Inizia una nuova settimana di agosto per i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute di lunedì 17 agosto 2020.

Stelle e oroscopo del 17 agosto 2020: la giornata

Ariete: a livello sentimentale ci saranno degli incontri che potrete gestire con maggiore tranquillità, saranno per voi interessanti. In campo lavorativo ci saranno delle questioni da mettere a posto.

Toro: in questo lunedì potreste vivere dei momenti stressanti, soprattutto a livello lavorativo. Attenzione a non fare degli errori. A livello sentimentale è possibile che qualcosa non vada come vorreste.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di lunedì 17 agosto sarà favorevole per il campo sentimentale, i single potranno mettere a segno nuove conoscenze. Nel lavoro probabile che ci siano delle agitazioni.

Cancro: la giornata sarà particolarmente stancante per voi, in campo professionale è possibile che ci siano degli intoppi. In amore sarà possibile fare degli incontri, molte le coppie di vecchia data che dovranno però affrontare questioni più importanti.

Leone: a livello sentimentale, con la Luna che transita nel segno e Marte, avrete maggiore vitalità. Nel lavoro analizzate attentamente ciò che vi viene proposto.

Vergine: in questa giornata le stelle sono interessanti per l'amore.

Se nasceranno delle difficoltà nella coppia, è probabile che queste riguardino la sfera familiare. Nel lavoro momento di crescita.

Previsioni e oroscopo del 17 agosto per i segni zodiacali

Bilancia: la Luna favorisce il recupero in campo sentimentale. Rispetto alle giornate precedenti, il momento è positivo.

Nel lavoro è possibile che nascano nervosismi.

Scorpione: per chi deve parlare di cose importanti, questo è il momento giusto per farlo. In amore non mancheranno opportunità. Nel lavoro cercate di non sottovalutare alcune persone che potrebbero darvi delle buone occasioni.

Sagittario: in campo sentimentale, in questa giornata di lunedì 17 agosto, bisognerà provare a non innervosirsi.

Nel lavoro bisognerà mettere le cose in chiaro con i collaboratori. Con la Luna in ottimo aspetto in amore sono invece favorite le scelte che andrete a fare.

Astri e stelle del 17 agosto 2020: previsioni

Capricorno: per i nati sotto questo segno questa giornata sarà favorevole a livello lavorativo, anche se potrebbero esserci dei cambiamenti che andranno a creare dello stress. In amore non mancheranno nuove opportunità.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di lunedì 17 agosto inizierà con la Luna in opposizione, per questo motivo bisognerà prestare attenzione sia nel lato lavorativo che sentimentale. In particolare, in amore, bisognerà cercare di risolvere le problematiche nate negli ultimi tempi.

Pesci: in campo lavorativo, è probabile che arrivino delle proposte. Con Venere favorevole date spazio ai vostri desideri. In questa giornata si recupera energia. In amore bisognerà fare delle scelte.