Questo giovedì 20 agosto l'ingresso di Mercurio in Vergine lascia presagire un buon momento di recupero per il segno. Anche il Capricorno può trarre grande vantaggio da questo transito, il pianeta infatti offre la sua protezione ai nativi del segno, promettendo amore, successo e soddisfazioni. Sottotono i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di giovedì 20 agosto 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 20 agosto 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: con Mercurio in posizione vantaggiosa, quella di domani si rivela una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e gli affari.

L’amore regala serenità e spensieratezza.

Toro: dal punto di vista salutare è una giornata di grande energia e voglia di fare. In ambito lavorativo ci sono dei progetti da portare al termine e Mercurio in buona posizione aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Cautela in amore.

Gemelli: potrebbe rivelarsi una giornata noiosa, Mercurio mette il segno di cattivo umore. Gestire i rapporti interpersonali e sentimentali potrebbe rivelarsi piuttosto complicato, meglio evitare le discussioni.

Cancro: l’oroscopo di giovedì 20 agosto adesso presagire una giornata interessante soprattutto per gli affari. È un momento ideale per cimentarsi in nuove trattative, così come per procedere con degli acquisti o delle vendite immobiliari.

In amore continua un momento di estrema positività e passionalità, vantaggioso per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Leone: qualcuno potrebbe concludere un colpo grosso, qualcosa per cui si è lavorato da lungo tempo e verso il quale si erano quasi perse le speranze. Mercurio affarista da una marcia in più.

Bene l’amore, la sessualità è in crescita. Cautela dal punto di vista fisico.

Vergine: giornata estremamente interessante grazie all'ingresso di Mercurio nel segno. La seconda metà di agosto si veste di positività ed energia e aiuta il segno a recuperare dopo alcune settimane complicate, soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti familiari.

Bilancia: l’oroscopo di giovedì 20 agosto consiglia di rimandare gli impegni e gli appuntamenti, Mercurio si nasconde e vi priva della sua famosa praticità. Al contrario un quadro positivo protegge l’amore e favorisce gli incontri sentimentali.

Scorpione: non è una giornata negativa per il segno, tuttavia il presagio degli astri non lascia prevedere alcun cambiamento di rilievo. In ambito lavorativo è bene muoversi con prudenza ed evitare le decisioni affrettate. Per quanto riguarda la salute qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire qualche fastidio fisico, meglio concedersi un po’ di relax.

Sagittario: l’ingresso di Mercurio in Vergine riaccende la vostra anima festaiola e mondana.

Quella di domani è la giornata ideale per organizzare un viaggio, una gita o una serata tra amici. Gli incontri che si fanno durante questa seconda metà di agosto si rivelano interessanti per il futuro.

Capricorno: Mercurio amico aiuta a guardare alla vita con sotto una nuova prospettiva. Il segno ritrova il proprio animo spensierato e positivo e si impegna a risolvere i contrasti nati durante le settimane precedenti per quanto riguarda l’amore ma anche la sfera lavorativa, dove il nervosismo lo stress accumulato ha portato alla nascita di discussioni e malumori.

Acquario: l'oroscopo del 20 agosto potrebbe rivelarsi una giornata serena per il segno, che può finalmente liberarsi delle preoccupazioni e dei cattivi pensieri delle giornate precedenti.

L’amore è in recupero. Ottima la forma fisica.

Pesci: giornata particolarmente sottotono per il segno, che risentirà degli influssi di un mercurio pignolo e critico. In ambito lavorativo, così come in amore è bene evitare di accendere polemiche e discussioni sterili. Bene il fisico.