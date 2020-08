L'Oroscopo di domani 29 agosto sprigiona sensazioni profonde e responsabili, grazie a Luna presente in Capricorno. L'atto d'argento disciplina le emozioni con la razionalità e risponde a un senso di dovere, innato in questo simbolo zodiacale. L'amore diventa forte e leale, mentre Mercurio in Vergine promette belle novità per tutti i single appartenenti ai segni zodiacali di Terra. E gli altri simboli? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di sabato 29 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le emozioni fluiscono e le sensazioni diventano dirompenti, con Marte che garantisce fascino e voglia di concretizzare i desideri amorosi con immediatezza e sensualità.

Gli astri ricordano di imparare le lezioni di vita da un passato che ha posto delle scelte doverose per avanzare con maggiore positività. Venere sfianca un po' le emozioni, inscenando uno stato d'animo malinconico che non vi si addice.

Toro: esprimete le vostre idee con chiarezza e ampio senso pratico. Mercurio e Sole dalla Vergine potenziano le aspirazioni e puntano un riflettore su alcuni bisogni emotivi che soddisfate con immediatezza. Siete molto socievoli e sicuri di voi. Via libera all'amore profondo, che viene rivoluzionato sempre in modo intrigante e travolgente da Urano nel segno che risulta in piena forma. Si affacciano all'orizzonte nuove opportunità amorose positive e rivoluzionarie.

Gemelli: siete alquanto indecisi sul da farsi e troppo legati a un passato che ha fatto soffrire. Che ne dite di rivalutare le esperienze vissute, traendone insegnamento per progredire con una nuova consapevolezza? Nel frattempo utilizzate una carica sensuale e dinamica, regalata da Marte in Ariete che fa rivoluzionare la sfera affettiva con determinazione e grinta.

Cancro: eventuali difficoltà, impartite dagli altri in opposizione dal Capricorno, non possono intaccare la voglia di progredire. Così Venere risulta vostro alleato e nel segno sprigiona sensazioni positive. Portate avanti con forza e coraggio i progetti amorosi a cui ambite e ricordate che Urano, l'astro dei cambiamenti improvvisi, è dalla vostra parte.

Leone: la vera sfida degli astri sta nel superare un attaccamento ai ricordi passati che non fa vivere bene il presente. Si prospettano infatti sensazioni appaganti in amore, basta che vi lasciate andare e progredite con maggiore fiducia nelle vostre capacità. Mercurio e Sole molto vicini a voi, avviano un dialogo costruttivo per le storie sentimentali in atto. Voi single avviate invece un flirt che fa conquistare la "preda amorosa" con successo.

Vergine: l'influenza lunare si fa sentire dal Capricorno e vi rende perseveranti e leali nei confronti dell'amore. Così portate avanti i vostri sogni, concretizzandoli con vitalità e ampio spirito d'iniziativa. Esaminate le situazioni con maggiore obiettività grazie a Mercurio e Sole nel segno che fanno prendere le decisioni sentimentali giuste.

Si prevedono colpi di fulmine per voi single.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: si prevedono bei momenti in famiglia o in coppia. Lasciatevi andare e vivete queste emozioni appaganti. Potete comunicare con il partner in maniera più approfondita e anche voi single, avviate conversazioni preziose per vagliare al meglio le situazioni amorose. Siete sulla strada giusta, quella che vince con l'intelligenza un'opposizione di Venere pesante per i sentimenti.

Scorpione: la mente diventa più razionale grazie agli influssi derivanti da Luna posizionata in Capricorno. È forte il senso di disciplina in amore e tendete ad assumervi le vostre responsabilità. Così i rapporti amorosi già avviati diventano più solidi e voi single vi approcciate alle novità sentimentali con maggiore profondità d'animo.

Mercurio dalla Vergine garantisce bene sorprese in amore.

Sagittario: alcune scelte che fate possono risultare sbagliate. Ma pazienza, almeno ci avete provato a rivoluzionare le sfere vitali con maggiore intraprendenza. Mercurio e Sole in dissonanza smorzano un po' l'entusiasmo e bloccano le emozioni. Luna molto vicina a voi risulta rigorosa e responsabile, anche se molto concreta. Magari ridimensionate i progetti e intraprendere una strada più diplomatica e sicura. Ricordate che dalla vostra c'è Marte che regala sempre nuova grinta.

Capricorno: le sensazioni diventano più distaccate e razionali con Luna nel segno che rende l'amore più rigoroso e introspettivo. Dietro un'apparente sicurezza, nascondete alla perfezione una vulnerabilità che sale a galla soprattutto quando entrate in contatto con i sentimenti più profondi.

Giove in compenso cerca di riscaldare il tutto, elargendo fortuna e benessere. Arginate eventuali nervosismi impartiti da Marte in quadratura dall'Ariete.

Acquario: afferrate le situazioni al volo e progredite con intelligenza e nuova consapevolezza. Gli astri fanno perseverare con coraggio e fiducia verso un futuro migliore. Costruitelo passo passo. Una nuova energia vi lambisce e forma uno scudo protettivo contro le avversità. Attenzione a non ghiacciare le emozioni, piuttosto contate sul fatto che Marte aiuta ad approfondire una passionalità più impetuosa e dirompente.

Pesci: siete più vulnerabili in amore con Nettuno che scambia influssi ultrasensibili con Luna in Capricorno. Così diventa difficile esprimere le emozioni che provate, con l'astro d'argento che punta un riflettore sulla serietà e l'introspezione personale.

Attenzione a un'opposizione degli astri in Vergine che chiude troppo a una comunicazione preziosa per approfondire nuovi incontri ed esternare l'amore che provate. L'affetto però non manca di certo e siete sempre molto protettivi nei confronti delle persone a cui volete bene.