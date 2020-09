L'oroscopo di martedì 8 settembre avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Il transito dei pianeti avrà un forte peso sulla vista amorosa, sociale e lavorativa di ciascuno di noi. Tra i movimenti principali sarà possibile individuare la congiunzione di Giove e Plutone e quella di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, in opposizione a Nettuno e in trigono alla Luna, mentre Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo dell'8 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 8 settembre: Toro energico e cambiamenti per Cancro

Ariete: la giornata non inizierà nel modo migliore dei modi, ma proverete a rendere la situazione più sopportabile. Vi concentrerete sul lavoro e sulle vostre relazioni sociali. Forse, avrete qualche piccola difficoltà nell'adattarvi ai cambiamenti, però, ci sarà qualcuno che vi supporterà e vi fornirà tutto l'aiuto possibile. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di sfogare il vostro nervosismo tramite attività produttive e costruttive.

Toro: sarete dei veri vulcani! Avrete moltissime idee nella testa e non avrete alcuna paura di metterle in pratica. Sprizzerete energia da tutti i pori e questo non farà che attirare le persone che vi circonderanno.

In amore, sarete molto fortunati, ma l'ultima parola spetterà solo a voi. Vorrete avere accanto una persona che sappia comprendere le vostre necessità e condividere con voi momenti magici. Sarà importante non avere fretta.

Gemelli: avrete la sensazione di vivere questa giornata nelle vesti di un semplice osservatore.

Vi sentirete esclusi dalle dinamiche quotidiane e non potrete fare altro che monitorare la vita dei vostri amici. Questa vi sembrerà una crudele condanna, ma in realtà avrete modo di raccogliere informazioni e di studiare nuovi schemi mentali. Tutto ciò potrebbe aiutarvi con il vostro percorso di crescita personale.

In amore, la situazione rimarrà statica, ma verso le ultime ore del giorno potrebbero esserci dei cambiamenti.

Cancro: vi renderete conto di avere attorno alcune persone che non tengono davvero al vostro benessere. Proverete a fare una selezione accurata per cercare di eliminare chi vi influenza in modo negativo. Non sarà un'azione facile perché, nonostante tutto, le vostre emozioni vi spingeranno a perdonare e a comprendere i motivi che ci sono dietro a ogni singolo gesto. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di mettere al primo posto la vostra salute psicologica.

Oroscopo dell'8 settembre: Leone responsabile, difficoltà sentimentali per la Vergine

Leone: sarete pronti a prendervi le vostre responsabilità e ad assumervi le conseguenze delle azioni compiute.

Ci saranno delle cose da sistemare e delle situazioni sociali da comprendere. Forse, non tutto andrà nel modo desiderato, ma vi sentirete in pace con voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di cogliere il meglio da questa giornata perché, in seguito, vi sentirete molto più maturi. In amore, sarete frizzanti e seducenti.

Vergine: cercherete di comprendere la direzione della vostra storia sentimentale. Dentro di voi, desidererete dare una svolta alla vita di coppia, ma la realtà potrebbe contraddirvi. Ci saranno degli atteggiamenti nel partner che vi lasceranno perplessi. La cosa migliore sarà affrontare insieme la situazione per evitare ulteriori fraintendimenti. Sarà importante ragionare sulle parole da dire ed evitare eccessi di rabbia.

La calma, al contrario, sarà la vostra migliore consigliera.

Bilancia: sarete pronti ad apprendere qualcosa di nuovo. Vi concentrerete con tutti voi stessi per attivare ogni risorsa del vostro corpo. Ciò vi faciliterà nell'ambiente lavorativo e anche nell'interazione con le altre persone. La curiosità vi porterà a porterà a vivere nuove esperienze. Forse, non saranno emozionanti come vi eravate aspettati, ma vi lasceranno qualcosa che vi consentirà di crescere a livello personale. In amore, la situazione rimarrà stabile.

Scorpione: l'amicizia, per voi, costituirà un valore insostituibile. Vi rivolgerete alle persone più care per trascorrere una giornata insieme. La gioia collettiva e la voglia di fare vi renderanno attivi e carismatici.

Attrarrete gli altri come fosse delle calamite e sarete ben felici di dispensare i vostri consigli. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di organizzare, con attenzione, questa giornata perché potreste avere poco tempo per svolgere gli impegni necessari.

Previsioni astrologiche di domani 8 settembre: Sagittario attivo, Capricorno confuso

Sagittario: avrete tanta voglia di fare e di mettervi in gioco, ma dei piccoli problemi relazionali potrebbero scoraggiarvi. Dovrete ricorrere a tutto il vostro potenziale per riuscire a superare, dal punto di vista emotivo, determinate situazioni. Non sarà facile, ma alla fine tutto tornerà come prima. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non fossilizzarvi sugli imprevisti e di dare libero spazio all'immaginazione: potreste rimanere molto sorpresi dal risultato.

Capricorno: la vostra mente vagherà senza alcun ostacolo. Sarete in grado di pensare a molte cose contemporaneamente e cercherete di mettere in pratica tutte le idee avute. Questo, però, potrebbe tradursi in un eccesso di confusione. Sarà fondamentale scegliere con cura le cose su cui concentrarvi in modo da non esserne sopraffatti. La vostra vita sociale procederà a gonfie vele e avrete modo di interagire con persone molto interessanti.

Acquario: vivrete delle esperienze che vi spingeranno ad uscire dalla vostra zona di comfort. In un primo momento, resterete senza parole e non saprete come comportarvi, però, dopo, la vostra capacità di reazione prenderà il sopravvento. Avrete modo di imparare molto da queste vicissitudini e, forse, accadrà qualcosa che potrebbe rivoluzionare la vostra vita futura.

In amore, sarete aperti e disponibili: ascolterete le necessità del partner e farete di tutto per andargli incontro.

Pesci: preferirete rimanere da soli perché avrete bisogno di pensare. Non gradirete interferenze esterne e la casa vi sembrerà il luogo più sicuro in cui stare. Uscirete solo per portare a termine i vostri impegni lavorativi. Forse, non riuscirete a trarre grande giovamento da questo isolamento forzato, ma sicuramente avrete modo di ricaricare le energie e di tornare più attivi che mai. Sarà importante essere gentili con chi chiederà vostre notizie.