L'estate sta per volgere al termine e il nuovo mese è ormai alle porte, è quindi interessante capire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone per settembre 2020. Un quadro astrale positivo protegge il segno per quanto riguarda l'amore e i rapporti sentimentali. Chi vive in coppia può ricucire le distanze e ritrovare la complicità e anche i single sono favoriti nella ricerca dell'anima gemella. In ambito lavorativo si può ottenere molto, l'importante è non fare progetti utopistici. Ottima la forma fisica.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di settembre per il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per il Leone

Amore: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese molto interessante per il segno per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Fuori l'estate potrà anche essere finita, ma non nel cuore del Leone, che beneficiando dell'ingresso di Venere nel suo cielo a partire dalla giornata di domenica 6, ha davanti a se un mese emozionante e ricco di novità. Per i single alla ricerca dell'anima gemella le stelle lasciano presagire delle giornate molto speciali, in cui non mancano le occasioni di costruire nuovi legami o confessare i propri sentimenti alla persona amata. In tal senso particolarmente favorevoli si rivelano le giornate del 5, 6, 9, 10, 14, 18, 22 e 24 settembre.

Anche per chi vive in coppia non è un momento negativo, ma bisogna impegnarsi di più per ristabilire l'armonia con il partner e ritrovare l'intimità persa.

Lavoro: un cielo estremamente vantaggioso protegge il Leone dal punto di vista pratico e professionale durante il mese di settembre 2020. Via libera dunque a progetti, affari, contrattazioni e investimenti.

Nel quadro astrale del segno neanche una stella sembra essere fuori posto, tuttavia l'unico impedimento potrebbero essere le ambizioni del Leone, che potrebbe crearsi qualche illusione di troppo, volando eccessivamente distante dalla realtà. Meglio concentrarsi sui progetti veramente realizzabili e allontanare il resto.

Per i liberi professionisti è il momento ideale per dare una nuova immagine alla propria figura professionale, magari utilizzando i social media per aumentare la propria popolarità.

Salute: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese molto più positivo di quelli precedenti per quanto riguarda il fisico e la salute. E' un momento di grande energia e vitalità, durante cui non manca la voglia di fare e il desiderio di primeggiare. Si può tornare a praticare dello sport e secondo le stelle si possono anche raggiungere ottimi risultati. Sarà possibile usare questo momento così vantaggioso per migliorare alcune abitudini alimentari, gestire meglio le proprie giornate e concedersi il giusto riposo.