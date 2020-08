Vivacità e romanticismo saranno senza alcun dubbio le parole chiave della giornata di domani, martedì 25 agosto 2020, e questo varrà per i segni di acqua in particolare e quello del Leone più di ogni altro. Il segno dell'Acquario sarà un altro favorito della giornata con molta energia da vendere e spirito di iniziativa su molti campi.

Le energie però potrebbero scarseggiare per i nati dei segni di terra, in particolare per il Toro, quindi sarà bene non esagerare con il lavoro.

A seguire, l'Oroscopo segno per segno della giornata.

Stress per Toro e Gemelli

Ariete: molte più energie vi daranno di che dedicarvi a più progetti contemporaneamente ma d'altro canto dovete sempre pensare che fare le cose un po' per volta vi porterà molto più lontano di quel che potreste credere in un primo momento.

Toro: avvertire un po' di stress e un po' di ansia ultimamente purtroppo sarà la norma, ma il bello del vostro segno è proprio quello di tenere testa alle avversità in modo molto tenace e “contrattaccando” in modo decisamente più forte.

Gemelli: anche se avvertirete molta fatica, questa giornata sarà una di quelle che nel corso della settimana darà soddisfazioni anche a chi è ancora alla ricerca di un impiego o di una ricompensa di stampo economico.

Cancro: fate del vostro meglio per incentivare i vostri incontri e per fare nuove conoscenze. Sicuramente qualche situazione romantica o qualcosa che le si avvicinerà molto darà l'avvio a conversazioni decisamente interessanti e produttive.

Leone: questa atmosfera decisamente fruttuosa per la vostra storia d'amore, vi basterà approfittarne per poter far evolvere in meglio la vostra relazione.

Anche una piccola parola fuori luogo sarà presto dimenticata in virtù del buonumore.

Vergine: nel pomeriggio arriverà una sorpresa che spazzerà via eventuali pensieri negativi che nel mattino vi accompagneranno vostro malgrado. Gli affari proseguiranno bene, quindi fate attenzione a qualche piccolo errore che può essere riparato in tempo.

Fortuna per Bilancia

Bilancia: giornata fortunata. Questo martedì ci saranno delle novità in campo finanziario, ma potreste anche incorrere in qualche sorpresa che il partner inaspettatamente potrebbe farvi per riappacificarsi dopo un litigio.

Scorpione: la persona che ammirate da molto tempo sicuramente sarà molto più vicina a voi di quanto pensiate.

Il vostro lato più romantico e meno cinico stavolta darà il meglio di sé, se soltanto gli permetterete di esprimersi appieno.

Sagittario: ci sarà aria di dialogo, di chiarimenti nella coppia così come in ambito lavorativo con i colleghi. Le cose funzioneranno a dovere se continuerete ad essere disponibili anche per le questioni più salienti, anche sul settore familiare.

Capricorno: il malumore a causa di divergenze di coppia purtroppo sarà al centro della vostra giornata, ma se spostate il vostro pensiero verso il vostro lavoro avrete una concentrazione maggiore e la predisposizione a non pensare alle negatività.

Acquario: spigliati, esuberanti e allegri. Sarete sicuramente al centro dell'attenzione dovunque voi mettiate piede, sia sul lavoro che in compagnia delle amicizie più strette.

Rimanete preparati, perché qualcuno potrebbe farsi avanti.

Pesci: l'aria di amore si respirerà anche a molta distanza da voi, perché le opportunità di trovare l'anima gemella saranno molte e quelle di ripristinare l'equilibrio di coppia molto più numerose. Una serata romantica sarà proprio quella che ci vorrà per scaldare l'atmosfera.