Questa giornata non risparmia l'Acquario da qualche piccola discussione amorosa, causata sopratutto dalla gelosia di questo segno. Al contrario il Sagittario può trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia, mentre il Leone può concentrarsi nella realizzazione di alcuni progetti lavorativi. Buone opportunità per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, martedì 18 agosto 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 agosto 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: questa nuova settimana è iniziata in maniera faticosa e la giornata di domani non sarà da meno.

Qualcuno potrebbe farvi un “agguato”. Siate cauti. Ottima la forma fisica.

Toro: giornata interessante per i rapporti sociali. Chi lavora nel campo del commercio o del turismo può trarre grande vantaggio da questo quadro astrale positivo e concludere affari interessanti. Bene l’amore.

Gemelli: c’è grande energia e vitalità. L’amore regala grandi emozioni e anche gli incontri sono favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella. Alti e bassi nel lavoro, meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Cancro: una Luna romantica e sentimentale continua a proteggere il segno durante la giornata di martedì 18 agosto 2020. È un buon momento per i rapporti di coppia, soprattutto per chi desidera fare progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza.

Bene il lavoro.

Leone: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata di preparazione, volta alla realizzazione del colpo che avete intenzione di sferrare in ambito lavorativo. Non tornate sui vostri passi, è il momento di lanciarsi! Amore passionale.

Vergine: le stelle proteggono la sfera sentimentale e favoriscono i single.

Questa giornata potrebbe mettere l’anima gemella sul vostro cammino, sta a voi essere bravi nel cogliere i segnali che vi vengono inviati. Recupero fisico.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 18 agosto lascia presagire una giornata interessante per l’amore, ricca di passione, romanticismo e complicità. È il momento ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata o recuperare un rapporto in crisi.

Bene la sfera lavorativa.

Scorpione: potrebbe essere una giornata impegnativa dal punto di vista professionale, qualcuno potrebbe trovarsi ad affrontare una sfida o particolarmente faticosa. Serenità in amore. Calo fisico a fine giornata.

Sagittario: sono 24 ore vantaggiose per l’amore e i rapporti con gli altri. Chi durante le giornate precedenti si è trovato a discutere in ambito familiare o con il partner, può trovare ora dei chiarimenti. Cautela nel lavoro, meglio non farsi prendere dallo stress.

Capricorno: questa giornata è caratterizzata da un pesante calo fisico, che mette a dura prova il segno e lo invita a prendersi dei momenti di riposo, ma soprattutto a concentrarsi maggiormente sulla cura del proprio corpo.

Bene l’amore.

Acquario: la settimana è iniziata con una velata di gelosia che inevitabilmente condiziona anche questa giornata. Meglio allontanare dalla propria mente i dubbi infondati e affrontare i propri dubbi a tu per tu con il partner. Bene il lavoro. Ottima la forma fisica.

Pesci: l’oroscopo del 18 agosto lascia presagire una giornata interessante per il segno, carico di energie e voglia di fare. In ambito lavorativo è il momento di concentrarsi sui progetti futuri e lavorare con costanza per raggiungere gli obiettivi ambito. Armonia in amore.