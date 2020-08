L'oroscopo di domenica 23 agosto presenterà emozioni intensissime per tutti i segni zodiacali. I movimenti planetari influenzeranno la sfera relazionale, emotiva e personale di ciascuno di noi. Fra i transiti principali, sarà possibile annoverare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Marte, in quadratura a Saturno e a Plutone. Infine, non andrà dimenticata l'opposizione di Venere a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 23 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 23 agosto: Ariete passionale e Toro curioso

Ariete: sarete invasi dal fuoco della passione. Non riuscirete a tenere a bada i vostri sentimenti perché il pensiero del partner occuperà il vostro cuore e la vostra mente. Romanticismo ed eros si uniranno in un mix perfetto che vi darà modo di crescere come persone e come coppia. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni, ma tutto si risolverà facilmente. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare gli amici e tutti gli altri aspetti della vostra vita sociale.

Toro: sarete pervasi da una grandissima curiosità. Osserverete il mondo esterno con attenzione e avrete voglia di indagare sui sentimenti di amici e parenti.

Sarà un modo per raccogliere informazioni e per migliorare i vostri comportamenti. Forse, qualcuno cercherà di attirare la vostra attenzione con atteggiamenti provocanti e irrispettosi. Starà solo a voi decidere come reagire: da una parte potreste chiudervi a riccio, mentre dall'altra potreste dargli una possibilità di spiegarsi!

Gemelli: nonostante sia il vostro giorno libero, sarete completamente rapiti dal pensiero del lavoro. Il vostro obiettivo sarà quello di aumentare la vostra motivazione per migliorare il vostro rendimento. Per fortuna, parenti e amici si impegneranno per cercare di distrarvi. Sarà importante evitare di rifiutare tutti i loro inviti: staccare la spina per qualche ora vi consentirà di pensare più lucidamente e di ricaricare le energie.

Attenzione a non farvi influenzare dalle negatività.

Cancro: sarete molto altruisti nei confronti dei vostri amici. Cercherete di aiutarli nei loro impegni quotidiani e proverete a mostrargli tutto l'affetto che provate per loro. Forse, dovrete affrontare qualche piccola delusione a livello sentimentale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere tempo e di rimettervi subito in gioco. A volte, non tutto ciò che sembra adatto al proprio carattere lo è realmente! Attenzione a non esagerare con la prudenza!

Previsioni zodiacali di domenica 23 agosto: gelosia per Vergine e ansia per Bilancia

Leone: vi sentirete pronti a dare colore alla vostra giornata. Amerete trascorrere il tempo con gli amici e non vi tirerete indietro davanti a nuove conoscenze.

Il partner avrà un ruolo marginale in questa giornata perché non avrete molta voglia di stabilirà. Desidererete provare sentimenti intensi e folli. Nonostante questo, sarete responsabili nei confronti del prossimo e cercherete di aiutare, in tutti i modi possibili, la vostra famiglia. Attenzione nel concedere la vostra fiducia.

Vergine: proverete molta gelosia nei confronti del partner. Non sopporterete l'idea che parli con altri e si relazioni senza di voi. Sarà importante cercare di tenere a bada la vostra mania di controllo. Infatti, questo atteggiamento potrebbe creare un distacco nella vita di coppia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di affrontare l'argomento con calma e serenità.

Una conversazione ben organizzata sarà utile per cancellare tutti i vostri timori.

Bilancia: dovrete fare in modo di riuscire a controllare la vostra ansia. Sarete eccessivamente preoccupati per le persone amate. Tenderete a interferire con le loro vite e a dare consigli non richiesti. Questo atteggiamento potrebbe infastidire amici e parenti, ma voi sarete solo guidati dall'affetto che provate per loro. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare qualche attività che riesca ad assorbire le vostre energie. Vi aiuterà anche trascorrere del tempo tra i fornelli!

Scorpione: sentirete il bisogno di trascorrere del tempo da soli con voi stessi. Non cercherete la compagna di nessuno perché vorrete riflettere sulle vostre esperienze passate.

Dovrete affrontare sensi di colpa e paura per il futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare con le recriminazioni: avrete modo per cogliere nuove occasioni e per crescere come persone. Dal punto di vista relazionale, farete fatica a trovare qualcuno che rispecchi le vostre esigenze!

Previsioni astrologiche di domani 23 agosto: positività per Acquario e crescita personale per Pesci

Sagittario: proverete dei sentimenti molto contrastanti. Non saprete bene come comportarvi e invierete dei segnali poco comprensibili. Gli amici, dubbiosi, faranno fatica ad aiutarvi, ma non per questo smetteranno di tentare. Per voi, un punto di riferimento insostituibile sarà la famiglia.

Tra le mura domestiche, infatti, vi sentirete capiti ed ascoltati. Se farete pace con voi stessi, riuscirete a essere valorizzati anche dal mondo esterno.

Capricorno: la vostra personalità vi aiuterà nell'approcciarvi con il prossimo. Sarete talmente luminosi da spingere tutti quelli che vi circonderanno ad avere un contatto con voi. Questo vi riempirà di orgoglio, ma vi caricherà anche di un peso eccessivo sulle spalle. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di individuare le persone veramente importanti per voi e di approfondire il rapporto con loro. Inizierete a lavorare sui vostri piani per il futuro, lo farete lentamente, ma adorerete portarvi in vantaggio.

Acquario: sarete travolti da sentimenti positivi per il prossimo.

Darete prova della vostra bontà e sarete un punto di riferimento essenziale per famiglia e amici. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di provare ad avere una visione leggermente più egoistica della vita. Sarà importante, infatti, mettere voi al primo posto e dare valori ai vostri sogni. Impegnarvi per realizzare sogni futuri vi aiuterà ad affermarvi sia a livello sociale che lavorativo.

Pesci: in questa giornata, la crescita personale avrà priorità assoluta per voi. Farete di tutto per migliorare le vostre qualità e per scoprire nuovi talenti. Le sfide non vi spaventeranno, ma preferirete dare la priorità alla riflessione interiore. Gli amici saranno un punto di riferimento essenziale per voi perché vi aiuteranno a migliorarvi.

In questo percorso di scoperta, vi renderete conto di possedere molte risorse e che, al momento giusto, potrete usarle per raggiungere i vostri obiettivi.