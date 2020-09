Nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 8 settembre 2020. Di seguito l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo amoroso bisogna essere cauti. Con l'opposizione di Mercurio è possibile che ci siano disagi anche in campo lavorativo, cercate di rimanere calmi.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di martedì 8 settembre vedrà la luna nel segno. Potrete vivere delle belle emozioni se avete la persona giusta al vostro fianco. A livello lavorativo ci saranno dei cambiamenti favorevoli.

Gemelli: giornata di recupero a livello di energia.

In campo lavorativo se c'è qualcosa non vi soddisfa potrete migliorarla. In amore chi è in attesa di risposte potrà ottenerle, il cielo è dalla vostra parte.

Cancro: in questa giornata il cielo è in contrasto, non è semplice comprendere la direzione da prendere. Per quel che riguarda il settore amoroso, chi ha discusso dovrà impegnarsi per ritrovare l'equilibrio con il partner.

Leone: in campo sentimentale è possibile che sorgano delle problematiche che non sarà semplice risolvere. Nel lavoro sono in arrivo invece delle nuove opportunità. Cercate di mettere i pensieri cattivi da parte per poter vivere dei momenti di serenità.

Vergine: nel lavoro cercate di affrontare le situazioni con calma, è probabile che dobbiate affrontare degli ostacoli.

In questa giornata vi sentirete particolarmente pensierosi. In amore, se ci sono delle incomprensioni è meglio parlare per chiarire.

Astri e stelle di martedì 8 settembre 2020

Bilancia: se ci sono delle problematiche amorose da risolvere, il pomeriggio sarà il periodo ideale per farlo. Sul lavoro, con Giove contrario, potrebbero esserci degli ostacoli da superare.

Con la luna nel segno vi sentirete però meno agitati delle giornate precedenti.

Scorpione: in amore ci sono delle questioni da risolvere, ma nel complesso i vostri rapporti sembrano essere particolarmente gratificanti. A livello lavorativo cercate di trovare dei momenti per il vostro relax.

Sagittario: questa di martedì 8 settembre è una giornata favorevole in campo amoroso, sarà meglio godere di belle emozioni.

Nel lavoro potrete portare avanti un progetto importante.

Capricorno: per i nati sotto questo segno l'amore migliora, considerato che Venere non è più contraria. Le stelle proteggono le relazioni iniziate da poco tempo. Sul lavoro potrete prendere delle iniziative.

Acquario: giornata caratterizzata da malumore per il segno. Nel lavoro siete in cerca di innovazioni. Per quel che riguarda il settore amoroso la giornata sarà confusa.

Pesci: rimandate delle scelte ai prossimi giorni. La mattina sarà favorevole per sbloccare delle situazioni.