Sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Venere transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Mercurio assieme al Sole stazioneranno sui gradi del Leone. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Giove, Saturno e Plutone continueranno il moto in Capricorno. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Marte che permarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: sognatori. Malgrado le beghe professionali potrebbero continuare, i nati Scorpione godranno presumibilmente di due giornate all'insegna dell'amore, dove saranno inclini a sognare ad occhi aperti assieme all'amato bene.

2° posto Pesci: incontri. Ad avere la meglio questo weekend saranno, con ogni probabilità, i single del segno che faranno delle nuove e intriganti conoscenze affettive. Sarà bene, però, che dosino con attenzione gesti e parole, a causa delle posizioni poco concilianti del binomio Marte-Mercurio di Fuoco.

3° posto Cancro: amore top. Il Luminare notturno, bersagliato dalla triade retrograda Giove-Saturno-Plutone, riuscirà presumibilmente a far prevalere la congiunzione con Venere ed il trigono con Nettuno, donando ai nativi un fine settimana dove la passione sarà protagonista.

I mezzani

4° posto Leone: stacanovisti. Il segno di Fuoco potrebbe mettere in campo professionale uno stacanovismo senza eguali che farà il paio con un acume da non sottovalutare, sebbene debba evitare di cedere alle provocazioni dei parigrado.

5° posto Ariete: compromessi. Marte nel loro domicilio formerà uno scomodo quadrato col duetto Saturno-Plutone mettendo i nativi nelle condizioni di accettare un compromesso nell'ambiente lavorativo. Sebbene, per loro indole, sia un comportamento insolito dovrebbero cedere per il quieto vivere con capi e colleghi.

6° posto Toro: meno individualisti. Il trigono che Urano sui loro gradi formerà con Giove nell'ottava dimora spingerà presumibilmente i nativi verso un atteggiamento meno individualista e più legato al collettivo, e ciò sarà ben apprezzato sul fronte professionale.

7° posto Vergine: stanchi ma soddisfatti.

Sebbene le attività del weekend saranno più del dovuto il secondo segno di Terra non si perderà d'animo, portandole tutte a compimento. Giunti alla sera, con un bottino energetico ridotto al lumicino, i nativi saranno ugualmente soddisfatti di averle ultimate.

8° posto Gemelli: fuochi di paglia. Il sestile che Venere in Cancro ingaggerà con Urano in Toro potrebbe mettere sul cammino nativo delle nuove conoscenze affettive, che si riveleranno tutt'altro che compatibili con la loro ricerca della mezza mela. Ciò non toglie, però, che risulteranno ideali per un flirt fugace e senza trasporto emotivo.

9° posto Acquario: nemici segreti. Tra contrattempi ed equivoci i nati Acquario si renderanno presumibilmente conto, in questo fine settimana, delle persone su cui possono e potranno fare affidamento.

Al contempo, fortunatamente, si accorgeranno anche di chi trama alle loro spalle.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: gelosi. La congiunzione Venere-Luna in opposizione avrà buone possibilità di stimolare la gelosia nativa, specialmente delle prime due decadi, malgrado non vi siano reali motivazioni per esserlo. Non vi saranno scenate plateali, ma occhiatacce e musi lunghi da parte del terzo segno di Terra.

11° posto Sagittario: perplessità amorose. Saranno probabilmente le faccende di cuore a tenere banco in casa Sagittario in questo fine settimana, a causa degli ambigui atteggiamenti della dolce metà. Meglio, però, non correre troppo con la fantasia e attendere di avere qualche indizio supplementare.

12° posto Bilancia: fiacchi. Con Marte opposta che va in trigono al Luminare diurno, i nati Bilancia potrebbero avvertire un calo energetico non indifferente. Visto che si tratta del weekend, sarà bene prendere la palla al balzo e concedersi del meritato relax, in modo da ritemprare il proprio benessere psico-fisico.