Giro di boa della terza settimana del mese di agosto che sta per prendere il via. Siamo giunti alla giornata del 20 agosto 2020. Leggiamo quali novità e quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti in amore nel lavoro con l'Oroscopo del giorno.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore le relazioni nate in vacanza sono instabili, ecco perché bisogna evitare di lasciare il certo per l'incerto. Nel lavoro le opportunità che nascono in questo periodo sono importanti.

Toro: per i sentimenti Luna interessante per le relazioni, tutto può cambiare. Nel lavoro occorre cercare di risolvere diversi problemi.

Controllate bene tutto quello che c'è da fare.

Gemelli: a livello sentimentale Luna dissonante e Mercurio che lancia un transito non esaltante. Avete voglia di portare avanti un progetto, ma la fine del mese porta ritardi. Nel lavoro attenzione tra soci e collaboratori.

Cancro: in amore le coppie stabili non temono disagi, periodo buono per pensare a cambiamenti importanti. A livello lavorativo vi sembra di fare molto ed ottenere poco.

Leone: per i sentimenti probabile che in questi giorni abbiate una capacità di attrarre le persone più del solito. Nel lavoro non ascoltate persone che possono farvi sbagliare, le vostre intuizioni valgono di più.

Vergine: a livello sentimentale momento positivo con la Luna che si trova nel segno con Mercurio.

In questo periodo la voglia di rimettersi in gioco raddoppia. A livello lavorativo si possono affrontare discussioni. Guardatevi attorno e seguite le nuove proposte.

Previsioni e oroscopo del 20 agosto: da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata positiva per i nativi con La Luna nel segno che vi sorride e porta buon umore.

Se qualcosa non va nel lavoro non prendetevela. Alla fine rischiate di sbagliare basta.

Scorpione: in amore giornata positiva ed entro il prossimo fine settimana potrà nascerà una bella emozione. Nel lavoro ci avviciniamo alla giornata del 24 che vedrà Mercurio, Sole e Luna favorevoli e si potrà così avviare un nuovo progetto.

Sagittario: per i sentimenti gli ultimi mesi sono stati pesanti. Qualche piccolo compromesso potrebbe aiutare ad andare avanti. Nel lavoro entro la fine dell'anno un progetto potrà partire con buone possibilità di ottenere un buon incarico.

Capricorno: a livello amoroso Luna che torna favorevole e rende più facili le relazioni. Nel lavoro piccoli problemi o ansie che riguarda l'aspetto economico.

Acquario: in amore, per i nati sotto questo segno zodiacale, chi ha chiuso una storia potrebbe cercare di riaprirla. Nel lavoro non siate impazienti, le soddisfazioni potranno arrivare.

Pesci: in amore Luna opposta che vi consiglia di prendere tutto con le pinze. Nel lavoro siete agitati ed un po' ansiosi per alcune decisioni che non sapete come portare avanti.