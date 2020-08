Per il segno dell'Acquario, questo settembre 2020 si prospetta poco interessante sul fronte amoroso, ma se ci saranno già attriti nella coppia allora l'opposizione di Venere sarà determinante per una separazione.

La situazione sarà decisamente migliore sul lavoro, con molti progetti che si riuscirà a concludere e affari molto remunerativi dal punto di vista pecuniario. Carichi di energie e di una enorme vivacità innata, i nati di questo segno saranno anche in grado di sbaragliare la propria soglia di stanchezza più efficientemente di prima.

Amore

Questa Venere che dal giorno 7 settembre sarà in opposizione al vostro segno presagisce una situazione amorosa che se già attraversata da una forte crisi di coppia potrebbe seriamente vacillare.

Se invece la vostra storia d'amore non presenta problemi rilevanti a livello emozionale, allora tutto ciò di cui dovreste preoccuparvi sarà una lieve noia che porterà a qualche 'scaramuccia' senza conseguenze irreparabili. Mercurio in Bilancia vi aiuterà anche a dialogare di più e a risolvere determinati problemi semplicemente chiacchierando.

Marte in sestile non vi farà mancare una panoramica erotica molto soddisfacente, e non sarà difficile avere qualche incontro che si tradurrà velocemente in una relazione. Dovrete però capire ciò che realmente volete, se una relazione stabile oppure no.

Lavoro

Mercurio in un segno di aria come il vostro ovviamente influirà in modo positivo anche sulle vostre vicissitudini professionali.

Quindi non esitate in alcun modo nell'attuare progetti di squadra, di arrivare a fare affari promettenti e a osare nel caso ci sia qualche idea abbastanza 'fattibile', per quanto vi riguarda. Se ci sono progetti che avete lasciato a causa di qualche problema, sarà il caso di sfruttarli per eventuali guadagni molto ingenti.

Giove inoltre vi sarà un discreto aiuto per trovare un buon lavoro, per cambiarlo nel caso quello attuale non soddisfi le vostre esigenze ma anche per darvi modo di avere opportunità tali da ridimensionare il vostro ruolo all'interno della cerchia dei colleghi.

Fortuna e salute

Nel complesso avrete poca fortuna, perché Venere vi sarà del tutto sfavorevole, mentre Giove potrebbe regalarvi degli sprazzi di buona sorte che dovrete cogliere al volo se volete veramente un giro di vite negli affari.

Le energie per poter creare da soli la vostra fortuna però non mancheranno affatto, quindi evitate distrazioni, siate sempre sulla cresta dell'onda perché se è vero che questo settembre non darà molte soddisfazioni "piene", sarà altrettanto sicuro che saprete come raggiungere i vostri obiettivi.