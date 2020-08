Uno nuovo mese estivo è da poco iniziato, è dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno della Vergine durante agosto. Dopo alcuni mesi un po’ bui, il segno si prepara a vivere un momento di maggior serenità e spensieratezza, favorito del passaggio di Mercurio in Leone e di Venere in Cancro. La sfera sentimentale può essere vissuta con maggior disponibilità e coinvolgimento, è un buon momento per iniziare a fare progetti per il futuro, ma anche per fare nuovi incontri. Chi invece continua a lavorare, ma soprattutto si occupa di spettacolo, turismo e commercio, può riscuotere buoni risultati.

Buona la forma fisica. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per la Vergine

Amore: il mese di agosto inizia con un grande bisogno di distrarsi, e soprattutto di vivere l’amore con maggior spensieratezza e disponibilità. Dopo alcuni mesi di alti e bassi, Venere termina di disturbare la Vergine, spostandosi in Cancro, dove i suoi influssi si rivelano più positivi e vantaggiosi. La vita sociale si presenta abbastanza intensa, gli altri apprezzano il vostro ritrovato buon umore e ottimismo, e anche gli incontri romantici sono favoriti. In tal senso particolarmente interessanti si rivelano le Lune dell’11, 16, 20, 24 e 29 agosto.

Anche le coppie di lunga data possono fare affidamento sulla protezione degli astri, chi sta cercando un erede potrebbe essere facilitato da questa atmosfera di rilassamento che favorisce le gravidanze e anche le adozioni.

Lavoro: l’oroscopo di agosto 2020 non è negativo per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari.

Per coloro i quali sono ancora a lavoro e che in particolare si occupano di commercio, turismo o spettacolo, le stelle lasciano presagire un mese interessante e ricco di soddisfazioni. Nonostante il lentissimo Nettuno, non ci sono particolari disturbi stellari e i nativi della Vergine potrebbero ottenere belle gratificazioni, con il minimo della fatica.

Salute: dopo settimane di forti stimoli e stress, con l’inizio del mese di agosto 2020 l’oroscopo lascia presagire l’arrivo di un momento di serenità e riposo per la Vergine. Mercoledì 5 Mercurio passa in Leone e aiuta a mettere in pausa il cervello. Questo significa che i nativi del segno potranno godersi le proprie giornate, senza fare eccessivi viaggi con la mente, causando la nascita di preoccupazioni e problematiche. Certo i problemi non scompaiono per magia, ma il segno acquista la calma necessaria a gestire tutto con prontezza e lucidità. L’arrivo di Mercurio, vostro protettore, verso la fine del mese annuncia la fortuna.