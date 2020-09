Quello in arrivo si preannuncia un fine settimana interessante per i Gemelli, creativi ed ingegnosi. Lo stesso vale per il Leone, è un ottimo momento per fare progetti e cimentarsi con nuove esperienze, sia nel lavoro che in ambito sentimentale. Qualche confusione per la Bilancia, il Capricorno al contrario ritrova la serenità. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 19 e 20 settembre 2020, per tutti i segni

Ariete: sono 48 ore interessanti per il segno, pieno di vitalità, grinta ed energia.

La vostra età anagrafica conta poco, voi siete giovani dentro e non perdete mai l'occasione di divertirvi. E' un buon momento per i rapporti interpersonali, l'amore e gli incontri sentimentali, potrebbe nascere un'attrazione fatale. Alti e bassi nel lavoro.

Toro: sono giornate impegnative per i nativi del segno, alle prese con questioni pratiche da sbrigare, accordi lavorativi da definire e progetti da organizzare, dunque la fretta e lo stress potrebbero ostacolarli e la distrazione portarli sulla strada sbagliata. Quando la lucidità viene a mancare, meglio rallentare e permettere alla mente di recuperare. Amore passionale.

Gemelli: le stelle lasciano presagire un weekend interessante. I nativi del segno stanno vivendo un momento molto creativo, le idee e l'inventiva non mancano e possono creare qualcosa di veramente unico.

Dunque meglio non starsene con le mani in mano, se pensate di avere tra le mani un progetto vincente non esitate a presentarlo a chi di dovere. Recupero in amore.

Cancro: il fine settimana potrebbe iniziare con qualche incomprensione all'interno della coppia, la giornata di sabato 19 settembre potrebbe essere agitata da malumori e nervosismi che favoriscono la nascita di contrasti e discussioni.

Il vostro amore però è forte e già domenica potrete recuperare. Bene il lavoro.

Leone: le giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre si riveleranno interessanti per il segno. Un quadro astrale vantaggioso protegge il lavoro e le trattative professionali, ma non dimentica l'amore. E' un buon momento per fare progetti di coppia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi amori.

Il fisico potrebbe risentire di qualche fastidio, meglio concedersi un po di riposo.

Vergine: sono due giornate vantaggiose per il segno, sotto tutti i punti di vista. Gli affari procedono e presto porteranno i loro frutti. L'amore è passionale e romantico, questo weekend è ideale per organizzare una cena romantica o una giornata in una Spa per due, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Bilancia: le prossime due giornate potrebbero portare alla conclusione di affari interessanti. Con diplomazia e tatto il segno potrebbe sbloccare alcune situazioni finanziarie interessanti, ricevere un prestito o vedersi accettata la richiesta di un mutuo. In amore e in famiglia torna la serenità, cercate di mantenere la pace.

Scorpione: la vostra mente è affollata da miliardi di idee e progetti che fanno a gomitate fra di loro per uscire e ritagliarsi dello spazio nella realtà. Cercate di agire con attenzione, dando precedenza alle cose davvero realizzabili e accantonando, almeno per ora, i progetti più lontani. Il vostro fascino è potente e gli incontri sono favoriti.

Sagittario: il fine settimana si rivela vantaggioso per i contatti sociali e l'amore. In ambito lavorativo si possono stringere nuove collaborazioni o iniziare a raccogliere i frutti di quelle già esistenti. Tuttavia qualcuno potrebbe dover attuare un percorso di svecchiamento per restare al passo con la costante evoluzione di quest'era, il modo migliore per farlo potrebbe essere iniziare a familiarizzare con i social media.

Amore ok.

Capricorno: weekend di grande recupero per il segno. Durante la giornata di sabato 19 si ha la possibilità di mostrare tutte le proprie capacità, ottenendo importanti riconoscimenti in ambito professionale. In amore torna la serenità, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Acquario: il fine settimana offre l'occasione di tornare in carreggiata e recuperare dopo alcune giornate faticose. Il segno recupera le energie e la voglia di fare, è un ottimo momento per osare, soprattutto nel lavoro. In amore, al contrario, sarà bene cercare di preservare la serenità ritrovata. Anche gli incontri sono favoriti, ma niente di importante per il futuro.

Pesci: le giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre si rivelano interessanti per il segno.

C'è un grande recupero in amore, la passione torna a regnare all'interno dei rapporti di coppia, le relazioni nate da poco acquistano sempre maggior importanza e anche i nuovi incontri sono favoriti. Dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe continuare a risentire di piccoli acciacchi, ma nulla di grave. Ok il lavoro.