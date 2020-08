Mercoledì 5 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Mercurio ed il Sole sosteranno nel segno del Leone. Urano permarrà in Toro, così come Plutone, Giove e Saturno che rimarranno stabili in Capricorno. Infine, Marte proseguirà il transito in Ariete come Venere assieme al Nodo Lunare che continueranno il domicilio in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: comunicativi. Lo sbarco di Mercurio nel loro domicilio quest'oggi avrà, con ogni probabilità, il potere di rendere più fluidi i pensieri nativi.

Come piacevole conseguenza di ciò, i nati Leone saranno più abili e magnetici nei dialoghi che intraprenderanno.

2° posto Pesci: passionali. Il trigono che la Luna sui loro gradi ingaggerà con Venere in Gemelli donerà, c'è da scommetterci, ai nati del segno un'invidiabile carica passionale, specialmente per chi tra loro vive una nuova relazione amorosa.

3° posto Scorpione: nuovi lidi. Le faccende di cuore del mercoledì nativo potrebbero, a primo impatto, risultare controverse a causa dell'ambiguo atteggiamento dell'amato bene. Tale perplessità, però, avrà buone chance di essere un fattore scatenante per far virare su nuovi lidi amorosi i nati Scorpione, magari cedendo finalmente alle avance di quello/a spasimante.

I mezzani

4° posto Cancro: decisioni. Il mercoledì del primo segno d'Acqua sarà presumibilmente improntato su una scelta amorosa, che dovranno effettuare prima possibile. Chi tra loro ha, al momento, il piede in due staffe rischierà di essere scoperto se non prenderà tale decisione entro il passaggio di Venere nella loro orbita (il 7 agosto).

5° posto Gemelli: mondani. La voglia di spensieratezza e divertimento che avvertiranno probabilmente i nati del segno sarà soddisfatta soltanto nelle ore serali, quando potranno concedersi una capatina in quel locale esclusivo assieme a partner ed amici.

6° posto Acquario: a testa bassa. Nell'ambiente professionale ci sarà, con tutta probabilità, ancora un clima poco conciliante ma i nativi non se ne cureranno, continuando a lavorare a testa bassa.

Verso sera, finalmente, potranno consolarsi tra le braccia amorevoli del partner.

7° posto Bilancia: relax. 24 ore in cui i nati Bilancia avrebbero bisogno di riposare, dopo le fatiche d'inizio settimana, come esigeranno la Luna in Pesci e Marte in opposizione dall'Ariete. Quell'amicizia nata qualche tempo fa pare si stia trasformando in qualcosa di più per i nativi, grazie al duetto Sole-Venere.

8° posto Vergine: a rilento. La giornata potrebbe rivelarsi poco soddisfacente per i nati Vergine che svolgono un'attività autonoma, in quanto i risultati latiteranno ed il loro entusiasmo calerà a picco. Poco entusiasmanti anche le effemeridi riguardanti le faccende di cuore, specialmente nei nuovi incontri che si riveleranno tutt'altro che stimolanti.

9° posto Sagittario: amore flop. Venere opposta e Mercurio in Leone saranno, c'è da scommetterci un binomio sfavorevole per la sfera affettiva del terzo segno di Fuoco. Da un lato, infatti, l'opposizione venusiana porrà l'accento sugli strani atteggiamenti del partner e, dall'altro, Mercurio nel loro Elemento li metterà davanti ad una scomoda verità a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: svogliati. Insolitamente all'indole volitiva dei nati Capricorno, quest'oggi potrebbero dare sfoggio di un controproducente lassismo nell'ambiente lavorativo. Sarà bene, quindi, prendersi un giorno di ferie rimettendo, al contempo, in ordine pensieri e progetti.

11° posto Ariete: provocatori. Al trigono Marte-Sole di Fuoco quest'oggi si aggiungerà anche Mercurio ed i nativi diverranno presumibilmente più irruenti del solito, sotto il profilo comunicativo.

Sarà così che potrebbero dare l'impressione di provocare il prossimo, facendo storcere più di qualche naso.

12° posto Toro: abitudinari. La consuetudine nel quotidiano potrebbe andar bene per qualche periodo della propria esistenza, ma se questa viene protratta nel tempo, specialmente con Urano nel proprio domicilio, allora andrebbe abbandonata. Ci sarebbe, infatti, la quadratura Urano-Sole ad indirizzarli verso un mutamento della loro quotidianità ma oggi i nativi sembreranno fare orecchie da mercante.