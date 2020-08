Lunedì 24 agosto 2020 troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Urano stazionerà sui gradi del Toro. Saturno, Plutone e Giove permarranno nel Capricorno, così come Marte che proseguirà il moto in Ariete. In ultimo, Mercurio e il Sole rimarranno stabili in Vergine come Nettuno continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Scorpione, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi in casa Gemelli nel primo giorno della settimana, grazie allo sfavillante trigono che il Luminare notturno ingaggerà con Venere in Cancro.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Scorpione: serenità di coppia. Nel nido domestico dei nativi tornerà, con ogni probabilità, a regnare la tanto agognata serenità, donata dal sestile che la Luna formerà col duetto Giove-Plutone, e ciò non potrà che aumentare la simbiosi di coppia.

3° posto Pesci: incontri. Lunedì sarà presumibilmente una giornata ideale per fare delle nuove e intriganti conoscenze affettive in casa Pesci, specialmente per le prime due decadi che potrebbero trovarsi dinanzi l'anima gemella.

I mezzani

4° posto Leone: organizzazione. Col duetto Sole-Mercurio spostatosi nel segno successivo, ecco che i nati Leone avranno parecchie chance di passare alla fase organizzativa dei propri progetti professionali ancora da attuare.

Questa giornata, infatti, sarà utile per fare diversi test, valutando pro e contro delle loro idee innovative.

5° posto Acquario: taciturni. Il mood silenzioso che i nativi potrebbero mettere in campo quest'oggi sarà perlopiù figlio dei recenti contrasti professionali dei parigrado, e tale atteggiamento taciturno si rivelerà ideale per non fomentare ulteriori attriti nell'ambiente professionale.

6° posto Vergine: shopping. Se da un lato le vicende affettive risentiranno nel pesante contrasto planetario in atto tra Cancro e Capricorno, dall'altro i nati della Vergine potranno dedicarsi a una gratificante sessione di shopping assieme alle amiche di sempre.

7° posto Toro: risultati blandi. I lavoratori autonomi del segno si troveranno, c'è da scommetterci, alle prese con dei clienti incontentabili o dei fornitori poco puntuali che li faranno spazientire non poco e, come spiacevole conseguenza, faranno giungere meno risultati lavorativi al loro cospetto.

8° posto Cancro: amore sottotono. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto sul versante amoroso di casa Cancro, in quanto i loro ultimi atteggiamenti faranno arricciare il naso alla dolce metà, che non gliele manderà di certo a dire.

9° posto Capricorno: resa dei conti. Venere opposta sarà bersagliata dal terzetto retrogrado Giove-Saturno-Plutone nella loro orbita, il che renderà le faccende di cuore native tutt'altro che concilianti questo lunedì. In giornata, infatti, sarà possibile che il partner esiga di affrontare uno spinoso argomento, mentre i nativi cercheranno in ogni modo di evitarlo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: verità svelate. La retrogradazione uraniana che dal Toro andrà in opposizione alla Luna in Scorpione nella prima dimora astrologica, ci parla probabilmente di una verità scottante della quotidianità dei nativi che potrebbe emergere in maniera prorompente, creando un certo trambusto.

11° posto Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico del terzo segno di Fuoco sarà, con tutta probabilità, ridotto al lumicino in queste 24 ore, dove i nativi dovranno centellinare ogni forza, in modo da non arrivare scarichi alle ore serali.

12° posto Bilancia: bizzosi. Con l'opposizione di Marte che andrà a toccare la dodicesima casa astrologica, i nati della Bilancia risulteranno presumibilmente bizzosi, specialmente chi tra loro è stato di recente vittima di un fallimento, sia professionale che amoroso.