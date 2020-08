Nella settimana dal 17 al 23 agosto 2020 troveremo sul piano astrale il Sole e Mercurio in viaggio dal segno del Leone alla Vergine, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà il proprio moto in Toro, così come Marte continuerà a sostare in Ariete. Infine, Venere rimarrà stabile nel segno del Cancro, mentre Nettuno permarrà nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Leone, meno roseo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: nuovi progetti. Le idee, in incubazione durante le prime due settimane d'agosto, potrebbero essere messe in atto durante questo periodo in casa Leone.

A una prima parte progettuale (Sole-Mercurio nel loro domicilio), difatti, ne seguirà presumibilmente una attuativa coi due pianeti che si spostano nel segno della Vergine e Venere che li spingerà a procedere con moderazione.

2° posto Toro: incontri. Le nuove conoscenze che il primo segno di Terra farà, con ogni probabilità, nella seconda parte della settimana si riveleranno particolarmente importanti per il loro prossimo futuro professionale. Eventuali colloqui di lavoro andrebbero fissati nel weekend, quando il parterre planetario, capitanato da Mercurio, risulterà più conciliante nei loro confronti.

3° posto Cancro: finanze top. L'estate sta per avviarsi a conclusione e i nativi sanno di aver faticato parecchio sotto il profilo professionale.

Da giovedì le loro fatiche saranno ricompensate con soddisfacenti gratifiche economiche ed il loro portafoglio tornerà a sorridere.

I mezzani

4° posto Capricorno: serenità professionale. Sabato il Sole si sposterà nel loro Elemento entrando in congiunzione con Mercurio ed in trigono a Marte, facendo probabilmente respirare un'aria nuova e più serena sul fronte professionale nativo.

Il terzetto Giove-Plutone-Saturno nel loro domicilio, però, rimarranno in retrogradazione così come Urano in Toro e ciò potrebbe spingerli ad essere intransigenti coi parigrado. Meglio, invece, sforzarsi di assumere un mood più conciliante, attendendo il moto diretto di tali pianeti generazionali.

5° posto Vergine: shopping.

Col trigono Mercurio-Urano di Terra i nati della Vergine saranno, con tutta probabilità, spinti a concedersi una sostanziosa sessione di shopping, viste le ristrettezze delle ultime settimane. Saturno e Giove non saranno molto d'accordo e gli intimeranno di non esagerare nel soddisfare i propri desideri materiali.

6° posto Ariete: indaffarati. Settimana in cui il primo segno dello Zodiaco potrebbe dover adempiere a svariate incombenze, sia sul fronte professionale che amoroso. Grazie al sostegno di Marte, specialmente sino a mercoledì, tali attività verranno portate a compimento senza quasi accusarne la stanchezza. Da giovedì, e nel weekend sopratutto, i pianeti lenti (Giove ed Urano su tutti) porranno l'accento sul loro modo di comportarsi con le persone care, suggerendogli di smussare i lati arcigni del proprio carattere.

7° posto Scorpione: finanze sotto controllo. Dopo un inizio settimana che sarà poco entusiasmante sotto il profilo finanziario, i nati Scorpione potranno tirare un sospiro di sollievo già da sabato. Il binomio Mercurio-Sole, infatti, spostandosi nella Vergine li aiuterà a monitorare il loro bottino economico con più lucidità e accortezza, eliminando le spese voluttuarie ed evitando colpi di testa.

8° posto Bilancia: compromessi. Le giornate che avranno buone chance di risultare più concilianti sotto il profilo lavorativo saranno quelle che andranno da lunedì a giovedì. Dal 21 agosto con la Luna nel loro segno opposta a Marte e quadrata a duetto Plutone-Saturno ci sarà bisogno di scendere a qualche compromesso che, con ogni probabilità, sarà necessario per il quieto vivere con capi e colleghi nell'ambiente professionale.

9° posto Acquario: confidenze. Col Sole che esce dall'opposizione e Mercurio che proverà a riaccendere l'entusiasmo verso le nuove opportunità, i nati Acquario si sentiranno presumibilmente lievemente alleggeriti al termine di questa settimana. Malgrado ciò, però, il quartetto Saturno-Plutone-Giove-Urano di Terra, perlopiù retrogrado, potrebbe abbassare drasticamente il loro tono umorale riportandoli coi piedi per terra. Nella giornata di domenica, fortunatamente, potranno confidarsi con un'amica che li rassicurerà sui loro turbamenti del momento.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: scelte complicate. Rimandare una decisione, c'è da scommetterci, non sarà più possibile in casa Sagittario durante questa settimana.

Per alcuni potrebbe trattarsi di una faccenda di cuore, viste le perplessità legate al comportamento del partner nell'ultimo periodo. Per altri, invece, potrebbe trattarsi di capire in che direzione proseguire nella sfera professionale. Qualunque sia il settore sotto revisione, però, dovrebbero prendere il coraggio a quattro mani ed operare quelle scelte, che potrebbero rivelarsi complicate ma necessarie.

11° posto Pesci: gaffes. Nettuno nel loro domicilio camminerà all'indietro per l'intera settimana guardando di traverso il duetto, in scomoda opposizione dal weekend, Sole-Mercurio e ciò potrebbe tradursi in un appannamento di idee ed intenti in casa Pesci. Ad essere maggiormente bersagliato sarà probabilmente il fronte professionale, dove i nati del segno avranno buone possibilità di fare numerosi scivoloni dialettici e/o avere difficoltà ad imparare lo svolgimento delle nuove mansioni.

12° posto Gemelli: insoddisfatti. I nativi della prima e seconda decade del segno saranno alle prese con una controproducente insoddisfazione durante questa settimana, che spazierà dal fronte amoroso a quello professionale. La terza decade, invece, avvertirà tale avversa sensazione soltanto nel weekend. Questa mancanza di soddisfazione in casa Gemelli sarà, fortunatamente, soltanto figlia di una loro prospettiva errata del presente (sestile Plutone-Nettuno in quinta dimora) e, per aggirare tali pensieri malmostosi, potrebbero dedicarsi a dei nuovi e rigeneranti hobby.