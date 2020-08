L'oroscopo di domani 24 agosto è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe evolvere il prossimo lunedì. Dunque focus mirato sui comparti della vita legati a stretto filo con l'amore e il lavoro, quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna in Scorpione, ma pronta già da martedì 25 agosto a cambiare segno passando in Sagittario. Bene, partiamo pure a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti puntini sulle "i" in merito a questo primo giorno della nuova settimana. Ovviamente in analisi risulta il cielo astrale dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti dall'Astrologia? Certamente ad avere ottime chance in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane, saranno senz'altro i Gemelli. I nati nel predetto segno di Aria sono pronosticati altamente fortunati, pertanto valutati al "top del giorno". Decisamente di altro spessore le previsioni zodiacali di lunedì nei confronti di Leone e Cancro. Poche speranze di successo, purtroppo, a coloro nati in questi due meravigliosi simboli astrali: il primo valutato con la sigla del "sottotono" e il secondo sottoscritto da due stelle relative ai periodi da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di lunedì 24 agosto su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 24 agosto

Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Questo lunedì pertanto, prima giornata della settimana che sta per iniziare, vede tra i vincenti in amore, ma anche nelle normali vicissitudini quotidiane, solo due segni.

In primo piano nella nuova classifica stelline giornaliera Gemelli e Vergine con gli altri a rincorrere. In coda alla scaletta di oggi invece, come già anticipato, Leone e Cancro, purtroppo sottomessi a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto ai rispettivi segni.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 24 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 24 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere, ma a tratti un pochino impegnativa. Urano in opposizione a Marte in Ariete invita alla riflessione. Intanto il Sole in trigono allo stesso Marte invoglia a non esitare nel mettere a nudo eventuali problemi oppure sogni in attesa nel cassetto della memoria. Datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro: comunque provateci, anche se le stelle saranno parzialmente al vostro fianco.

In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive di lunga data, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. Tranquilli, la vostra agilità mentale vi permetterà di trovare le parole giuste per sormontare argomenti scomodi ed evitare scontri verbali con il vostro partner. Parlate serenamente di ciò che vi importa, in particolare ciò che attiene alla vita domestica: prenderete senza problemi decisioni anche molto importanti che solitamente vi vede contrapposti. Single, dovete mostrare una certa sicurezza in voi stessi se volete davvero conquistare definitivamente la persona che avete a cuore. Il vostro carisma vi permetterà di realizzare con successo desideri e aspirazioni profonde.

L'unico problema, affinché questo avvenga, sarà nel crederci veramente. Nel lavoro state recuperando energia fisica e voglia di fare. Con un minimo sforzo potreste davvero dare prova, a chi di dovere, di saperci fare. Anche se i ritmi saranno sostenuti, con abilità supererete ogni difficoltà. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì, punto importante di una settimana che si prospetta ricca di novità per alcuni segni, vedrà invece il vostro simbolo astrale ancora un pochino sotto tensione o abbastanza indeciso su alcune iniziative da prendere (sapete bene di cosa si tratta, vero?). Parlando in merito all'amore, il quadro astrale odierno è piuttosto armonico e promette una giornata stimolante, con nuove amicizie e affetti discretamente stabili.

In ambito di coppia l'atmosfera si tranquillizzerà abbastanza, permettendovi di trovare un campo d'intesa. Sarà una giornata costruttiva e rassicurante: trascorrerete una serata serena e un dopocena tutto all'insegna della passione, ovviamente insieme al vostro partner. Single, la Luna vi sosterrà abbastanza. La vita a tratti vi sorriderà, regalandovi delle piccole, ma splendide emozioni. Negli ultimi tempi avreste voluto (ri)aprire il cuore a quella certa persona (si, proprio quella persona a cui state pensando esattamente in questo momento), ma non avete avuto il coraggio di farlo: perché no? Inutile continuare a nascondere al cervello ciò che il cuore martella in continuazione. Nel lavoro, intanto, sarà un lunedì in cui vi sentirete a vostro agio, con la Luna abbastanza amica da esaudire anche un piccolo desiderio.

Tempismo e fiuto saranno preziosi per cogliere eventuali occasioni dal un punto di vista professionale. Voto 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): "top del giorno". L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice a tutti voi (o almeno alla maggioranza dei nativi) una giornata davvero splendida. In amore il periodo sarà contrassegnato da tantissima energia positiva e propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi, soprattutto di quello che state facendo o che andrete a fare. Troppo spesso siete stati autocritici nei vostri confronti, invece questo lunedì riuscirete con grande soddisfazione a ritrovare l'armonia interiore e quella di coppia. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi: potrete approfittarne per stupire il vostro partner.

Fatelo, magari esaudendo un desiderio confidato in passato: sarà questo il vostro regalo inaspettato. Single, avete avuto tante delusioni, ma ecco finalmente una giornata tutta da gustare. Avrete tante possibilità di fare nuove conoscenze, amicizie interessanti e forse andare oltre la gioiosità di un semplice flirt. Le stelle, intanto, consigliano di rilassarsi, dedicando qualche ora del giorno a una meditazione profonda sugli obiettivi che vi siete prefissati o che vorreste trovare nel corso della vita. Sappiate che un po' d'arguzia aiuterà a far chiarezza nelle questioni amorose irrisolte. Nel lavoro una fortuna sfacciata vi sosterrà. Sarà quindi il momento adatto per creare nuovi accordi o avanzare richieste.

Una buona opportunità potrebbe prendere forma. Voto 10+.

Oroscopo del giorno 24 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì pronostica un periodo non troppo interessante per voi nativi. Anche se la giornata coincidente con la partenza della settimana non è prevista positiva, almeno sforzatevi di viverla nella consapevolezza che molto presto arriverà un periodo migliore. In amore cercate di non caricare eccessivamente la relazione affettiva con problematiche di contorno che, invece, riguardano altri ambiti della vostra vita. Il cielo sopra di voi vi chiede d'indagare soprattutto sull'autenticità dei vostri sentimenti. Sappiate prendere con fiducia anche qualche eventuale rischio, perché a volte amare significa mettere da parte le proprie paure/debolezze e fare spazio a quelle del proprio partner.

Single, continuando a tenere un atteggiamento distaccato o titubante verso quei rapporti potenzialmente trasformabili in "qualcosa di più", di amore vero non vedrete neanche l'ombra. Assolutamente da evitare sguardi compiacenti e tanto meno spalle su cui piangere. Anche se non riuscite più a flirtare come e con chi vorreste, non è detto che la vostra vita debba nutrirsi di altro: inutile buttarsi nel lavoro o negli hobby, magari cercando il conforto degli amici o sul barattolino del gelato. Nel lavoro la situazione astrale si presenta piuttosto scarsa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore dove operate. Voto 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata sotto i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono".

Diciamo che questo lunedì vi sentirete decisamente un po' giù di corda. Sarà importante per voi cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. In merito ai sentimenti, sentirete il bisogno di dare uno scossone alla relazione in corso: farete tutto il possibile per correggere la rotta e dare un assetto più equilibrato alla vostra vita affettiva. Cercate di non ingaggiare una lotta con la persona amata: non serve a nulla dimostrare chi tra voi sia più impegnato o con problemi impellenti da risolvere. Il rapporto a due deve sempre essere al centro di tutto.

Single, potreste avere un contrattempo in famiglia, il che potrebbe cambiare le attuali carte in tavola, facendo saltare un programma formulato con tanta cura. Forte la voglia di ribellarsi o protestare, ma non saprete esattamente contro chi, perché nessuno avrà colpa e nemmeno ragione. Nel lavoro muovetevi con calma. Tanta la voglia di modificare alcune cose o di cambiare la qualità della vita lavorativa: occhio, alto il rischio di commettere passi falsi. Pensieri positivi e dedicarsi a ciò che piace saranno un ottimo palliativo. Voto 7--.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 24 agosto, predice che sarà una giornata all'insegna della positività. Sarò un bellissimo inizio di settimana. Il consiglio del giorno: siate onesti con voi stessi e la fortuna senz'altro aiuterà a progredire nella giusta direzione. In amore la vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati dalle buone stelle del periodo. In coppia, soprattutto, le buone energie saranno impetuose, tanto che molti nativi riusciranno a vivere momenti di grande passione, anche se l'età non dovesse essere più verdissima. Vivrete attimi di profondo romanticismo e la fiducia nella persona amata sarà totale. Single, con le stelle che finalmente cancelleranno le inquietudini e i nervosismi, l'amore tornerà a essere il bene più prezioso da salvaguardare. Si prevedono, infatti, novità o sorprese molto piacevoli che potrebbero fomentare ancora di più quella vostra innata voglia di avventura. Nel lavoro ottimo lunedì. Energia e voglia di vincere non vi mancheranno con l'Astrologia pronta a prospettare cambiamenti positivi. I risultati presto saranno a portata di mano. Voto 9+.

