Martedì 4 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi dell'Acquario, mentre Urano stazionerà nell'orbita del Toro. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come il Nodo Lunare e Venere permarranno in Gemelli. Il Sole proseguirà l'orbita in Leone, come Marte continuerà a stazionare nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: ostinati. Urano nel loro domicilio quadrerà il Sole nell'ottava dimora astrologica, andando presumibilmente a fomentare la determinazione dei nati Toro, specialmente per chi tra loro è un libero professionista.

2° posto Gemelli: amore top. La Luna, in trigono a Venere e in sestile a Marte, potrebbe donare ai nati del segno una carica passionale da record, soprattutto dal tardo pomeriggio in poi, con la fase "piena" lunare che andrà affievolendosi.

3° posto Leone: nuove idee. Nei cartoni animati una buona idea viene, spesso e volentieri, identificata con una lampadina che si accende accanto alla testa del personaggio. La stessa lampadina avrà buone chance d'illuminarsi proprio questo martedì in casa Leone a patto, però, che tale intuizione venga attuata tra qualche tempo.

I mezzani

4° posto Cancro: in fermento. A tenere banco in queste 24 ore potrebbero essere le faccende di cuore per i nati Cancro, considerando che il moto nettuniano d'Acqua strizzerà l'occhio al duetto Giove-Plutone di Terra.

Tale moto planetario, infatti, li renderà in subbuglio rispetto a una decisione amorosa da prendere.

5° posto Scorpione: focus sui desideri. Qualcosa, con ogni probabilità, non quadrerà sul versante amoroso nativo in questa giornata, a causa del trigono Luna-Venere in quinta casa. Tale dimora porrà l'accento sui desideri passionali della coppia, mettendo in risalto ciò che sotto le lenzuola non è più come un tempo.

6° posto Bilancia: attività pratiche. Malgrado le energie giornaliere siano ridotte al lumicino, a causa dell'opposizione marziana, i nati Bilancia dovranno adempiere ad alcune attività pratiche procrastinate nei giorni addietro.

7° posto Ariete: perplessi. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene farà storcere il naso ai nativi, che avvertiranno fortemente l'opposizione dei Luminari e la quadratura Urano-Sole.

Soltanto verso sera si renderanno conto di aver esagerato nel trarre conclusioni affrettate in merito.

8° posto Pesci: verità svelate. I nati Pesci, che hanno uno o più segreti amorosi da nascondere, potrebbero trovarsi alle prese con una scomoda verità che verrà a galla d'improvviso. Il sestile tra Plutone e Nettuno, entrambi retrogradi, agirà sulla sesta casa, portando allo scoperto le regole infrante o le bugie legate alla routine quotidiana.

9° posto Vergine: spendaccioni. Serrare i cordoni della borsa, come il quadrato Urano-Sole esigerebbe, sarà probabilmente un'ardua impresa in casa Vergine che, invece, vorrà concedersi quell'acquisto agognato da tempo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: destabilizzati.

La maggior parte dei nativi ha riversato le proprie energie, fisiche e mentali nel primo giorno di Luna piena (3 agosto). A fronte di ciò questo martedì avrà buone chance di risultare confusionario e destabilizzante, specialmente al lavoro, dopo i parigrado non perderanno tempo nel farli spazientire.

11° posto Capricorno: provocatori. Il terzetto retrogrado Giove-Plutone-Saturno, unito alla quadratura che Urano di Terra ingaggerà col Sole di Fuoco, renderà i nati Capricorno delle vere e proprie mine vaganti in quanto a provocazioni. Il settore che prediligeranno bersagliare sarà quello professionale, anche se capi e colleghi gli faranno capire subito di non gradire affatto le loro stoccate.

12° posto Sagittario: lesa maestà.

L'ambiente professionale avrà buone possibilità di riservare un colpo basso al terzo segno di Fuoco in queste 24 ore, specialmente per chi tra loro guida un team lavorativo. Il capo, difatti, assegnerà quel desiderato bonus economico a una terza persona, lasciandoli sgomenti e irritati.