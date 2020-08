L'Oroscopo di martedì 1°settembre riserverà numerose sorprese per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata intensa dal punto di vista sentimentale, emotivo e lavorativo, ma per avere una visione completa delle dinamiche quotidiane, sarà necessario analizzare i transiti planetari nella volta celeste di domani. Gli osservatori potranno osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Urano, Mercurio in trigono a Saturno, Venere in opposizione a Saturno e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 1°settembre dei 12 segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 1°settembre: Toro in difficoltà, Cancro riflessivo

Ariete: sarete completamente presi dagli impegni lavorativi. Vi sentirete carichi di buoni propositi e non esiterete a metterli in pratica. Il rapporto con i colleghi, rispetto alle ultime settimane, migliorerà, ma ci saranno ancora degli elementi da sistemare. In amore, vi contraddistinguerete per la vostra spontaneità ed eleganza. Il partner non riuscirà a fare a meno della vostra presenza e la vostra relazione subirà un cambiamento positivo. Forse, accadrà qualcosa che vi lascerà a bocca aperta.

Toro: dovrete confrontarvi con sentimenti contrastanti e difficili da comprendere. Proverete un forte nervosismo e questo vi renderà complesso affrontare le sfide quotidiane.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di puntare molto sulla socializzazione: passare del tempo con gli altri vi consentirà di rilassarvi e di vivere al meglio anche i momenti più pesanti. In amore, non sarete pronti per vivere un rapporto serio, ma la fugacità delle emozioni non vi allontanerà dall'intento di conoscere il partner ideale.

Gemelli: l'amore verso il partner vi spingerà a mostrare eccessivi sentimenti di gelosia. Non potrete fare a meno di controllarlo nei suoi spostamenti e di chiedergli se è entrato in contatto con altri. Vi risponderà sinceramente, ma non vi accontenterete delle sue parole: sarete come San Tommaso e vi sentirete tranquilli solo se riuscirete a verificare di persona.

Questo atteggiamento potrebbe creare serie discussioni nel vostro rapporto, ma anche complicare la situazione sul posto di lavoro: non riuscirete a concentrarvi a sufficienza!

Cancro: avrete bisogno di un momento di riflessione per capire che percorso intraprendere, questo non renderà pesante la vostra giornata. Sarete pronti ad assorbire la conoscenza e a confrontarvi con cose ancora sconosciute. I sentimenti di amici e famigliari lasceranno un'impronta importante dentro di voi perché vi consentiranno di capire quali sono gli elementi che davvero hanno un peso. Sul posto di lavoro, sarete pronti a brillare come non mai: la fatica non vi spaventerà affatto!

Previsioni zodiacali di martedì 1°settembre: organizzazione per la Vergine, Scorpione avventuroso

Leone: avrete bisogno di un'iniezione di autostima, riuscirete comunque ad affrontare tutti gli impegni che si presenteranno. Avrete molta voglia di socializzare e di confrontarvi con il prossimo. Riceverete consigli preziosi, ma resterete fedeli al vostro modo di agire. Le previsioni zodiacali del 1° settembre suggeriscono di inserire delle novità all'interno della vostra giornata: la vostra visione degli eventi potrebbe cambiare radicalmente! Vi rivelerete degli ottimi amici: pronti ad ascoltare e ad agire.

Vergine: sarete degli ottimi pianificatori! Vi rifiuterete di lasciare le cose al caso e proverete, in tutti i modi, a prevenire possibili ostacoli.

Il vostro senso per gli affari e l'amore per il risparmio vi aiuteranno a mettere da parte dei soldi per realizzare il vostro sogno. Ci vorrà ancora del tempo prima che ciò accada, ma questo non vi impedirà di sentirvi soddisfatti di voi stessi! Il partner non sarà tra i vostri primi pensieri: preferirete concentrarvi su di voi e sui vostri obiettivi.

Bilancia: la fortuna, dopo dei giorni trascorsi con il fato dalla vostra parte, vi abbandonerà per raggiungere altri lidi. Vi sentirete disorientati e confusi, ma gli amici vi sosterranno con gioia. Avrete modo di entrare in contatto con persone nuove e di conoscere lati del vostro carattere che avevate sempre ignorato. Alcuni di essi vi spaventeranno, ma altri si riveleranno risorse preziosissime, soprattutto sul posto di lavoro.

In amore, vi sembrerà di vivere una situazione statica, ma ben presto verrete travolti dal vento della passione.

Scorpione: l'adrenalina si impossesserà del vostro corpo e della vostra mente e vi spingerà a vivere avventure ricche di emozioni. Il partner, da una parte sarà spaventato da questo cambiamento, ma dall'altro non potrà fare a meno di divertirsi. Entrerete in contatto con situazioni del tutto nuove che, con il tempo, potrebbero diventare elementi della vostra routine a tempo pieno. Sul posto di lavoro, non permetterete a nessuno di dirvi come agire: sarete severi con i colleghi e terrete testa al capo.

Previsioni astrologiche del 1°settembre: Acquario empatico, ansia per i Pesci

Sagittario: vi metterete alla ricerca del vero amore.

Non sarà un percorso facile perché vi renderete conto della difficoltà di trovare una persona compatibile con i vostri desideri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non precludervi niente: il partner adatto a voi potrebbe essere dietro l'angolo! Nel frattempo, potreste ingannare l'attesa impegnandovi nel lavoro e cercando di farvi notare dai colleghi. La determinazione sarà l'arma vincente che vi consentirà di affermarvi come lavoratori di successo.

Capricorno: avvertirete un cambiamento all'interno della vostra routine quotidiana. Non capirete bene di cosa si tratterà, ma saprete che dovrete affrontare nuovi elementi nella vostra vita. Proverete a parlarne con gli amici, ma non riusciranno a comprendervi fino in fondo.

Per un breve momento, vi sentirete soli e non in grado di comunicare con gli altri, ma vi basterà trovare la persona giusta per ribaltare la situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudere il vostro cuore.

Acquario: sarete molto empatici verso gli altri, ma non riuscirete a inquadrare i sentimenti che vi travolgeranno. Vi sentirete confusi e inclini al nervosismo. La vostra famiglia si trasformerà in una valvola di sfogo emotiva e questo avrà delle ripercussioni negative all'interno delle mura domestiche. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare qualche attività che possa assorbire le vostre energie: uno sport, un nuovo hobby, videogiochi, un diario di scrittura.

Pesci: farete fatica a gestire la vostra ansia. Dovrete scendere a patti tra i vostri desideri e quelli del vostro partner. Ci saranno delle cose che non vorrete accettare, ma che per il lieto vivere proverete a mandare giù. Gli amici vi daranno dei consigli contrastanti: alcuni vi suggeriranno di far valere le vostre opinioni, mentre altri vi diranno di andare incontro alla persona amata. Con il tempo, giungerete alla risposta che farà per voi. Nel lavoro, troverete una valvola di sfogo efficace.