L'Oroscopo di lunedì 10 agosto avrà in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. Sentimenti, azioni e relazioni verranno influenzati dalla posizione dei pianeti. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, saremo in grado di osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in quadratura a Urano e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di lunedì 10 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 10 agosto: Ariete fiducioso e Cancro indipendente

Ariete: avrete molta fiducia nelle vostre capacità e cercherete di sfruttarle al massimo.

Ciò vi favorirà molto sull'ambiente lavorativo, ma non vi sarà d'aiuto in ambito sentimentale. Farete fatica a relazionarvi con il partner, soprattutto a causa di punti di vista differenti su questioni importanti. Dovrete fare appello a tutta la vostra pazienza per riuscire ad arrivare a un punto di incontro valido per entrambi. Attenzione a non perdere di vista ciò che sarà davvero importante per poi.

Toro: sarà necessario riuscire ad acquisire maggiore autostima. Dovrete lavorare molto su voi stessi e sulla vostra capacità di accettare i fallimenti quotidiani. Forse, dovrete fare i conti con qualcosa di inaspettato. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non chiudervi a riccio e di cercare un confronto con i vostri amici più cari.

Ricevere un supporto emotivo adeguato, infatti, vi aiuterà a interpretare nel modo giusto le situazioni e a modulare le vostre reazioni.

Gemelli: seguire le vostre emozioni sarà difficile, soprattutto quando vi renderete conto di aver valutato, in modo troppo affrettato, alcuni elementi. Il legame con il partner verrà messo a dura prova, ma se ci terrete veramente, potrete superare tutto.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare con la mia del controllo. Alcune situazioni non saranno gestibili e dovrete accettare l'imprevedibilità degli eventi. Dare spazio ai vostri hobby vi consentirà di affrontare più serenamente la giornata

Cancro: non sopporterete le persone che cercheranno di avere un'influenza prepotente su di voi.

Vorrete raggiungere un livello di indipendenza che vi permetterà di relazionarvi con più sicurezza con il mondo circostante. Conoscere nuove persone vi consentirà di scoprire delle sfaccettature caratteriali inaspettate. Dal punto di vista sentimentale, sarete fieri del vostro partner ma poco inclini a lasciarvi andare a discussioni inutili. Preferirete affrontare solo le questioni di vitale importante.

Previsioni zodiacali di lunedì 10 agosto: Leone grintoso e Vergine curiosa

Leone: avvertirete il bisogno di riprendere in mano alcune attività che avete abbandonato in passato. Non sarà semplice trovare un ritmo che vi appaghi, ma le vostre scelte potrebbero nascondere numerose sorprese positive.

Il partner saprà starvi accanto sotto ogni punto di vista: vi fornirà un supporto morale non indifferente e proporrà dei progetti da fare insieme. Potrebbe essere il momento giusto per scegliere un nuovo sport da praticare. La cura del corpo vi consentirà di sentirvi meglio con voi stessi.

Vergine: inizierete a valutare l'idea di rimettervi a studiare. La vostra curiosità vi spingerà a osservare campi inesplorati. Potreste scoprire dei desideri che mai vi sareste aspettati di possedere. Non tutti gli amici vi appoggeranno in questo progetto: potrebbe esserci chi, troppo preso dalla sua vita, sarà più concentrato sulle sue questioni personali. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farne un dramma, ma di discuterne con la persona in questione, se lo riterrete opportuno.

Bilancia: l'amicizia avrà un ruolo fondamentale in questa giornata. Adorerete relazionarvi con i vostri affetti più cari e scoprirete qualcosa di inaspettato su qualcuno di importante. Ciò potrebbe spingervi a rivalutare il vostro giudizio e a rapportarvi, con lei, in modo differente. In ambito lavorativo, forse, avrete qualche difficoltà con i colleghi. Sarà importante mostrarvi risoluti e sicuri di voi stessi: ogni più piccolo cedimento potrebbe dare adito a critiche e lamentele.

Scorpione: avrete voglia di trascorrere una giornata all'insegna della serenità, ma qualcosa potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Dovrete trovare il giusto modo per affrontare la situazione, perché, se vi farete trascinare dalle emozioni negative, rischierete di mettere a rischio il vostro umore.

Sarà fondamentale selezionare con cura le persone con cui confidarvi: meglio avere attorno pochi amici fidati, che tanti poco leali. In famiglia, riuscirete a risolvere una situazione spinosa.

Previsioni astrologiche di domani 10 agosto: Capricorno ottimista e Pesci spirituale

Sagittario: non vi sentirete molto fiduciosi nei confronti del partner, cercherete di metterlo alla prova per verificare la sua lealtà. La persona amata potrebbe rimanere sconvolta da questo atteggiamento e decidere di distaccarvi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di valutare con molta attenzione le azioni che compirete. Sarà importante limitare il controllo sugli altri e favorire la vostra spontaneità. Qualcosa, in particolare, potrebbe mettervi di cattivo umore.

Capricorno: verrete travolti da una grande ondata di ottimismo. Amerete relazionarvi con i vostri amici e vi sentirete l'anima della festa. La vostra ambizione vi porterà molti vantaggi sul lavoro, ma potrebbe causare anche l'invidia dei vostri colleghi. Starà a voi trovare un modo per gestire questa complessa situazione. In amore, sarete pronti per lanciarvi in nuove avventure. Al momento, non cercherete niente di serio, vorrete solo conoscere nuove persone e divertirvi.

Acquario: avrete molto da dire durante questa giornata. Sentirete il bisogno di far sentire la vostra voce e di diffondere le opinioni personali. Non tutti, però, gradiranno la vostra parlantina e in famiglia, forse, vi chiederanno di dare più spazio ai pensieri altrui.

Se riuscirete a essere maggiormente empatici, potrete avere delle sorprese positive anche sul lavoro. Un migliore rapporto con i colleghi, infatti, vi consentirà di lavorare più velocemente e in modo più sereno.

Pesci: il rapporto con la natura avrà un peso molto importante. Vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri e sarete desiderosi di donare qualcosa di vostro agli altri. Farete emergere il vostro lato più spirituale e non avrete paura di esplorare nuovi lati di voi stessi. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non abbandonare, del tutto, gli aspetti più pratici della quotidianità. Sarà importante trovare un punto di incontro valido per vivere in equilibrio.