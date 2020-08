Mercoledì 2 settembre 2020 troveremo sul piano astrale Nettuno assieme alla Luna transitare sui gradi dei Pesci, mentre Plutone, Saturno e Giove sosteranno nel segno del Capricorno. Marte proseguirà il moto in Ariete, così come Urano che permarrà in Toro. In ultimo, Mercurio insieme al Sole rimarranno stabili in Vergine, mentre Venere continuerà il domicilio in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno conciliante per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: priorità all'amore. La Luna nuova che nascerà mercoledì nel segno dei Pesci porrà, con ogni probabilità, l'accento sulle faccende di cuore, facendo optare molti nativi per dare priorità alle stesse, con grande soddisfazione del partner.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Pesci: amore top. I single del segno alla ricerca dell'anima gemella potrebbero, grazie allo sfavillante Plenilunio nella loro orbita, fare delle conoscenze affettive mozzafiato, dove spiccherà una notevole intesa cerebrale. Gli accasati, invece, avranno tutte le carte in regola per cimentare la simbiosi di coppia, dato che la verve sotto le lenzuola aumenterà considerevolmente.

3° posto Leone: si chiude un cerchio. Il nuovo ciclo lunare che avrà luogo questa giornata, unito al sestile col duetto Giove-Urano, parrà suggerire ai nati Leone che la loro quotidianità abbia bisogno di un celere e netto cambiamento. Tale mutamento, già in fase embrionale dal mese del compleanno, potrà presumibilmente avere inizio già da queste 24 ore.

I mezzani

4° posto Cancro: scelte d'amore. Mercoledì in cui Nettuno formerà un trigono con Venere sui loro gradi ed un sestile con il Luminare notturno, mettendo probabilmente alcuni nati Cancro nelle condizioni di operare una complicata scelta amorosa. A seconda dei casi, potrebbe trattarsi di confessare un tradimento, continuare una storia d'amore traballante o, per chi tiene il piede in due staffe, optare definitivamente per l'una o l'altra persona.

5° posto Sagittario: pensierosi. La languida Luna d'Acqua potrebbe rendere il terzo segno di Fuoco insolitamente introspettivo e pensieroso questo mercoledì, sopratutto nel luogo di lavoro dove qualcosa sembrerà bollire in pentola, preannunciando gustose novità.

6° posto Toro: caparbi. Sul versante professionale, coi Luminari che si guarderanno di sguincio, i nativi saranno, c'è da scommetterci, alle prese con un ambiente ostico.

La loro caparbietà, però, li aiuterà a superare qualsiasi colpo basso, riuscendo ad ottenere anche proficui risultati.

7° posto Capricorno: revisioni finanziarie. In queste 24 ore i nati Capricorno potrebbero dover revisionare con accuratezza il loro bottino finanziario, eliminando ogni spesa voluttuaria, in modo da prepararsi ai poco concilianti cambi planetari che avverranno nel weekend. Amore in stand-by.

8° posto Gemelli: famiglia d'origine. La giornata avrà buone chance di essere incentrata sulla famiglia d'origine, che richiederà il loro tempestivo supporto per venire a capo di una complicata faccenda. Grazie all'aiuto immediato donato dai nativi, tutto dovrebbe risolversi nel migliore dei modi.

9° posto Bilancia: compromessi. Nel luogo di lavoro in queste 24 ore i nati Bilancia potrebbero dover, gioco forza, cedere a qualche compromesso coi parigrado, in modo da alleggerire il clima e rendere la giornata professionale più scorrevole.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. In questa giornata d'inizio settembre, con la Luna che si farà nuova in Pesci, i nati Ariete saranno presumibilmente chiamati a moderare parole e azioni, perché con Marte nella loro orbita sarà facile che superino il limite. Questa limitazione intimata dagli Astri, però, non farà altro che renderli nervosi ed oltremodo insoddisfatti.

11° posto Vergine: focus sui rapporti. Con il Plenilunio in opposizione e Venere che gli strizzerà l'occhio, saranno probabilmente i rapporti interpersonali ad essere posti sotto revisione in casa Vergine.

Sia sul fronte professionale, amicale e amoroso, difatti, gli Astri inviteranno i nativi modificare alcuni lati del proprio carattere.

12° posto Acquario: lavoro flop. Ogni sforzo di cercare un punto in comune coi parigrado nell'ambiente professionale, parrà essere vano in casa Acquario. Mercoledì, quindi, che avrà buone possibilità di essere zeppo di ostacoli e di piccole sfide da superare per i nativi.