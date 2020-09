Lunedì 28 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone, Saturno e Giove stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Urano proseguirà il moto in Toro, così come Marte continuerà il domicilio in Ariete. Infine, Venere rimarrà stabile in Leone come Mercurio permarrà nel segno dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: lungimiranti. Galvanizzati dal trigono che la Luna nel loro domicilio ingaggerà con Mercurio in Scorpione, i nati Acquario potrebbero assumere un mood lungimirante circa il loro futuro professionale, mettendo in secondo piano le mancanze del periodo.

2° posto Leone: nuovi equilibri. Attendendo il Novilunio di Fuoco (1° ottobre) i nati del segno, in questa giornata d'inizio settimana, avvertiranno presumibilmente l'irrefrenabile voglia di cambiare le proprie abitudini quotidiane. Il mutamento, però, sarà graduale quindi bando all'impazienza.

3° posto Gemelli: poliedrici. Lunedì in cui i nativi saranno, con ogni probabilità, impegnati su mille fronti riuscendo, con loro grande soddisfazione, a cavarsela egregiamente in ogni campo, grazie sopratutto al sestile Marte-Luna che terrà banco sino a metà pomeriggio.

I mezzani

4° posto Bilancia: concilianti. Il focus del lunedì sarà, c'è da scommetterci, orientato sui rapporti interpersonali, dove i nati Bilancia riusciranno ad essere affabili e concilianti anche con le persone più indisponenti.

Serata di coccole col partner.

5° posto Scorpione: comunicativi. Mercurio sui loro gradi formerà una stimolante opposizione col duetto Marte-Urano, rendendo probabilmente i nativi inclini ad instaurare dialoghi su argomenti "pruriginosi" nel focolare domestico. L'amato bene potrebbe non gradire la loro vena comunicativa, mentre per i nati Scorpione sarà un ottimo modo per carpire qualche segreto della dolce metà.

6° posto Cancro: affettuosi. Luna e Venere si guarderanno di sguincio in queste 24 ore ed i nativi, come spiacevole conseguenza, diverranno oltremodo affettuosi verso il partner sfiorando, in alcuni casi, la morbosità per il troppo attaccamento. Sarà bene mettere meno veemenza nel loro modo di approcciarsi alla controparte, in modo da scongiurare una sonora ramanzina.

7° posto Sagittario: stress. Le molteplici incombenze a cui, con ogni probabilità, dovranno adempiere i nativi in questa giornata metteranno a dura prova la loro resistenza mentale, che potrà essere alleviata soltanto procrastinando qualche attività ai giorni seguenti.

8° posto Capricorno: puntigliosi. Rimarcare ogni manchevolezza del partner potrebbe essere il passatempo preferito dal terzo segno di Terra in questa giornata di fine settembre, peccato che la dolce metà non ne sarà entusiasta.

9° posto Toro: fiacchi. Tra l'opposizione Mercurio-Marte e la Luna appollaiata nell'amico/nemico Acquario, la giornata per i nativi potrebbe risultare avara di forze fisiche, quindi sarebbe meglio prendersi un giorno di ferie onde evitare qualche richiamo dal capo aziendale.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Le faccende di cuore avranno buone chance di essere le protagoniste del lunedì, malgrado non in senso positivo, in quanto i nativi si troveranno alle prese con un clima domestico piuttosto ostico, dove la comunicazione col partner sarà ridotta al lumicino.

11° posto Pesci: gelosi. Malgrado mancheranno le motivazioni, i nati Pesci metteranno probabilmente in campo questo lunedì un atteggiamento oltremodo geloso nei confronti della mezza mela, con furenti scenate di gelosia e musi lunghi di sorta.

12° posto Vergine: finanze flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le finanze in questa giornata, dove il secondo segno di Terra farà bene a rinviare eventuali acquisti ed eliminare qualche spesa voluttuaria, per non avere brutte sorprese nel bilancio economico di fine mese.