deconcentrati e in parte anche apatici, anche se il partner vi comprenderà e saprà toccare le corde giuste per riportare in equilibrio il rapporto di coppia. Organizzate qualcosa, magari un programma speciale per la serata... Single, siete forse giunti ad un punto cruciale della vita nel quale non potete più nascondere quello che provate per una persona affianco a voi. Dunque, nel bene o nel male, dovete essere onesti non solo con voi stessi ma soprattutto con la persona in questione: mettete pure le carte in tavola e...

vedete come andrà a finire. Nel lavoro, fate le cose che sapete realmente fare senza cercare di fare il passo più lungo della gamba. Evitate di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Voto 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede in molti casi una giornata non male, anche se effettivamente sottoposta a sbalzi tra positività e negatività da parte degli astri. In questo caso, le predizioni di sabato danno per scontata la buona positività a metà periodo con una piccola riserva sia nella parte iniziale che in quella finale. In amore, cogliete l'ondata di energia che nel periodo senz'altro vi ruoterà intorno. Prosperità e fortuna saranno a quasi portata di mano.

Espandete i vostri orizzonti e connettetevi con il partner, perché gli ostacoli si ridurranno a zero se riuscirete a mantenere un atteggiamento positivo. Single, si placheranno le effervescenti euforie dei giorni scorsi, si tornerà ad una riposante quotidianità, ed i rapporti privati e familiari scorreranno serenamente. A molti di voi comincerà a pesare questa condizione da cuori solitari, tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare! Nel lavoro, se siete tornati adesso dalle vacanze o stare per farlo, guardatevi bene attorno, usate il vostro spirito di osservazione per cogliere ogni dettaglio di quello che vi circonda.

Annotate mentalmente tutto, perché potrà servirvi in futuro prossimo. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 22 agosto, preannuncia un inizio weekend davvero senza problemi. Infatti la parte finale della settimana per tantissimi di voi Vergine andrà davvero alla grande. Valutato nelle predizioni del giorno con le cinque stelle della buona fortuna, la giornata potrà essere annoverata come certamente tra le migliori del periodo. In qualche occasione il consiglio disinteressato di un amico/a potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione. In campo sentimentale, sarete sereni e tranquilli con il vostro partner, la giornata scorrerà positivamente e riuscirete a godere qualsiasi tipo di emozione riservata a chi è in coppia, senza nessun problema. Single, la seduzione sarà senza dubbio la vostra arma vincente: sfoderatela, solo così conquisterete senza troppe difficoltà la persona che avete a cuore. Sappiate che i movimenti astrali saranno dalla vostra parte, pertanto sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, più interessati a fare nuove conoscenze. Nel lavoro, anche se ci sarà molto lavoro da fare, il supporto dei colleghi e dei dirigenti sarà fondamentale e le attività proseguiranno per il meglio. Sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri, rallegrando la loro e la vostra giornata. Voto 9.

