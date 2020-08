Il mese di settembre sta per prendere il via: stanno per partire nuove giornate per i dodici i segni zodiacali. Vediamo come comincerà questo nuovo mese e quali cambiamenti porterà leggendo l'Oroscopo dell'1 settembre 2020.

Ariete: in amore, questo mese di settembre vi porta a liberarvi di alcune tensioni. Potrà tornare una persona che vi interessa. Nel lavoro finalmente possono iniziare nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti, se ci sono state delle difficoltà adesso bisogna recuperare. Nel lavoro c'è una buona volontà, la buona influenza di Saturno e Giove aiuta.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è una persona che vi interessa cercate di frequentarla maggiormente in questo periodo.

Nel lavoro Venere e Marte favorevoli portano a qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore, se una storia è nata durante il mese di agosto ora va coltivata. Ci sono delle piccole discussioni che riguardano la vita di famiglia. A livello lavorativo, non tutto può risolversi nel giro di breve tempo. I progetti nati da poco hanno bisogno di grande attenzione.

Leone: per i sentimenti al mattino ci sarà più difficoltà. Potrebbero esserci piccoli malintesi con la persona amata. Nel lavoro quelli che vivono relazione in crisi possono dedicarsi in mattinata in modo professionale.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore Mercurio è nel segno fino a sabato. I nuovi incontri sono positivi. Nel lavoro avete una bella energia in più.

Previsioni e oroscopo dell'1 settembre 2020: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale, cielo positivo. Belle le emozioni che nasceranno adesso. Nel lavoro, se ci sono problemi da risolvere è il momento giusto per parlare con calma.

Scorpione: in amore Luna favorevole. In questi giorni siete pronti a parlare anche di verità scomode.

Nel lavoro fase di grande agitazione, alcuni problemi però possono essere superati.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore sembra che tutti i problemi siano superati. Nel lavoro in questi giorni avete troppe cose da fare. I cambiamenti, se non ragionati portano qualche difficoltà.

Capricorno: per i sentimenti, dovete recuperare il tempo perduto delle ultime settimane. Nel lavoro è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo, se qualcosa vi piace potete mettervi in gioco.

Acquario: per i sentimenti, Venere in opposizione può provocare qualche momento di crisi. Nel lavoro dovete fare solo le cose che vi interessano.

Pesci: in amore, se siete soli da tempo potreste fare un incontro speciale. Situazione familiare che va a sbloccarsi. Nel lavoro c'è una maggiore stanchezza, ma arrivano soluzioni importanti.