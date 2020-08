Per comprendere i meccanismi dell'Oroscopo di lunedì 31 agosto, sarà fondamentale osservare con attenzione i transiti planetari principali. La loro combinazione, infatti, avrà un'influenza marcata in tutti gli ambiti che riguarderanno la quotidianità dei segni zodiacali: amore, lavoro, famiglia e amici. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Giove, Venere in opposizione a Giove e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 31 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 31 agosto: Ariete ottimista e difficoltà amorose per Toro

Ariete: inizierete la giornata nel migliore dei modi! Vi sveglierete con un pieno di energia sensazionale! Sarete pronti a concludere il mese di agosto in bellezza e a lottare per realizzare i vostri obiettivi. Il vostro carattere solare e spensierato non potrà fare a meno di attirare le persone che vi saranno attorno. In amore, sprigionerete sensualità e fascino, sarà qualcosa di spontaneo, ma che faciliterà il contatto con il partner! Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfruttare al massimo questo favorevole assetto planetario.

Toro: farete un po' di fatica a interagire con la persona amata.

Avrete molte cose da rivelarle, ma le parole sembreranno bloccate all'interno del vostro cuore. La paura e la tensione emotiva vi porranno in una posizione di svantaggio rispetto alle relazione sociali. Sarà importante provare a cambiare approccio per ottenere un risultato diverso. Per fortuna, avrete delle gratificazioni sul posto di lavoro che vi permetteranno di spezzare l'atmosfera negativa che, momentaneamente, caratterizzerà la vostra giornata.

Gemelli: vi porrete positivamente nei confronti della persona amata. Avrete voglia di dedicarle tenerezze e affetto, ma preferirete mantenere la vostra indipendenza. Avrete degli atteggiamenti contraddittori verso gli amici perché si presenteranno delle situazioni che vi faranno sorgere dei dubbi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non affrettare i tempi e di attendere prima di prendere una decisione sbagliata.

La soluzione potrebbe essere molto più vicina del previsto.

Cancro: dovrete affrontare la malinconia tipica del vostro segno. Il cambio repentino di temperatura e la consapevolezza della fine dell'estate vi rattristeranno, ma non impiegherete molto per risollevare il vostro umore. Prendervi cura di voi stessi vi consentirà di rigenerare la vostra mente e le vostre emozioni. Sarà importante frequentare persone positive e che riescano a capirvi nel profondo. Attenzione ad allontanare gelosie ed invidie perché potrebbero avere ripercussioni negative.

Oroscopo del 31 agosto: Leone attivo e solitudine per Scorpione

Leone: a dispetto delle aspettative, vi renderete conto di amare gli impegni quotidiani.

Sarete delle trottole inarrestabili e punterete a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Le relazioni sociali vi daranno la spinta che vi servirà, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma eviterete di investire tempo in persone monotone e con poca voglia di esplorare. In amore, non ci saranno grandi cambiamenti, continuerà ad essere un elemento secondario che non condizionerà la vostra giornata.

Vergine: finalmente, dopo un lungo periodo, riuscirete a trovare un modo per suddividere le responsabilità all'interno della famiglia. Cercherete di essere il più tolleranti possibile, ma su alcune cose vi rivelerete intransigenti! Forse, questo atteggiamento porterà a dei piccoli conflitti con le persone care, ma tutto si risolverà grazie al dialogo e alla collaborazione.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi più tempo da dedicare a voi stessi: ne guadagnerete in salute!

Bilancia: ne approfitterete di questo ultimo giorno di agosto per dare libero sfogo al divertimento. Chiamerete a raccolta i vostri amici e tenerete di organizzare qualcosa di bello da fare insieme. Non sarà necessario cercare attività ricche di adrenalina o che lascino il segno, vi basterà sentirvi circondati dall'amore delle persone importanti per voi. Se siete single, potreste avere modo di conoscere qualcuno compatibile con la vostra anima: ricordatevi solo di non giudicare troppo velocemente le persone.

Scorpione: sarà un momento complesso per il rapporto con gli amici.

Tenderete a chiudervi in voi stessi a causa dei numerosi impegni da portare a termine. Non vorrete delegare le attività per evitare di mettere gli altri in condizioni di difficoltà, ma le persone care saranno felicissime di poter dare il loro contributo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non aver paura di chiedere: potreste ricevere delle belle sorprese che cambieranno la vostra quotidianità!

Previsioni astrologiche di domani 31 agosto: Sagittario triste e Capricorno stabile

Sagittario: vi alzerete dalla parte sbagliata del letto e questo condizionerà tutta la vostra giornata. Vi sentirete fiacchi e poco desiderosi di lanciarvi nelle sfide quotidiane. Sul posto di lavoro, vi impegnerete il minimo indispensabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal capo.

Vi sentirete in colpa per questo vostro stato d'animo, ma l'unico modo per mandarlo via sarà individuare i motivi che lo hanno causato. Potreste chiedere l'aiuto di parenti e amici per tentare di fare luce sulla situazione.

Capricorno: il mese si chiuderà con una giornata stabile ed equilibrata, forse anche troppo per i vostri gusti. Vi troverete a vivere dei momenti noiosi che nessuno riuscirà a spezzare. Potrebbe esservi d'aiuto provare a modificare la vostra routine quotidiana: potreste inserire delle piccole abitudini che vi stimoleranno a compiere qualcosa di diverso! Il partner preferirà vivere una giornata tranquilla e farà fatica a comprendere le vostre esigenze!

Acquario: affronterete la giornata con il sorriso sulle labbra.

Avrete molti progetti per il mese futuro e sarete pronti a impiegare tutte le vostre energie per realizzarli. Per prima cosa, vorrete cambiare la vostra situazione lavorativa: all'orizzonte, potrebbero esserci delle opportunità che vi consentiranno di migliorare le vostre entrate economiche! Inoltre, sarete inclini al dialogo e non avrete alcun problema nel mostrarvi disponibili con il vostro partner! Rispetto reciproco e collaborazione saranno i due elementi di svolta nel vostro rapporto!

Pesci: vi sentirete pronti nel dare una svolta positiva alla vostra relazione amorosa. Riterrete che il vostro rapporto abbia raggiunto un livello di profondità tale da poter essere condotto a un livello superiore.

Ovviamente, dovrete ragionare molto su questa decisione e le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi prendere dall'entusiasmo del momento! Avrete tutto il tempo per fare il punto della situazione e per capire quale sarà la strada più giusta per voi.