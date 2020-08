Inizia una nuova settimana del mese. Leggiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni per la giornata di lunedì 10 agosto 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo, previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: a livello sentimentale potrebbero esserci delle complicazioni nelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro, è un periodo caotico, cercate di mettere ordine.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata del 10 agosto sarà caratterizzata da una buona energia. Con la luna dalla vostra parte, potrete vivere delle belle emozioni.

Gemelli: nel lavoro vi sentite sottovalutati, per questo motivo è il momento di farvi valere ed esprimere le vostre idee. In amore potrete recuperare, se ci sono delle problematiche nella vostra relazione.

Cancro: a livello lavorativo è possibile che ci siano dei problemi di tipo economico da dover risolvere. In amore periodo favorevole per le coppie.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno, questa giornata sarà da tenere sotto controllo in particolare per l'amore. In campo professionale ci saranno degli accordi da valutare, ma siate cauti.

Vergine: a livello sentimentale, con la luna in ottimo aspetto potrete vivere un bel recupero. In serata potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro, con Giove in ottimo aspetto, sarà possibile portare avanti dei progetti.

Astrologia di lunedì 10 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello professionale c'è bisogno di molto impegno per poter portare avanti i vostri progetti. In campo amoroso in questo momento non vi sentite troppo soddisfatti, ma la luna non è più opposta e potrete recuperare.

Scorpione: in campo lavorativo bisognerà risolvere una questione delicata, potrebbe trattarsi anche di una situazione economica.

In amore giornata sottotono, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere all'interno della coppia.

Sagittario: la giornata di lunedì 10 agosto sarà caratterizzata da nuova forza per le coppie nate da poco tempo. Vi sentirete infatti decisamente passionali. Cercate di non innervosirvi in campo professionale, ci saranno degli scontri da affrontare con i collaboratori.

Capricorno: in amore vi sentite più passionali rispetto ai giorni precedenti. Attenzione solo a non discutere con il partner. Per quel che riguarda il settore professionale, molte saranno le situazioni da dover affrontare, fatelo con concentrazione.

Acquario: vi sentite stanchi in questa giornata con la luna in aspetto nervoso, siate prudenti in particolare in amore. Nel lavoro, è un momento di confusione.

Pesci: non mancheranno le buone idee a livello lavorativo, potrete ottenere dei buoni risultati. In amore Luna favorevole, potrete vivere belle emozioni da vivere.