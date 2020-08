L'Oroscopo della giornata di venerdì 7 agosto evidenzia che i nativi del Cancro saranno chiamati a recuperare il rapporto con il partner, ultimamente non idilliaco. Marte, favorevole al Leone, lo aiuterà ad essere energico e valido sul lavoro. Sagittario potrà contare su un ottimo affiatamento di coppia, mentre Pesci dovrà mantenere alta la concentrazione per concludere al meglio i propri impegni di lavoro.

Previsioni astrologiche venerdì 7 agosto segno per segno

Ariete: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo di venerdì. Potrete contare sul pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo che vi darà una mano soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Sfruttate dunque tutto il vostro potenziale per soddisfare le esigenze degli altri. Sul fronte sentimentale, dedicherete buona parte del tempo libero alla felicità dei vostri cari, grazie alla Luna che entrerà nel segno nel pomeriggio, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Se siete single vi sentirete affascinanti e potreste fare nuove conoscenze. Voto: 8+

Toro: Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno saranno utili per fare progressi non trascurabili al lavoro. Impegnatevi per ottenere buoni risultati e per essere fieri di voi stessi, anche perché le energie non mancheranno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se qualcosa nella vostra relazione di coppia non funziona bene, parlarne con il partner potrebbe essere la soluzione ideale.

I cuori solitari potrebbero contare su un'atmosfera più invitante soprattutto se in compagnia degli amici. Voto: 7+

Gemelli: periodo molto soddisfacente per voi. L'influenza positiva del pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo per la giornata del 7 agosto porterà tanta passione nella vostra relazione, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single, attenti a non raccontare troppe bugie, altrimenti non potrete mai vivere una relazione stabile. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Marte favorevole vi darà il sostegno necessario. Nonostante ciò, dovrete fare sempre attenzione e pensare prima di agire. Voto: 8+

Cancro: se il vostro rapporto con il partner ultimamente non è stato soddisfacente, secondo l'oroscopo di venerdì 7 agosto cercherete di migliorare la situazione con il partner nel tentativo di avere una relazione più equilibrata.

I cuori solitari potrebbero togliersi delle belle soddisfazioni. Sul posto di lavoro, a volte, non è colpa vostra se le cose non vanno per il verso giusto. Le stelle consigliano di continuare ad impegnarvi senza alcuna esitazione. Voto: 6,5

Leone: ottimo cielo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrete contare sul pianeta Marte in trigono dal segno dell'Ariete che vi renderà instancabili. Sul fronte sentimentale, invece, ci sarà la Luna in trigono a spalleggiarvi e a portare un po' di armonia nella vostra relazione di coppia. Single, se avete una persona nel vostro cuore non esitate a farvi avanti, soprattutto se ci sarà una buona intesa fra di voi.

Voto: 8

Vergine: vi troverete in un ambiente piuttosto ostile a causa di un cielo poco favorevole. In amore, se siete single, attendete un po' di tempo prima di lasciarvi andare a nuove frequentazioni. Se avete una relazione fissa, forse il partner avrà bisogno di qualche momento per riflettere prima di tornare a vivere dei bei momenti. Sul fronte lavorativo, invece, sarà una giornata ricca di progetti da portare al più presto a termine. Voto: 6,5

Bilancia: potrete contare su un buon affiatamento di coppia, anche se la Luna sarà in opposizione al vostro cielo. Tuttavia, gli influssi di Venere in trigono dal segno dei Gemelli porteranno qualche piccola soddisfazione, ma nulla di esaltante. I single invece potrebbero essere un po' pensierosi.

Sul fronte lavorativo sarà una giornata intensa e non ci sarà tanto tempo per riposare. Dunque datevi da fare e, se necessario, chiedete una mano a un collega. Voto: 7-

Scorpione: la giornata di venerdì sarà modesta. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il Sole in quadratura potrebbe mettere in difficoltà la vostra relazione di coppia, soprattutto se state attraversando una fase delicata. Single, tirate fuori gli artigli se non siete soddisfatti della vostra situazione. Sul lavoro, alcuni cambiamenti saranno imminenti e non potrete rimandarli, anche se questo non vuol dire che ci saranno dei risultati negativi. Voto: 7

Sagittario: ottimo cielo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 7 agosto.

Gli influssi di Marte e della Luna in trigono dal segno dell'Ariete promettono diversi momenti positivi. La vostra energia sarà molto evidente sul lavoro e sarete fieri dei risultati che otterrete. In amore, preparatevi a rilanciare il vostro rapporto, facendo qualcosa di unico per la persona che amate. Se siete single, cercherete di prestare più attenzione ai rapporti personali. Voto: 8

Capricorno: configurazione astrale stabile. Avrete ancora dalla vostra parte pianeti come Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo, che sul posto di lavoro porteranno buoni risultati grazie ad un'ispirazione che garantirà benefici a voi e agli altri. Sul fronte sentimentale, un pizzico di concretezza e di buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto da seguire per migliorare la vostra relazione.

Se siete single, provare emozioni contrastanti non vi fa bene, dunque cercate di calmarvi e di prendervi un momento per voi. Voto: 7+

Acquario: giornata molto promettente con Venere in trigono dal segno dei Gemelli che porta tanta stabilità nella vostra relazione di coppia. Vi sembrerà più facile capire i sentimenti del partner e sarete in grado di soddisfare alcune sue esigenze. Single, sarete emozionati per aver conosciuto nuove persone con cui andate d'accordo. Sul posto di lavoro non vi annoierete e non vi fermerete dinanzi agli ostacoli. Voto: 8

Pesci: giornata da dedicare prevalentemente al lavoro grazie a Giove e Saturno in sestile dal segno del Capricorno. Avrete voglia di arrivare al successo al più presto, ma per farlo servirà tanta pazienza.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, avrete alcune chance di rafforzare il vostro rapporto con il partner, e magari per fare qualcosa di nuovo insieme. Se siete single non mancheranno gli incontri, ma dovrete essere in grado di gestirli al meglio. Voto: 7,5