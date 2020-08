Un nuovo fine settimana prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 22 agosto 2020 e le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore giornata da vivere con grande energia. Evitate di andare però contro ad una persona. Nel lavoro favoriti coloro che hanno in mente un nuovo progetto.

Toro: per i sentimenti in questi giorni sembrate particolarmente attivi. Non fatevi distrarre però da alcuni malintesi. Nel lavoro lasciate passare il tempo e qualche problema andrà a risolversi.

Gemelli: a livello amoroso probabile che nel weekend torni una buona passionalità.

State maturando nuove idee. Nel lavoro c'è qualcosa che non va in un rapporto, oggi però sarà possibile recuperare.

Cancro: in amore periodo che vi invita a stare attenti alle parole, prudenza in questo fine settimana. A livello lavorativo, se volete fare dei cambiamenti è opportuno programmare bene le cose fin da ora.

Leone: per i sentimenti in questa giornata aumenta il desiderio di stare accanto alla persona amata. Nel lavoro ci sono progetti e buone idee, miglioramenti e nuove opportunità.

Vergine: a livello amoroso tutto quello che state facendo in questi giorni vi aiuterà a rimettervi in gioco. Il Sole entra nel segno e aiuta. Nel lavoro, se avete interrotto una collaborazione è il momento giusto per tentare un cambiamento.

Previsioni e oroscopo del 22 agosto 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale fine settimana differente rispetto agli altri, permetterà di avere maggiori confronti. Nel lavoro chi ha iniziato da poco una collaborazione ora è in attesa di qualche importante novità.

Scorpione: per i sentimenti ci sarà una bella energia in questa giornata.

In questo periodo avreste bisogno di una persona per lanciare nuovi progetti. A livello lavorativo evitate di far precipitare gli eventi.

Sagittario: in amore, se ci sono questioni da chiarire questo fine settimana è interessante. Nel lavoro i giovani che lavorano da poco possono iniziare un percorso nuovo e importante.

Capricorno: per i sentimenti, se ci sono state delle discussioni tra oggi e domani queste termineranno. A livello lavorativo è probabile che ci sia voglia di cambiare, ma non tutto dipende da voi.

Acquario: a livello sentimentale abbiate un atteggiamento più positivo in questo fine settimana. Le emozioni devono tornare protagoniste. Nel lavoro non si esclude l'inizio di una nuova attività.

Pesci: in amore situazione di disagio quella che vivtete in questa giornata. Gli incontri potranno portare qualche incertezza. Nel lavoro le ultime giornate di agosto porteranno qualche complicazione da superare.