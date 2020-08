Sabato 29 agosto prende il via un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese. Conosciamo insieme le previsioni e l'Oroscopo, con le relative novità che porteranno in amore stelle e pianeti per i dodici segni.

Previsioni astrologiche 29 agosto: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore c'è qualche incomprensione, una buona situazione astrologica tarda ad arrivare. Gli impegni ultimamente sono tanti. Nel lavoro non è facile gestire questo periodo. Da settembre si recupererà.

Toro: per i sentimenti evitate di lasciarvi attrarre da situazioni ambigue, si avvicina una situazione intrigante. Nel lavoro chi è stato fermo per molti mesi avrà una nuova occasione per farsi valere.

Gemelli: a livello sentimentale c'è qualcosa da recriminare, ma meglio essere diplomatici. Nel lavoro attenzione alle questioni che nasceranno in questi giorni.

Cancro: in amore ci sono troppe tensioni con la persona amata. In questo periodo ci sono anche diverse polemiche da controllare. A livello lavorativo riceverete presto buone notizie.

Leone: per i sentimenti questo mese si chiude in maniera positiva, soprattutto per chi vive una relazione. Evitate soltanto di sollevare alcune discussioni. Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti, ma non arrabbiatevi se qualche dettaglio cambierà.

Vergine: a livello sentimentale, con Saturno e Giove favorevoli, potreste iniziare nuovi progetti. Nel lavoro un contratto potrà essere completato, difficile non ottenere qualcosa con questo cielo.

Previsioni e oroscopo del 29 agosto: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, il fine settimana suggerisce cautela. Sarete nervosi e indecisi. Nel lavoro alcune situazioni andranno a delinearsi da settembre.

Scorpione: in amore, se c'è qualche problema da risolvere, meglio parlarne oggi.

Nel lavoro sfruttate la vostra carica e la capacità di concentrazione.

Sagittario: per i sentimenti giornata Interessante, che chiude il mese in modo positivo. A livello lavorativo chi non si muove e mantiene quello che possiede è più tranquillo. Prima di fare passi azzardati meglio pensarci su.

Capricorno: per i sentimenti giornata che parte bene, anche se la Luna non è ancora nel segno.

Nel lavoro le buone occasioni si presentano anche senza particolari impegni da parte vostra.

Acquario: a livello sentimentale la fine del mese è importante e porta situazioni più interessanti. A livello lavorativo è arrivato il momento di ambire a qualcosa in più.

Pesci: in amore non è un fine mese negativo, ma molto dipende da quello che è stato fatto tra mercoledì e giovedì. Nel lavoro situazione stancante, vi infastidiscono soprattutto i ritardi.