Scopriamo come andranno le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: Ferragosto sarà particolarmente intrigante, nella giornata di domenica, in amore, le coppie potranno trovare un accordo. A livello lavorativo potrebbero esserci delle piccole discussioni, qualcuno penserà di cambiare mansione.

Toro: nel weekend i nati sotto questo particolare segno, grazie alla presenza favorevole della Luna, potranno vivere delle belle emozioni. Domenica sarà meglio essere sinceri con il partner.

A livello lavorativo ci sono delle problematiche da risolvere.

Gemelli: agitazioni in campo sentimentale, se ci sono delle dispute, sarà meglio chiarire in questo fine settimana. Nel lavoro accelerate ai tempi, se avete qualche dubbio.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di Ferragosto sarà da sfruttare in amore, grazie alla luna nel segno. Domenica, i single potrebbero fare degli incontri. Nel lavoro non sottovalutate le proposte, potrete fare scelte importanti.

Leone: a livello sentimentale, in questo weekend potrete recuperare. Per quel che riguarda il settore professionale se ci sono stati dei cambiamenti, ora potrebbero esserci delle discussioni. Domenica in particolare vi sentirete nervosi.

Vergine: le stelle sono dalla vostra parte se desiderate risolvere una problematica amorosa. Nel lavoro, questo è un momento di crescita, soprattutto per i più giovani che hanno voglia di mettersi in gioco.

Astrologia del fine settimana per i segni zodiacali

Bilancia: non saranno giornate particolarmente tranquille per i nati sotto questo segno, soprattutto in amore, ma cercate comunque di mantenere un equilibrio nella vostra coppia.

A livello lavorativo, dovrete tenere sotto controllo l'ansia.

Scorpione: potrete vivere delle emozioni particolari soprattutto nella giornata di sabato 15 agosto, ma anche domenica, che nasce con Venere e Luna nel segno, potrà essere sfruttata. Nel lavoro cercate un'opportunità.

Sagittario: buone stelle per il segno, potrete sfruttarle per ritrovare una nuova energia.

Stelle generose anche per quel che riguarda la salute. Se ci sono ostacoli a livello lavorativo, queste sono giornate in cui potrete pensare di trovare delle soluzioni.

Capricorno: non mancherà energia sabato e domenica, cercate però di comprendere i vostri sentimenti, potrete così fare chiarezza in amore. A livello lavorativo potrete sfruttare queste giornate per trovare delle soluzioni a problematiche che vi disturbano.

Acquario: Ferragosto interessante a livello amoroso. Nella giornata di domenica potrete trovare un'occasione per confrontarvi con il partner. Nel lavoro potrete sfruttare le vostre conoscenze.

Pesci: per i nati sotto questo segno il weekend sarà favorevole per l'amore, con la luna nel segno.

Non precludetevi nulla, le stelle sono dalla vostra parte. Nuova energia anche nella giornata di domenica, nel lavoro è probabile che giungano proposte.