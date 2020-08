Ultima giornata della terza settimana del mese di agosto. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di domenica 23 agosto 2020 per tutti i segni e le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore momento di verifica nei rapporti con una persona del Capricorno o della Bilancia. Nel lavoro prospettive nuove, dovete credere più nel vostro futuro. Ogni tanto è può essere positivo fermarsi un po' per riflettere.

Toro: per i sentimenti mattinata positiva, in serata però arriverà qualche calo. Nel lavoro periodo che permette di fare progetti ed ottenere risultati entro la fine del mese.

Gemelli: a livello sentimentale le coppie che hanno avuto discussioni ora possono fare pace. Siete nervosi in questo periodo. Nel lavoro i progetti futuri sono interessanti.

Cancro: in amore le cose non andranno bene in mattinata, si ripartirà con più forza nel pomeriggio. A livello lavorativo alcune promesse che vi hanno fatto nel passato potrebbero non essere mantenute.

Leone: per i sentimenti domenica promettente per le relazioni, solo nel tardo pomeriggio ci sarà un po' di stanchezza. Nel lavoro andate avanti per la vostra strada.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo positivo in amore. Se una storia è rimasta ferma per troppi mesi ora volete fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro alcune questioni economiche devono essere gestite con molta attenzione.

Previsioni e oroscopo del 23 agosto 2020: la giornata

Bilancia: a livello amoroso siete turbati per qualche piccolo problema. Evitate di ripensare troppo al passato. Nel lavoro date spazio ai nuovi progetti. Idee da sviluppare in vista dell'autunno.

Scorpione: in amore in questo periodo sarebbe uno sbaglio rinunciare ad un incontro.

Allontanatevi dalle persone che sono contro di voi. Nel lavoro, se svolgete un'attività indipendente dovete fare delle scelte entro metà settembre.

Sagittario: per i sentimenti stanchezza a causa della Luna dissonante. Meglio evitare discussioni. Nel lavoro entro dicembre ci saranno novità, avrete buone opportunità di crescita.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento che vi vede particolarmente nervosi a causa della Luna. A livello lavorativo chi vuole far ripartire un'attività è in attesa di una risposta che arriverà a breve.

Acquario: a livello sentimentale mattinata interessante e pomeriggio che nasce con la Luna dissonante. Nel lavoro c'è grande desiderio di sviluppare un'idea che potrebbe diventare importante.

Pesci: in amore le stelle portano una fase di recupero. Periodo di emozioni. Nel lavoro tensioni in vista della fine del mese. Alcune promesse potrebbero non essere mantenute.