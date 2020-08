Martedì 1° settembre 2020, troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Urano proseguirà il moto in Toro, così come Marte che continuerà il domicilio in Ariete. Infine, Mercurio assieme al Sole permarranno in Vergine come il Nodo Lunare che rimarrà stabile in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Scorpione, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: trasgressivi. Venere in Cancro, oramai sugli ultimi gradi del segno, formerà un sestile a Mercurio ed un trigono a Nettuno nella settima dimora astrologica, e ciò potrebbe stimolare l'indole trasgressiva del terzo segno di Fuoco.

I nativi che vivono una storia traballante, difatti, avranno buone chance di essere attratti da una persona facente parte la propria cerchia amicale.

2° posto Scorpione: focosi. La carica passionale potrebbe essere l'asso nella manica dei nati Scorpione questo martedì, il quale gli consentirà di far dimenticare con estrema facilità al partner le loro ultime manchevolezze in coppia. Lavoro in secondo piano.

3° posto Pesci: coccoloni. Quando Luna e Nettuno si congiungono nel languido segno dei Pesci, come quest'oggi, ecco che i nativi saranno, con ogni probabilità, alla ricerca continua di coccole ed il partner, capendo l'antifona, non si tirerà indietro.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Martedì dove i nativi vorranno e presumibilmente potranno concedersi una giornata all'insegna della spensieratezza, magari assieme alle amiche di sempre, dove non ci sarà spazio per dialogare di annosi problemi del momento.

5° posto Leone: taciturni. "Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore" cantava Battiato, ed è proprio ciò che potrebbero fare i nati Leone in questa giornata, ovvero assumere un mood taciturno anziché esternare il loro malcontento, specialmente al lavoro. Tale atteggiamento, caldeggiato dalla Luna in Pesci, avrà ottime chance di rivelarsi il più azzeccato per non urtare ulteriormente alcuni rapporti lavorativi.

6° posto Toro: amore flop. In queste 24 ore il primo segno di Terra potrebbe dare grande spazio, forse troppo, alle vicende professionali relegando, come inevitabile conseguenza, le faccende di cuore in secondo piano. Fortunatamente dal pomeriggio la posizione dei Luminari li aiuterà a raddrizzare il tiro in tal senso.

7° posto Capricorno: priorità mutate. Con Venere ancora in lotta aperta col terzetto Giove-Plutone-Saturno nel loro domicilio, i nati Capricorno si sentiranno probabilmente in balia delle onde, sia in amore che al lavoro. Non essendo padroni della situazione, proveranno a cambiare priorità e punti di riferimento, con risultati tutt'altro che concilianti.

8° posto Cancro: fiacchi. Da un lato il Sole stimolerà i loro pensieri malmostosi e dall'altro la Luna li inviterà a rallentare il ritmo nella professione, ed è così che potremmo assistere ad una versione svogliata ed insoddisfatta dei nati Cancro in questa giornata che apre il mese.

9° posto Bilancia: lavoro flop. Il clima nell'ambiente professionale potrebbe essere il neo del martedì nativo, dove non mancheranno provocazioni ed ore di straordinario non retribuite.

Sarà bene, però, non perdere la calma, anche perché nel weekend arriveranno i rinforzi astrali (Mercurio e Venere).

Ultime posizioni

10° posto Ariete: schietti. La smodata sincerità che il primo segno dello Zodiaco potrebbe sfoderare quest'oggi risulterà controproducente, in quanto farà storcere il naso a qualche parigrado con cui sarà difficile ricucire il rapporto. Probabili perplessità amorose nelle prime ore pomeridiane.

11° posto Vergine: finanze top. Col binomio Luna-Nettuno in opposizione ed il Sole appollaiato sui loro gradi, i nati Vergine saranno probabilmente propensi a concedersi qualche acquisto fuori dalla loro portata economica. Sarà più una gratificazione che un reale bisogno, quindi sarebbe meglio evitare tali spese voluttuarie.

12° posto Acquario: insoddisfatti. Al terzi segno d'Aria parrà quest'oggi di prodigarsi molto, sia nelle faccende di cuore che lavorative, ma non ricevere nulla, o quasi, in cambio in termini di gratifiche morali ed economiche. A fronte di ciò, l'insoddisfazione potrebbe fare capolino e smorzare di parecchio l'entusiasmo delle ultime giornate.