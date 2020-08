L'oroscopo di domani 7 agosto, si prepara a dare il benvenuto ad una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo venerdì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta (si spera) risposta nell'articolo di oggi. Bene, allora passiamo pure a "dare a Cesare quel che è di Cesare" iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività della parte finale della corrente settimana. Ad essere oggetto di studio da parte delle previsioni zodiacali di venerdì, come da titolo, i soli segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco: dunque, occhi puntati in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Secondo quanto emerso nell'osservare il cielo astrale del momento, l'Astrologia senz'altro mette in primo piano l'ingresso della Luna in Ariete nonché di Venere in Cancro. Facile pertanto intuire un ottimo periodo in vista per i due segni diretti interessati dai transiti appena enunciati. Invece, visto l'attuale cielo astrologico poco performante, a non avere troppe possibilità su cui aggrapparsi nel periodo saranno coloro appartenenti al segno del Toro, al momento valutati in periodo segnato da due stelle indicative di probabili "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 7 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 7 agosto

La nostra nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di venerdì 7 agosto 2020 è pronta per essere analizzata. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A rendere sfizioso l'incontro con voi lettori, sicuramente ansiosi di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il proprio segno, le stelline attribuite dall'Astrologia al periodo esaminato. Intanto confermiamo che ad avere la posizione migliore in questo frangente saranno meritatamente i nativi dell'Ariete, forti della presenza della Luna nel proprio segno.

In seconda posizione, valutati a cinque stelle, il Cancro e la Vergine con Gemelli e Leone distanziati di poco in terza posizione. A fare da ultima ruota del carro, il Toro, quest'oggi valutato in giornata negativa.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Cancro - Venere nel segno, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: NESSUNO;

★★: Toro.

Previsioni di domani, 7 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che questa parte della settimana coincidente con la giornata di venerdì possa essere vissuta davvero in grande stile. Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna, attualmente presente nel segno dei Pesci ma dalle ore 15:04 di venerdì in ingresso nel vostro segno.

Senz'altro, sicuramente introverete sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere interpersonale oppure a livello familiare o di amicizia. In amore soprattutto, continuerete la kermesse dell’amore a tutto campo: affetti e sentimento andranno a braccetto in un clima frizzante ed affettuoso. Il tutto migliorerà l’intesa, scrollandovi dalle spalle le preoccupazioni ed i problemi che vi avevano ultimamente un po' allontanati. Finalmente questo venerdì tornerete "pappa e ciccia", legati l’uno all'altra dal filo d’oro dell’amore. Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni dei quali potreste cominciare a raccoglierli già in questa giornata, grazie al bellissimo transito della Luna.

L'astro notturno regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso. Nel lavoro, state recuperando energia e posizioni su molti fronti. Siete al centro dell'attenzione e potete dare prova di saperci veramente fare. È vero che i ritmi sono sostenuti ed alcune questioni non sono ancora chiare, ma è altrettanto vero che riuscite a superare abilmente ogni difficoltà. Realizzando un progetto ambizioso otterrete ciò che desiderate. Voto 10+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Questo vostro venerdì di fine settimana si prevede orfano di qualcosa di importante: forse mancherà la volontà "di fare" oppure sarà assente la voglia di "combattere per ottenere".

Solo ognuno di voi, in cuor suo, potrà saperlo. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, dovrete avere pazienza soprattutto nella prima mattinata. In amore, sappiate che il Sole vi remerà contro. Scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto, senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo ed al confronto con il vostro partner. Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere o le strategie da seguire. Avvertirete stanchezza e la situazione planetaria del periodo sarà piuttosto critica. Fate chiarezza cercando di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco!

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero preannuncia che questa parte della settimana sarà come un banco di nebbia pronta d offuscare la vostra mente. La giornata in parte scompiglierà le cose messe in agenda facendo perdere di vista l'essenziale. Mettete in conto anche qualche piccolo imprevisto, anche perché sarà un giorno abbastanza pieno di impegni con ostacoli e rallentamenti. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani preannuncia che sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Secondo l'oroscopo di venerdì relativo al vostro segno, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire la quotidianità.

In campo sentimentale, nonostante qualche intralcio, il conforto degli astri sarà un vero toccasana per le ansie del cuore: si prevedono rassicurazioni e conferme da chi vi sta vicino. L'intuito si alleerà alla logica ed insieme sforneranno soluzioni prodigiose per i vostri piccoli problemi, da risolvere positivamente con chi avete al vostro fianco. Single, Venere addolcirà il vostro carattere a volte ritroso e vi renderà solari ed espansivi. Riuscirete così ad attrarre le persone a voi affini, amicizia ed amore si avvicineranno meravigliosamente (o pericolosamente?) al punto da confondersi. Sarà l’attrazione la calamita che vi spingerà l’uno verso l’altro, magari dovuta all'incendio di sensi vissuti in una notte o due: in questi frangenti l'attrazione fisica sarà irresistibile.

In più di qualche caso quindi un'amicizia diverrà amore duraturo: ben venga! Anche se vi piace cogliere la mela senza impegno, magari solo per morderla, potreste scoprire che è particolarmente buona, tale da mangiarvi anche il torsolo ed il picciolo! Nel lavoro: circondati da astri in prevalenza benevoli, in molti andrete sul sicuro. I pronostici vi vedranno vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione ed un gran fiuto. Sarà un periodo di grande fermento: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e dovunque voi stessi. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 7 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede un periodo sicuramente positivo.

Il giorno in questione, in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, senz'altro alla ricerca di quel "qualcosa" che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. In amore, parlando in merito alla coppia, l'intesa affettiva e quella fisica promettono di viaggiare su ottimi livelli. Ci saranno anche dei propositi costruttivi per chi intende migliorare l'intesa e mettere su famiglia. Molto presto ci saranno novità positive ad allietarvi l'esistenza: aspettare per credere. Single, tutto dipenderà esclusivamente da voi, cari amici del segno: le stelle vogliono aiutarvi a non essere più soli, dunque non resta che armarsi di coraggio ed agire al più presto.

Se appartenete alla prima decade, sfruttate la dolcezza del vostro sguardo; se di seconda decade, lasciatevi sconvolgere da un amore romantico; se nativi dell'ultima decade, cedete pure ad a quella passione che da un po' vi arrovella anima e cuore... Nel lavoro, sarete persuasivi come non mai, tanto da ottenere le informazioni che più vi interessano. Riuscirete a portare a termine le più improbabili trattative. Voto 9+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata che, almeno sulla carta, si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Le stelle interessanti la giornata di venerdì, pertanto, in amore consigliano una maggiore riflessione su eventuali scelte da fare per il futuro.

In coppia saprete, istintivamente e sottilmente, portare dove vorrete le conversazioni con il vostro partner. In ambiente familiare non avrete rivali: saprete tenere testa ad ogni questione. In amore, i cieli saranno sereni, gli orizzonti luminosi e alcune persone sono pronte a portare allegria, gioia di vivere e fiducia nella vita. Per una volta tanto non fate resistenza e abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni, che senz'altro potrete condividere affettuosamente con il partner. Single, la vostra giornata sarà fortunata con Marte in trigono al Sole: è vero che Venere, la bella dea dell’amore, vi si oppone e ormai lo fa da mesi, ma questa volta potreste trovarla decisamente intrigante. Significa che qualcuno nell'ambiente circostante vi solletica corteggiandovi ed a voi questo vi incuriosisce molto. Nel lavoro, Luna e Mercurio vi renderanno più incisivi permettendovi di instaurare rapporti più liberi e spontanei con alcuni dei vostri collaboratori. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 7 agosto prevede che questo venerdì, giorno analizzato nel frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose bollicine sono puro veleno, sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo. In amore, guardate con fiducia a questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione con la persona di sempre. Il tutto inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner che vi farà sentire protetti ed amati. Single, sarete pronti per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita. Ad aiutarvi ci penserà la Luna in aspetto armonico: vivrete delle situazioni veramente entusiasmanti, il che vi porterà a cambiare qualcosa di molto importante nel vostro modo di vedere le situazioni o le persone. Nel lavoro infine, il Sole accenderà tutte le vostre ambizioni. Sarete molto sicuri di voi stessi in questo momento e potenzialmente potrete ottenere tutto ciò che desiderate. Lo stato d'animo infatti è fondamentale per il successo e presto ne avrete la riprova. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.