L'oroscopo di giovedì 20 agosto ha in serbo intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Fra i movimenti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Mercurio, fra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna in trigono a Urano e infine Marte in quadratura a Plutone.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 20 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 20 agosto: fantasia per Ariete, Toro nervoso

Ariete: la fantasia avrà un ruolo fondamentale in questa giornata.

Vi permetterà di superare le difficoltà con il sorriso e di migliorare la fiducia in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di favorire tutte quelle attività che possano stimolare la parte più creativa del vostro carattere: scrittura, musica, pittura. Tenderete a chiudervi in voi stessi perché non vorrete allontanarvi dalla dimensione appena creato. Però, sarà importante non dimenticare l'esistenza del mondo esterno.

Toro: tenderete ad arrabbiarvi con molta facilità. Nelle discussioni vorrete sempre prevalere e non darete modo al vostro interlocutore di rispondere. Farete fatica a tenere sotto controllo l'egocentrismo e la prepotenza. Forse, questo atteggiamento, sarà favorito da un eccessivo nervosismo.

Potrebbe essere d'aiuto praticare uno sport che consumi molte energie o sfogare le frustrazioni in un diario. Il partner potrebbe, momentaneamente, allontanarsi da voi.

Gemelli: dovrete combattere contro i sensi di colpa. Guarderete al passato con rabbia e tristezza perché penserete di aver perso occasioni importanti.

Non sarà possibile far tornare indietro le lancette dell'orologio, ma potrete agire per fare in modo di non commettere gli stessi errori. Dinamicità e ottimismo vi metteranno nella condizione di vivere sfide entusiasmanti. Sarete aperti al dialogo e non avrete paura di spiccare tra la folla. Forse, cercherete di nascondere le vostre vulnerabilità più profonde.

Cancro: verrete colti da un forte nervosismo, soprattutto perché vi sembrerà di non riuscire ad ottenere i risultati sperati. Continuerete ad impegnarvi, ma deciderete di dedicare del tempo anche a voi stessi. Parlare con gli amici vi permetterà di tranquillizzarvi e di affrontare con maggiore determinazione le difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di allontanare chiunque mostri gelosia nei vostri confronti e di favorire i rapporti con persone positive e vivaci.

Previsioni astrologiche di giovedì 20 agosto: stanchezza per Vergine, Scorpione grintoso

Leone: sarà fondamentale mantenere i nervi saldi e la mente lucida. Tenderete a farvi prendere dal panico, ma le esperienze passate vi consentiranno di trovare un ottimo modo di approcciarvi alla situazione.

Non sarà il momento giusto per intraprendere relazioni romantiche, ma potreste iniziare ad approfondire la conoscenza di persone che riterrete interessanti. Sarà importante non accontentarvi e cercare caratteri compatibili con il vostro. In ogni caso, potrebbero nascere delle belle amicizie.

Vergine: avvertirete una forte stanchezza, ma saprete di non poterla assecondare. Dovrete aumentare i ritmi di vita perché sarete sommersi dalle cose da fare. Forse, il carico emotivo sarà eccessivo da sopportare e questo vi metterà in una situazione difficile. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di chiedere aiuto a qualcuno a voi vicino: sarà sufficiente un piccolo contributo per diminuire la mole di lavoro che dovrete portare a termine.

Potreste rimanere sorpresi dalla gentilezza altrui.

Bilancia: cercherete di costruire un rapporto sereno e stabile con il vostro partner. Non avrete alcuna voglia di trascorrere il tempo imbarcandovi in pesanti discussioni, ma preferirete organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Forse, ci saranno alcuni suoi atteggiamenti che feriranno i vostri sentimenti. Gli amici, per fortuna, sapranno darvi il consiglio giusto per affrontare questa situazione. Sul posto di lavoro, sarete attivi e pronti a portare a termine le vostre mansioni quotidiane.

Scorpione: non avrete un vero e proprio motivo per essere felici, ma non riuscirete a contenere il vostro entusiasmo. Vi sentirete carichi di energia e grinta, quindi siete pronti a sfidare il mondo.

Avrete molti obiettivi da realizzare nel corso della giornata e, anche se non riuscirete a portarli tutti a termine, sarete molto soddisfatti di voi stessi. Il partner si mostrerà attento alle vostre esigenze e vi coccolerà in ogni modo possibile. Il suo altruismo e le sue premure miglioreranno il feeling di coppia.

Previsioni zodiacali di domani 20 agosto: cambiamenti per Acquario, Pesci romantico

Sagittario: sarete inclini a dialogare con le persone che vi saranno attorno. Deciderete di non saltare subito a conclusioni affrettate, ma di risolvere le questioni con il confronto reciproco. Forse, avrete qualche problema con il partner che vi spingerà a credere di non poter risolvere la situazione.

In realtà, vi basterà trovare un punto di incontro valido e tutto andrà per il verso giusto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare il vostro stato di salute.

Capricorno: desidererete acquisire maggiori competenze sul posto di lavoro. Vi sentirete più indietro rispetto ai vostri compagni e per questo lotterete per imparare qualcosa di nuovo. Sarà necessario del tempo per raggiungere il vostro obiettivo, ma se terrete duro, rimarrete molto soddisfatti di voi stessi. In amore, non cercherete un rapporto di coppia duraturo, ma vorrete una relazione che sappia soddisfare le vostre necessità più immediate. Baserete tutto su risate e divertimento.

Acquario: sarà il momento giusto per modificare il vostro stile di vita.

Non sarà facile portare avanti alcuni cambiamenti, ma non potrete tirarvi indietro. Il supporto delle persone care vi permetterà di comprendere quanto siete preziosi e importanti per loro. Questo cvi sarà da stimolo per completare il vostro percorso di crescita personale. Avrete modo di scegliere tra varie attività fisiche, saranno da preferire quelle che favoriranno un rilassamento fisico e mentale.

Pesci: tenderete a vedere una visione negativa del mondo circostante, ma delle persone speciali vi faranno cambiare idea. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non mettere troppa carne al fuoco: la cosa migliore sarà lavorare, singolarmente, su ogni attività. Verrete invasi dal romanticismo e sarete pronti a riversarlo sul partner.

L'importante sarà che non vi mostriate eccessivamente appiccicosi: dovrete trovare un punto di incontro tra i suoi desideri e i vostri atteggiamenti.