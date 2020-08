L'oroscopo di domani 6 agosto mette in campo le nuove previsioni zodiacali di giovedì. A rappresentare i simboli astrali migliori, in questa giornata saranno solamente in due, tra cui Gemelli, segno designato nel periodo a cinque stelle. Curiosi di scoprire qual è l'altro fortunato che affiancherà il segno d'Aria sopracitato? Ebbene, ad essere favorito nella solita quotidianità, il Leone, forte dello splendido trigono in atto tra Marte e Sole, quest'ultimo presente nel segno. Sempre parlando in merito ai segni positivi del momento, il prossimo giovedì vedrà altri tre fortunati emergere dal gruppetto rappresentato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pertanto, ad avere un periodo discreto saranno certamente Ariete, Cancro e Vergine, valutati alla pari con quattro stelle. Analizzando il lato negativo del prossimo giorno in calendario, l'Astrologia applicata a questo 6 agosto mette in rilievo il momento poco performante previsto per coloro nativi nel segno del Toro. A tal proposito vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 6 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 6 agosto

Questo giovedì, quarto giorno della corrente settimana, vedrà tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane solo due segni, entrambi a cinque stelle e ovviamente estrapolati dalla sestina in analisi in questo frangente.

Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro tema natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata di giovedì 6 agosto 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In base a quanto messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, la giornata in analisi mostra in primo piano Gemelli e Leone, giustamente al vertice della classifica. A dare compagnia, altri tre segni distanziati poco al di sotto dei primi in classifica appena citati: Ariete, Cancro e Vergine posizionati al secondo posto.

A ricoprire il ruolo della cosiddetta "ultima ruota del carro", coloro del Toro: purtroppo, al simbolo astrale di Terra è stato messo in preventivo una giorno valutata "sottotono".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO.

Previsioni di domani, giovedì 6 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete porta in dote quattro semplici ma buone stelle, tutte da giocare sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l'andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. In amore le stelle promettono serenità e sintonia con la persona amata: saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso con il partner, questo altresì si dimostrerà tenero e dolce nei vostri confronti.

Gli astri quindi saranno sufficientemente generosi e vi regaleranno emozioni piccole ma assolutamente difficili da dimenticare, soprattutto se è tanto che non le provate. Single, il Sole in aspetto trigono al vostro Marte reclama una seratina frizzante, pur essendo un semplice giovedì; ma è estate e le stelle agevolano nuovi incontri e progetti vincenti. Nel lavoro, il periodo consentirà di tirare un sospiro di sollievo, dopo giorni non facili. Qualunque cosa abbiate in mente, non fatevi prendere in contropiede: o arrivate preparati alle situazioni oppure datevi da fare per migliorare la velocità dei vostri riflessi. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Per voi del Toro questo giovedì della corrente settimana non si annuncia troppo positivo.

Il motivo? Vediamo la vostra carta del cielo: punto critico, Urano sotto diretta quadratura del Sole in Leone. Dunque, non aspettatevi chissà che in amore, ok? Diciamo che, tra tutti, a limitare eventuali danni saranno coloro in coppia stabile e collaudata da più anni. Per le altre coppie, parlando più in generale, un piccolo diverbio causato da un equivoco fortuito potrà far emergere una certa insicurezza da parte del vostro partner. Se state cercando di attuare dei cambiamenti all'interno della vita a due, le stelle suggeriscono che questo non è affatto il momento migliore, quindi aspettate e pazientate. Single, la fase di stallo in cui versa il vostro Urano potrebbe essere una palla al piede per il vostro umore.

In superficie potrebbe emergere una crescente incapacità di comunicare con gli altri. Se così fosse, avrete anche difficoltà a continuare ad accettare eventuali compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere... Ritagliatevi quindi più spazi di relax, moltiplicate il movimento all'aria aperta in modo da ritemprare anima e corpo. In poco tempo vedrete che vi sentirete rinascere. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede questa metà di settimana un po' complicata per voi del Toro, con il Sole negativo probabilmente qualcosa si incepperà nelle trattative in corso. Tranquilli e niente paura, la buona sorte vi assisterà lo tesso: non fate a braccio di ferro con la vita ma riflettete bene in modo da aggirare ogni ostacolo.

Voto: 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani annuncia a tantissimi di voi del segno un giovedì delizioso in quasi tutti i settori. Con tante buone stelle al vostro servizio non potrebbe che essere così. Nel vostro cielo infatti, proprio antistante al comparto, veleggia una spettacolare Luna in Pesci, pronta a dare spettacolo nelle questioni legate ai sentimenti. In campo affettivo quindi, i nervi saranno distesi e sarete molto positivi. Passerete la serata a stretto contatto con il partner, magari cucinando insieme o progettando quel viaggio che sapete, ormai programmato da troppo tempo... Single, grazie al sostegno degli astri ed alla vostra abilità vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri.

Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole. Fine serata romantica con dopo-cena rosso fuoco! Iniziate pure a dare voce ai vostri intenti: fatevi avanti senza paura iniziando ad assediare (sentimentalmente parlando) la persona che sapete. Nel lavoro: il cielo illuminato da astri benefici agevolerà iniziative e progetti, ovviamente se siete di turno al lavoro e non in ferie. Sarete ingegnosi come non mai, dotati anche di una particolare intuizione: avete già le carte in regola per ottenere buoni risultati. Voto: 9.

L'oroscopo di giovedì 6 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì preannuncia un periodo un po' debole dal punto di vista della positività astrale ma assolutamente non negativo.

Tenete presente comunque che stavolta il vostro cielo risulta abbastanza scarno e quasi privo di legamenti planetari di un certo peso, pertanto non garantirà una protezione completa e pienamente affidabile. In campo sentimentale prendetevi del tempo da dedicare a voi stessi, al partner ed ai vostri familiari. Così facendo, vedrete la vita sotto una luce migliore e coglierete le belle possibilità che senz'altro vi proporrà il periodo. La Luna sarà un po' dispettosa ma, nonostante qualche piccolo screzio, assaporerete quella bella sensazione di armonia che si crea quando, dopo un bisticcio, si ritorna a far pace sorridenti e più affiatati di prima. Single, sarete pronti per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita.

Ad aiutarvi ci penserà una persona a voi molto vicina, forse un parente, un amico/a o un semplice conoscente. Vivrete così delle situazioni veramente entusiasmanti che vi porteranno finalmente a combinare qualcosa di importante per i vostri sentimenti. Nel lavoro, giorno molto interessante per il vostro segno, sia per quanto riguarda le faccende professionali che i rapporti sociali. Se avete un'attività a contatto con il pubblico, riscuoterete consensi con l'entusiasmo di tutti. Voto: 8+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata veramente da capogiro, in primis nei riguardi del settore sentimentale. L'amore sarà l'anello di congiunzione tra la voglia di vivere alla grande e la persona che avete nel cuore.

Infatti in amore la vita vi sembrerà più bella e sarete pronti a cogliere il lato positivo in ogni piacevole situazione in cui vi ritroverete sicuramente coinvolti. La sfera sentimentale, parlando in generale, sarà sicuramente quella in grado di regalarvi i momenti più emozionanti e felici del periodo, logicamente da condividere con le persone che amate. Single, l'amore acquisterà un'importanza maggiore e per tanti di voi sarà l'ancora alla quale affidarsi per mettere ordine e tranquillità anche negli altri settori della vostra vita. Nel lavoro, la fatica non vi spaventerà, tanto più che potrebbe ventilare l'ipotesi di un avanzamento o di un piccolo aumento di stipendio. Sarà il vostro momento, in particolare se già avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare da concludere.

Programmate per bene le vostre azioni in modo da arrivare al dunque in questo giorno favorevolissimo. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 agosto, è abbastanza fiducioso nei riguardi della giornata in analisi. Chi si stesse preparando ad iniziare un nuovo percorso di vita in questo periodo non sbaglierà di sicuro, a patto di mettere in chiaro ogni problematica legata a possibili rischi. In generale, converrà dire "si" ad un eventuale invito che potrebbe arrivare a metà giornata, anche se fosse solo per un aperitivo o un caffè da gustare in compagnia di una persona piacevole. In amore, la Luna in Pesci vi porterà l'opportunità di fare (o programmare) un meraviglioso viaggio di piacere. Le vostre emozioni vi ricordano in questo momento che siete molto fortunati ad avere al vostro fianco qualcuno che vi ama profondamente e vi rispetta. Single, puntate tutto sul fattore sorpresa! Proponetevi in modo simpatico e del tutto inatteso: il successo sarà garantito e la persona che avete scelto di sicuro capitolerà ai vostri piedi... Nel lavoro, per terminare, il cielo sopra il vostro capo vi sostiene; questo vuol dire che la giornata vi sta preparando belle soddisfazioni. Perfezionate i progetti, valorizzate le chance che avete a disposizione e non perdete tempo: gli astri vi sostengono e vi incoraggiano in tutte le vostre scelte. Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.