L'oroscopo di venerdì 28 agosto avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. I movimenti dei pianeti avranno un'influenza marcata sulla sfera sentimentale e sociale di ciascuno di noi. Osservando il cielo di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono alla Luna, Mercurio in opposizione a Nettuno e Venere in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 28 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 28 agosto: relax per Ariete e Cancro romantico

Ariete: sentirete l'esigenza di allontanarvi dagli impegni quotidiani. Avrete bisogno di trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità. Forse, vi sentirete in colpa per questo vostro stato d'animo perché non vorrete abbandonarvi all'ozio. Sarà importante cambiare il vostro modo di approcciarvi alla quotidianità. Una piccola pausa non significa cancellare tutto ciò che siete riusciti a conquistare fino ad ora. Gli amici vi aiuteranno ad affrontare questo difficile momento.

Toro: la monotonia non farà assolutamente per voi. Sentirete fuoco nel vostro cuore e nessuno riuscirà a spegnerlo. La vostra travolgente energia attirerà l'attenzione delle persone che vi saranno attorno.

Forse, farete fatica ad approcciarvi con la persona amata perchè non riuscirete a trovare argomenti che generino una connessione stabile tra voi. Però, questa situazione durerà poco, vi basterà affrontarla con il sorriso e non lasciarvi rattristare da essa.

Gemelli: dovrete affrontare delle piccole difficoltà in amicizia.

Ci saranno dei contrasti che vi spingeranno a mettere in discussione i sentimenti che vi legano alle persone care. Alcune parole vi feriranno nel profondo e vi creeranno una sorta di rifiuto verso il mondo esterno. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di approfittare di questa occasione per dare il via a una crescita personale.

Potreste lavorare su alcune caratteristiche del vostro carattere e smussarne gli angoli più spigolosi.

Cancro: verrete colti da un irrefrenabile romanticismo. Il cuore vi batterà a mille davanti alle coccole del partner. Non metterete freno alla vostra tenerezza e sarete pronti a portare la vostra relazione a un livello superiore. La persona amata sarà pronta a cogliere le vostre esigenze e a venirvi incontro. Passione e amore vi riempiranno il cuore di gioia e metteranno in secondo piano tutte le difficoltà quotidiane. Inoltre, avrete modo di iniziare a pianificare la settimana successiva.

Previsioni zodiacali di venerdì 28 agosto: Leone sicuro e Scorpione innamorato

Leone: la salda fiducia in voi stessi vi spingerà a mettervi in gioco davanti alle sfide.

Elaborerete delle strategie per riuscire a emergere sul posto di lavoro. Cuore e mente vi aiuteranno a spiccare tra i colleghi. Non sarà tutto rose e fiori perché l'impegno quotidiano metterà a dura prova le vostre energie, ma la gioia dei risultati cancellerà tutte le fatiche compiute. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare l'aspetto amoroso: potrebbe essere il momento giusto per cogliere la vostra occasione.

Vergine: cercherete di non pensare alle questioni amorose perché le difficoltà con il partner vi getteranno addosso una forte tristezza. Vi sembrerà di non poter trovare una soluzione adatta per uscire da questa situazione. In realtà, vi basterà cambiare la vostra percezione del mondo.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di concentrarvi sui vostri hobby. La creatività vi aiuterà a trascorrere ore piacevoli e ad aumentare l'armonia con il vostro io interiore.

Bilancia: dopo una forte lotta interiore, tutto sembrerà tornare al suo posto. Vi renderete conto di poter sfruttare le vostre risorse per poter ottenere i risultati desiderati. A livello sociale, sarete l'anima della festa: la vostra simpatia conquisterà tutti e metterà gli amici di buon umore. Una persona speciale potrebbe notare la vostra presenza. Il suo approccio, forse, sarà un po' impacciato, ma vi darà delle vibrazioni molto positive. Ricordatevi solo di non temere i vostri sentimenti.

Scorpione: finalmente, farete luce sulla vostra relazione di coppia.

Avrete modo di passare molto tempo, da soli, con il partner. Ci saranno delle cose che vi riempiranno il cuore di gioia e altre che vi faranno storcere il naso. Sarà fondamentale discutere di tutti quegli elementi che non vi soddisferanno. Però, le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esercitare troppa pressione sulla persona amata: potreste peggiorare le cose ed annullare ogni possibilità di romanticismo.

Previsioni astrologiche di domani 28 agosto: Sagittario socievole e Pesci spirituale

Sagittario: sarà la giornata giusta per dedicare del tempo agli amici. Amerete relazionarvi con loro e ideare delle attività divertenti da fare insieme. La vivacità collettiva vi spingerà verso uno stato di euforia.

Abbasserete le vostre difese, ma questo non vi renderà vulnerabili: al contrario, vi consentirà di svelare ciò che si celerà del vostro io interiore. In amore, la situazione rimarrà stabile: ci saranno delle piccole oscillazioni durante la giornata, ma nessun cambiamento significativo.

Capricorno: sarete portatori di gioia e di serenità. Sprigionerete una grande energia positiva che vi metterà in una posizione di vantaggio sul posto di lavoro. Non avrete paura di dare voce alle vostre idee perché saprete perfettamente di avere ragione. Forse, considererete la dote dell'umiltà adatta solo alle persone più fragili, ma non sarà così. Dovrete fare attenzione a non perdere il controllo perché potreste dover affrontare delle situazioni spiacevoli.

Acquario: verrete colti da un forte nervosismo perché vi renderete conto di non poter realizzare tutti i vostri desideri. Vi metterete alla ricerca di una valvola di sfogo efficace, ma rimarrete delusi dai risultati ottenuti. La vostra risorsa più grande risiederà negli affetti più cari. La famiglia, infatti, sarà un punto di riferimento insostituibile. Ricevere affetto e amore rilasserà il vostro cuore e vi farà ricredere sulle negatività portate dal fato.

Pesci: la vostra vita spirituale avrà un peso molto rilevante. Vivrete una realtà astratta, dove sarà importante lavorare sulle vostre risorse interiori. Vi renderete conto di poter apportare dei grandi miglioramenti alla vostra vita, ma ci sarà bisogno di tempo.

Potrebbe esservi d'aiuto iscrivervi a un corso di yoga o acquistare dei libri sull'argomento. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non isolarvi dagli amici: potreste tentare di coinvolgerli nei vostri piani.