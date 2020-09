Nella settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 la seconda sestina zodiacale prevede molto successo per il segno del Capricorno, nonostante non mancheranno delle difficoltà a livello gestionale, e per il segno del Sagittario, con molte novità finanziarie, anche se i nati di questo segno dovranno fare i conti con qualche delusione di stampo sentimentale. A seguire, l'Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci per la settimana prossima.

Bilancia apprensiva

Bilancia: state vivendo un periodo di forte apprensione che però sarà controproducente sia per voi stessi che per le persone interessate. Date al partner l'occasione per poter prendere qualche decisione in solitaria, anche per fare chiarezza nella vostra relazione.

La prudenza sul posto di lavoro vi farà evitare qualche errore che potrebbe essere negativo per la vostra carriera.

Scorpione: starà a voi essere inclini alla serenità e a scendere ad alcuni compromessi, soprattutto in famiglia e nella vostra relazione amorosa. Sul lavoro potreste essere troppo insistenti su alcuni punti, ma potrebbero nascere dei dissapori all'interno della squadra con cui state collaborando. Smorzare la tensione non servirà a molto, ma almeno riuscirete a sorridere e a relazionarvi meglio con le nuove amicizie.

Sagittario: le delusioni ma soprattutto gli inganni in questa settimana potrebbero essere decisamente numerosi. Anche se nella vostra relazione sentimentale ci saranno delle piacevoli novità, per il campo delle amicizie dovrete fare molta attenzione alle invidie che si celano dietro l'angolo.

Sul lavoro sarete molto efficienti e produttivi, ma anche qui non mancheranno episodi di rivalità che sarebbe meglio sedare in fretta.

Rinnovamenti per Acquario

Capricorno: anche se con qualche ostacolo non indifferente, la settimana sul piano lavorativo si presenterà abbastanza buona, ricca di guadagni e qualche colpo di scena positivo.

La fortuna sarà determinante per la vostra relazione sentimentale, che in questo momento ha avuto parecchi momenti fermi e qualche litigata in più. In famiglia la monotonia la farà purtroppo da padrona.

Acquario: eliminare alcuni contatti sicuramente vi farà bene, ma più di ogni altra cosa vi darà un libro aperto su cui scrivere una nuova storia.

Rinnovare la vostra vita e le vostre amicizie costituirà un punto di svolta, mentre sul piano lavorativo fare qualche progetto creativo sicuramente vi aiuterà a risollevare alcune questioni finanziarie che ultimamente hanno creato scompiglio.

Pesci: avrete molta voglia di fare affari, ma spesso e volentieri la vostra pigrizia vi spingerà al punto da eliminarne molti per fare spazio a pochi. Dovrete cercare di fare ogni cosa e con il giusto ritmo. In amore ci saranno poche novità, ma sarà bene non evitare il partner con scusanti che potrebbero solamente portare la vostra relazione al capolinea.