L'Oroscopo del weekend dal 28 al 30 agosto approfondisce il transito della Luna in Capricorno, favorevole per tutto il fine settimana in particolare ai segni zodiacali di Terra. Un modo di amare più solido e costruttivo si fa strada nei cuori di questi simboli molto concreti, che filtrano le emozioni con maggiore riservatezza. E gli altri segni? Anche i simboli governati dall'elemento Acqua avviano un'introspezione fortunata che fa vivere emozioni intense. Di seguito le previsioni astrali per tutti.

Astri e oroscopo del weekend di fine agosto

Ariete: alcune situazioni amorose sono imprevedibili e molti forse vivono storie che producono difficoltà.

Sembra che il ghiaccio scricchioli sotto i piedi e procedete con prudenza in alcune storie amorose alquanto tese. Marte di certo non aiuta, poiché viene influenzato da una Luna che richiama all'ordine e blocca un po' le emozioni, producendo insoddisfazione anche in voi single. Il consiglio delle stelle è quello di lasciarvi alle spalle un passato che ha fatto soffrire e di aprirvi al presente e al futuro con maggiore fiducia.

Toro: la voglia di novità è tanta con Luna dal Capricorno che stringe un trigono astrale favorevole per l'amore. Le emozioni prendono il volo e siete molto eccitabili, desiderosi di vivere gli affetti in modo più entusiasmante. Voi single lasciatevi trascinare dalla voglia di frequentare posti nuovi e gente nuova.

Gli astri promettono intriganti colpi di fulmine, mentre si prevedono momenti mozzafiato per voi in coppia.

Gemelli: alcune storie amorose già avviate risentono di alcuni rallentamenti e anche voi single attendete delle notizie che stentano ad arrivare. Sole e Mercurio dalla Vergine risultano in quadratura e impigriscono un po' gli animi.

Ma cercate di essere pazienti, che a breve la situazione migliorerà. Riflettete sul da farsi nel frattempo e ricordate che Marte, benefico dall'Ariete, scrolla di dosso l'apatia introducendo tanto dinamismo e charme.

Cancro: l'astro d'argento agisce in dissonanza per tutto il weekend. Così siete pervasi da pensieri ossessivi e tendete a essere troppo rigidi con voi stessi.

Questo transito può sprigionare un senso di colpa difficile da domare o può farvi sentire deboli. Bando ai dubbi e alle insicurezze di Venere nel segno che viene contaminata dagli astri in opposizione in Capricorno. Urano introduce nuovi cambiamenti positivi e imprevedibili, mentre Sole e Mercurio splendono sempre per voi dalla Vergine.

Leone: sigillati tra Venere, Mercurio e Sole non avete nulla da temere. Allora perché questa tristezza e insoddisfazione? Bando allo scoraggiamento di Urano che scombussola un po' le sensazioni. Sia che siate single che in coppia, avviate nuovi inizi fortunati. Avete bisogno di revisionare alcune situazioni e questo è il weekend giusto per progredire. Rigeneratevi dunque che la felicità vi aspetta.

Vergine: venite investiti dall'influsso della Luna in Capricorno e di Urano in Toro. Così sentite forte il bisogno di modificare la vostra vita in modo più positivo ed entusiasmante. Siete anche molto impulsivi ma non irrazionali. Avviate così cambiamenti costruttivi in amore e la congiunzione Mercurio-Sole nel segno, garantisce la giusta energia per farlo, sia che siate single che in coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione alla Luna che agisce in dissonanza dal Capricorno. Possono prendere forma dei pensieri ossessivi difficili da tenere a bada. I rapporti amorosi in atto diventano intensi al punto tale che quasi volete tenere sotto controllo il partner, acquistando potere e giocando sulle sue emozioni.

Sole e Mercurio molto vicini a voi, cercano di stabilizzare il tutto con l'intelligenza. Si prevedono nuovi incontri per voi single.

Scorpione: la Luna in posizione favorevole di sestile astrologico, risulta benefica per gli affetti. Così cercate di rendere le relazioni già avviate più profonde e stabili. C'è tanta voglia di costruire con questa Luna che garantisce solidità e rigore. Voi single sentite forte il desiderio di amare in modo più impegnativo. Giove anch'esso dal Capricorno garantisce fortuna in amore.

Sagittario: gli astri quasi sfidano la vostra pazienza, introducendo cambiamenti improvvisi e situazioni imprevedibili. Ma c'è una persona che vi ama molto e non desidera altro di stringere un legame armonioso con voi.

Può essere il vostro partner o, se siete single, un corteggiatore che si nasconde nell'ombra. Apritevi al dialogo quindi e approfondite queste novità entusiasmanti, promettenti per l'amore.

Capricorno: la Luna nel segno per tutto il fine settimana, rende gli affetti molto riservati e responsabili. In sinergia con Plutone in congiunzione, tendete ad analizzare in modo introspettivo e profondo le emozioni. Così riuscite a capire la vera natura dei vostri sentimenti, dandogli il giusto valore. Giove fortunato nel segno sprigiona benessere e vince eccessivi nervosismi impartiti da Marte in quadratura astrale.

Acquario: alcune sensazioni sono un po' congelate da eventi che bloccano le emozioni e creano disarmonia in amore.

Ma si prevedono nuove sorprese per voi. Mercurio dalla Vergine quasi sfida a farvi vivere le emozioni in modo più avvolgente e profondo. Fate splendere in voi un Sole molto positivo, che esorta a prendere l'iniziativa in amore. Non ve ne pentirete.

Pesci: una profonda introspezione viene avviata dalla presenza della Luna che stringe alleanza con Nettuno nel segno per tutto il weekend. Così siete più riflessivi e bisognosi di vivere l'emotività in modo avvolgente e profondo. Saturno dal Capricorno richiama all'ordine e fa vivere gli affetti in modo riservato. Voi single soppesate molto la persona che sta di fronte a voi, prima di aprire il vostro cuore.