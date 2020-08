Lunedì 17 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio stazionare nel segno del Leone, mentre Venere sosterà sui gradi del Cancro. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Giove, Plutone e Saturno che continueranno il proprio moto in Capricorno. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete, come Nettuno che permarrà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Gemelli, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: incontri. Le nuove conoscenze che potrebbero stringere i nati Pesci nel giorno che apre la settimana saranno stuzzicanti, a patto che non mettano in campo eccessiva esuberanza come vorrebbe Mercurio di Fuoco.

2° posto Gemelli: passionali. La felice congiunzione dei Luminari in Leone donerà, con tutta probabilità, ai nati del segno un'invidiabile carica passionale, che il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

3° posto Sagittario: lavoro a gonfie vele. Con l'occhio sempre puntato al prossimo futuro, il terzo segno di Fuoco affronterà presumibilmente questo lunedì mettendo in campo gran parte delle proprie energie nel settore professionale, e ciò non passerà inosservato dai capi aziendali.

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. Tra pochi giorni dovrebbe aprirsi un nuovo capitolo esistenziale per i nativi e in questa giornata, col trigono Mercurio-Marte di Fuoco, potrebbero iniziare già ad avvertirne i primi influssi benevoli.

5° posto Cancro: questioni pratiche. Lunedì in cui i nati Cancro saranno. c'è da scommetterci, alle prese con la sistemazione di alcune questioni pratiche e burocratiche, procrastinate giorni addietro. Rimandarle non sarà più possibile e dovranno ultimarle prima possibile.

6° posto Scorpione: pettegolezzi.

Sul versante professionale i nativi potrebbero essere vittime di alcune maldicenze inventate dai parigrado per metterli in difficoltà. Cedere a tali provocazioni, però, non sarebbe la scelta più saggia in questo delicato momento planetario.

7° posto Vergine: gratifiche. Giornata dove il secondo segno di Terra riceverà, con tutta probabilità, delle meritate gratifiche morali in campo professionale.

Probabili perplessità amorose durante le ore mattutine.

8° posto Toro: a rilento. Qualcosa parrà non quadrare al lavoro per i nativi che svolgono una professione autonoma, i quali vedranno i progetti avanzare a rilento. Sarà bene non perdersi d'animo, giungendo a conclusione che, come in ogni settore, possono esservi alti e bassi.

9° posto Bilancia: lavoro flop. Il clima nell'ambiente professionale non sarà probabilmente dei migliori, e l'opposizione di Marte non farà altro che rendere più aspri i rapporti coi colleghi, sopratutto con quelli appena subentrati. Serata di coccole col partner.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore flop. Le faccende di cuore in casa Capricorno attraverseranno una giornata tutt'altro che conciliante, dove da un lato ci sarà la battaglia tra i Luminari di Fuoco ed il terzetto Giove-Plutone-Saturno a renderli insofferenti.

Dall'altro lato, invece, Venere opposta ed in sestile a Urano li potrebbe spingere verso nuovi lidi amorosi.

11° posto Acquario: perplessi. Le ultime vicende professionali potrebbero far saltare la mosca al naso al terzo segno d'Aria, in quanto sembreranno, a sua impressione, studiate ad hoc per metterlo in difficoltà durante lo svolgimento delle attività lavorative.

12° posto Ariete: fuori fase. Riuscire a conciliare vita privata e professionale risulterà probabilmente un'ardua impresa in casa Ariete, in quanto il parterre planetario, con Mercurio e i Luminari in primo piano, li spingerà a strafare non riuscendo a cavare un ragno dal buco.