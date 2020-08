L'Oroscopo di martedì 1° settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di tutti e dodici i segni dello zodiaco. Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa Toro e Gemelli. Non altrettanto bene la giornata per i nati nel segno del Sagittario e dei Pesci. Nel firmamento astrale intanto veleggia ancora la presenza del Sole in Vergine, prossimo alla congiunzione con Mercurio. Nettuno insieme alla Luna saranno nel campo dei Pesci, quest'ultima proveniente dal comparto dell'Acquario. Nel frattempo stabili risulteranno Giove, Saturno e Plutone, terzetto presente nel settore del Capricorno.

Marte si troverà sui gradi del settore dell'Ariete, Urano in Toro e Venere in Cancro. Diamo spazio all'oroscopo del 1° settembre analizzando la giornata segno per segno, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali del 1° settembre: Ariete produttivo, opportunità per Toro

Ariete - Giorno produttivo. Di relax o di svago potrete concedervene poco in questo martedì: troppe le questioni su cui riflettere e troppo importanti le decisioni da prendere, nel lavoro e negli affari! La sfera affettiva sarà dolcissima per tutti coloro che sono innamorati; se siete single, non è escluso un incontro a sfondo sentimentale che andrà rinforzandosi col passare dei giorni.

Toro - Le stelle propongono diverse opportunità di ripresa con stimoli da cogliere al volo.

Sotto il profilo professionale la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Potrete viaggiare, vivere intense situazioni in luoghi ricchi di fascino. Con la persona amata, potrete vivere momenti di grande passione e praticare insieme diverse attività.

Gemelli - Saprete sfoderare tutta la vostra abilità nell'esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita propone a voi come a tutti gli altri: ma voi saprete essere più veloci di tutti! I sentimenti si faranno più accesi e vivaci a giusto completamento di un eros scatenato.

Si prevede, quindi, una serata bollente per tutti coloro che sono innamorati e ricambiati.

Cancro - Con Venere sotto quadratura qualcuno movimenterà la vostra vita. Procedete dunque con i piedi di piombo. Vita affettiva tumultuosa: conoscerete l’intensità di una spinta passionale e il malessere dovuto ai morsi della gelosia. Buone notizie dal fronte lavorativo: il momento è ottimale per mettere in cantiere progetti stimolanti e ispirati. Circondatevi di persone serie, costruttive e competenti.

Oroscopo del 1° settembre: Leone calmo, in miglioramento lo Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 1 settembre invogliano a stare calmi e alla riflessione. Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina, sbollire le situazioni più stressanti e prendervi una pausa ristoratrice che consenta al fisico di ricaricarsi.

La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti, chi ha voglia di correre sulle montagne russe dell’amore non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Vergine - Potete contare su una Luna strepitosa. Avrete il morale alto, un atteggiamento positivo nei confronti degli impegni in agenda. Se si tratta di questioni private sentite che è scoccata l’ora di dichiarare il vostro amore a chi più vi piace oppure di confermarlo al partner di sempre. Insomma tutto sembra perfetto: anche l’eros vive momenti esaltanti. Ottime performance per chi pratica sport dilettantistico.

Bilancia - Potrete affrontare questo giorno con entusiasmo e dando il meglio di voi stessi, facendo anche ricredere qualcuno che vi aveva sottovalutato.

La Luna in Pesci in aspetto abbastanza armonico al segno alza le quotazioni in amore e vi fa apprezzare tutto ciò che riguarda la vita a due. Per i single è possibile un’attrazione fatale. Avrete piacevoli occasioni per divertirvi e incontrare persone interessanti.

Scorpione - Migliora l’atmosfera generale, questo non può che agevolare le vostre iniziative. Anche la ripresa economica vi darà una maggiore tranquillità, soprattutto se eravate in attesa di una consistente entrata di denaro o di una risposta positiva in merito ad un affare. In amore, un pizzico di passione in più farebbe dell’attuale storia d’amore un legame fantastico.

Previsioni astrologiche di domani 1° settembre: Sagittario fiducioso, svolta per l'Acquario

Sagittario - Non pretendete troppo da voi ma siate fiduciosi. Se le cose non vanno come desiderate, forse non è tutta vostra la responsabilità; coinvolgete una persona che può darvi un consiglio e aspettate il momento propizio per rilanciare. In amore, chi ha incontrato la persona giusta vedrà progredire felicemente la propria storia.

Capricorno - Ottimo giorno per mettere ordine: sistemate i libri di casa e i file del vostro computer, disponete attentamente in fila i vostri desideri e i vostri pensieri. Se avrete a che fare con persone molto meticolose, accontentatele ma senza esagerare. Alti e bassi si prevedono in amore; il vostro desiderio di calore potrebbe urtare con quello di evasione di chi vi sta vicino.

Acquario - Adesso è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. Arriva un ottimo giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali, amichevoli o affettivi, che non sentite più positivi per voi. Non fatevi mancare preziose parentesi di svago e di relax: studiate e attuate ritmi di vita più rilassanti e più calibrati alle vostre esigenze.

Pesci - Ci sono ancora problemi da risolvere, ma tutto si avvia verso una pacifica e soddisfacente soluzione: grazie a delle persone autorevoli certi nodi si scioglieranno con una certa facilità. Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di martedì 1° settembre invitano alla fiducia. Guardate avanti con entusiasmo e con serenità, questi primi giorni di settembre saranno davvero fantastici!

Se siete innamorati, potrete contare su un periodo di perfetto accordo col partner.