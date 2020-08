Anche la giornata di venerdì 7 agosto 2020 sarà adatta per organizzarsi, per pensare alle ferie e staccare la spina dal lavoro e dagli impegni di tutti i giorni.

I guadagni saranno sicuramente favoriti per i segni dell'Acquario e del Capricorno, mentre i segni centrali dell'Oroscopo come la Vergine, il Leone e la Bilancia assaporeranno un romanticismo che darà l'avvio a qualche iniziativa per nulla scontata come potrebbe apparire in un primo momento.

A seguire, le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali della giornata.

Ariete affaticato

Ariete: le chance di sopravvivere ad una giornata di lavoro faticosa saranno decisamente ridotte, quindi dovrete armarvi di carica e di tanta pazienza se volete arrivare indenni alla sera.

Sarebbe opportuno riposarvi, magari evitando di fare le ore piccole.

Toro: se il lavoro vi ricorderà che le vostre vacanze potrebbero essere veramente poche, niente vi impedirà di essere comunque in compagnia con gli amici. Dunque non perdete tempo prezioso ed immergetevi senza timore in divertimenti e hobby. Sarà molto produttivo anche per la vostra mente.

Gemelli: se siete in vacanze, sicuramente non vi farete mancare una bella giornata a diretto contatto con la natura, piena di aria fresca e con l'intenzione di fare molta attività fisica utile per il vostro corpo ma anche per la vostra mente. Quest'ultima dovrà essere libera dalle problematiche quotidiane.

Cancro: anche per voi ci sarà sicuramente un periodo di ferie dalle faccende lavorative, quindi potrete dedicarvi al partner, alla famiglia, ma anche a voi stessi, alla cura del vostro corpo, a concedervi ogni sorta di piacere, anche quello del cibo.

A proposito, sperimentare nuovi sapori non vi farà che bene.

Leone: la passione finalmente busserà alla vostra porta, e potrete viverla con il partner senza avere in testa i problemi lavorativi che ultimamente vi hanno assillato la mente. Provate ad escludere dalla vostra giornata ogni sorta di incombenza professionale e sarete molto più sereni.

Vergine: sarà un periodo ottimo per accrescere la prospettiva di rinnovare l'amore con il partner, di evolvere la vostra relazione in modo serio e magari anche di sperimentare la vita assieme per le coppie ancora 'in erba'. Il vostro livello di responsabilità sarà elevato.

Bilancia spossata

Bilancia: il vostro oroscopo parlerà di un segno che mal sopporterà un giorno in più di lavoro, di fatica e di stanchezza.

Ne avete abbastanza anche di quei colleghi che sicuramente vi hanno spesso e volentieri assillato per poter farvi perdere la bussola. Preferirete di gran lunga un po' di shopping.

Scorpione: avrete dei malesseri piuttosto importanti che se non sottoposti a riposo potrebbero aumentare. Avete fatto molto già dagli inizi della settimana, sarà bene ora trovare uno spazio di tempo dove potervi fermare con il corpo, magari a riflettere sulla vostra situazione affettiva.

Sagittario: sarà indubbia una drastica voglia di 'osare' con il partner per poter sperimentare una avventura unica nel suo genere, che volevate avviare da molto. Il lavoro si presenterà per chi ne è ancora alla ricerca, quindi il consiglio sarà di 'aguzzare' la vista.

Capricorno: ottimi i guadagni. Saranno sicuramente ore in cui potrete concretizzare qualche piccolo desiderio di acquisto, anche se dovrete sempre e comunque dare un occhio di riguardo alla vostra situazione economica complessiva. Date il massimo anche stavolta sul lavoro.

Acquario: anche la giornata di domani sarà certamente portatrice di novità economiche splendide, oggetto non soltanto della vostra situazione lavorativa ma anche di qualche piccola sorpresa proveniente da terzi. Godetevi un po' di shopping.

Pesci: se avete perso la testa per qualcuno in particolare, cercate di farvi notare nonostante siate per natura persone abbastanza timide in amore. Sarà il momento giusto per fare qualche piccola iniziativa di stampo sentimentale, che nemmeno voi avevate progettato di fare.