È in arrivo la giornata di Ferragosto e quindi è interessante approfondire come andrà sabato 15 agosto per i segni zodiacali.

Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 15 agosto: previsioni di Ferragosto

Ariete: giornata di recupero a livello salutare. Nel lavoro potrebbero esserci delle piccole discussioni, in particolare per chi ha un'azienda a conduzione familiare. Prossimamente ci saranno dei miglioramenti. Per quel che riguarda l'amore, non mancheranno dubbi.

Toro: in campo sentimentale, in questa giornata, vi sentite nervosi. Cercate di vivere con più serenità questo Ferragosto.

A livello lavorativo alcune difficoltà andranno superate, attenzione ai problemi imprevisti.

Gemelli: nel lavoro il buon transito dei pianeti favorisce vari progetti. Per quel che riguarda il campo amoroso, alcune situazioni procedono a rallentatore.

Cancro: in questa giornata potrebbero esserci degli incontri occasionali, la Luna in questa giornata di Ferragosto è dalla vostra parte. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo periodo.

Leone: avete voglia d'amare in questa giornata ed è particolarmente bella la situazione astrologica per le emozioni. Nel lavoro non sono consigliati investimenti.

Vergine: per quel che riguarda il settore sentimentale, con la Luna e Venere in buon aspetto vivrete belle emozioni con il partner.

In campo lavorativo potrebbero esserci dei rallentamenti da dover affrontare.

Astri e stelle di Ferragosto per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro ci sono stati dei ritardi, siete in attesa di miglioramenti che tardano ad arrivare. A livello sentimentale, cercate di trovare armonia con la persona che amate.

Scorpione: in amore, se siete single, potete guardarvi attorno. A livello professionale, chi ha vissuto un problema importante potrà provare a risolverlo.

Sagittario: la giornata inizia con delle buone stelle in campo amoroso, vi sentirete più forti rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro buone le prospettive che si presentano.

Capricorno: potrebbe diminuire lo stress accumulato nei mesi precedenti. In amore Venere in opposizione vi spinge a chiedere maggiore chiarezza al partner.

Acquario: giornata interessante per il segno, vi sentite carichi e passionali. Se una persona non vi dà ciò che desiderate, farete meglio ad allontanarla. Nel lavoro potrete fare progetti in vista dei prossimi mesi.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale in campo lavorativo, ci sono delle questioni che vanno superate, siete in cerca di una soluzione. Nella giornata di Ferragosto, la Luna sarà favorevole e potrete superare dei momenti di incertezza in campo amoroso.